https://sarabic.ae/20250530/مجددا-التأكيد-الرئيس-الإيراني-لن-نتخلى-عن-التخصيب-للأغراض-الطبية-والصناعية-1101116999.html

الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والصناعية

الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والصناعية

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T06:19+0000

2025-05-30T06:19+0000

2025-05-30T06:33+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

الأخبار

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_d847da5922585f798b92d9ce3feab3d1.jpg

ونقلت وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية، أمس الخميس، عن الرئيس الإيراني، تأكيده على هامش زيارته إلى سلطنة عُمان، أن "إيران لن ترضخ مطلقًا للضغوط التي تطالب بهذا الأمر"، مشددًا على تمسك بلاده بحق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.وأشار بزشكيان إلى أن "القوانين الدولية تكفل لكل دولة الحق في إجراء أنشطة علمية وتقنية خاصة بالطاقة النووية من أجل استخدامها لأغراض سلمية".وشدد بزشكيان على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنتزع هذا الحق من دولة أخرى"، موضحًا أن "إيران لن تستسلم للضغوط لوقف التخصيب بأي شكل من الأشكال، هذه المقاومة هي فخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسوف نُصرّ عليها".وفي السياق ذاته، بدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

https://sarabic.ae/20250530/واشنطن-تعلن-تجميد-خطط-الهجوم-المشترك-مع-إسرائيل-على-إيران-1101116418.html

https://sarabic.ae/20250529/عراقجي-في-رسالة-قوية-إيران-لا-تمزح-مع-أحد-في-موضوع-تخصيب-اليورانيوم-1101081211.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الأخبار, العالم