https://sarabic.ae/20250530/مجددا-التأكيد-الرئيس-الإيراني-لن-نتخلى-عن-التخصيب-للأغراض-الطبية-والصناعية-1101116999.html
الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والصناعية
الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والصناعية
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية، أمس الخميس، عن الرئيس الإيراني، تأكيده على هامش زيارته إلى سلطنة عُمان، أن "إيران لن ترضخ مطلقًا للضغوط التي تطالب بهذا الأمر"، مشددًا على تمسك بلاده بحق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.وأشار بزشكيان إلى أن "القوانين الدولية تكفل لكل دولة الحق في إجراء أنشطة علمية وتقنية خاصة بالطاقة النووية من أجل استخدامها لأغراض سلمية".وشدد بزشكيان على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنتزع هذا الحق من دولة أخرى"، موضحًا أن "إيران لن تستسلم للضغوط لوقف التخصيب بأي شكل من الأشكال، هذه المقاومة هي فخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسوف نُصرّ عليها".وفي السياق ذاته، بدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الأخبار, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الأخبار, العالم
الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والصناعية
06:19 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 06:33 GMT 30.05.2025)
جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والزراعية والصناعية.
ونقلت وكالة
"أنباء الطلبة" الإيرانية، أمس الخميس، عن الرئيس الإيراني، تأكيده على هامش زيارته إلى سلطنة عُمان، أن "إيران لن ترضخ مطلقًا للضغوط التي تطالب بهذا الأمر"، مشددًا على تمسك بلاده بحق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.
وأشار بزشكيان إلى أن "القوانين الدولية تكفل لكل دولة الحق في إجراء أنشطة علمية وتقنية خاصة بالطاقة النووية من أجل استخدامها لأغراض سلمية".
وقال الرئيس الإيراني للتلفزيون العُماني: "نحن لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، ولم نسع إليه في السابق، ولن نسعى إليه مستقبلًا، وذلك من منطلق عقائدي.. لكننا لن نتخلى أبدا عن التخصيب لأغراض العلاج وتشخيص الأمراض، ولن نتخلى عنه لأغراض الصحة والزراعة والصناعة. هذا وفقا للقوانين الدولية، ولا يحق لهم أن يقولوا لنا، لا يجوز لكم أن تقوموا بالتخصيب".
وشدد بزشكيان على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنتزع هذا الحق من دولة أخرى"، موضحًا أن "إيران لن تستسلم للضغوط لوقف التخصيب بأي شكل من الأشكال، هذه المقاومة هي فخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسوف نُصرّ عليها".
وفي السياق ذاته، بدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني،
في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.
واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.