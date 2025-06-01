https://sarabic.ae/20250601/حماس-ترد-على-مقترح-ويتكوف-وإسرائيل-تعتبره-رفضا-ومصر-والجزائر-وتونس-تدعو-لحل-سريع-للأزمة-الليبية-1101186147.html
"حماس" ترد على مقترح ويتكوف وإسرائيل تعتبره رفضا.. ومصر والجزائر وتونس تدعو لحل سريع للأزمة الليبية
"حماس" ترد على مقترح ويتكوف وإسرائيل تعتبره رفضا.. ومصر والجزائر وتونس تدعو لحل سريع للأزمة الليبية
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس السبت، تسليم ردها إلى الوسطاء على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأخير، مشيرة إلى أن ذلك "يحقق وقفا دائما لإطلاق النار،... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T12:50+0000
2025-06-01T12:50+0000
2025-06-01T12:50+0000
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"حماس" ترد على مقترح ويتكوف وإسرائيل تعتبره رفضا.. ومصر والجزائر وتونس تدعو لحل سريع للأزمة الليبية
سبوتنيك عربي
"حماس" ترد على مقترح ويتكوف وإسرائيل تعتبره رفضا.. ومصر والجزائر وتونس تدعو لحل سريع للأزمة الليبية
وأكدت مصادر مطلعة في "حماس" على سير المفاوضات، أن رد الحركة للوسطاء على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، "حمل موافقة ضمنية عليه، ومطالبات للجانب الأمريكي بضمانات إضافية"، فيما أعلن ويتكوف لاحقا أن رد الحركة "غير مقبول".على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن تل أبيب "تتعامل مع رد "حماس" على اقتراح ويتكوف، بشأن صفقة الأسرى باعتباره رفضًا فعليًا".وأشار شعث في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "حماس" طلبت تعديلا في مواعيد الإفراج عن الأسرى خلال الستين يوما، لكن بجدول زمني وضمانات أمريكية بعدم العودة للقتال مرة أخرى، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل".مصر والجزائر وتونس تدعو إلى الإسراع بحل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسامشددت مصر والجزائر وتونس، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد، أن "أمن ليبيا من أمن دول الجوار".جاء ذلك عقب اجتماع تشاوري وزاري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية، وتشجيع الحوار "الليبي – الليبي"، وتعزيز الاستقرار في البلاد.وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.وأشار جمعة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "عودة آلية دول الجوار خطوة جيدة ، لكن يكتنف نتائج عملها بعض الغموض والترقب، نظرا لاختلاف الرؤى بين العواصم الثلاث مما يحدث في ليبيا وموقف تلك العواصم من طرفي الصراع، لكن ذلك لا يمنع من التواصل بينها وبين ليبيا، وبين أن تكون لها قاعدة اتفاق تصون مصالحها وتسهم في الحل الليبي إقليميا".متظاهرون في طرابلس يعلنون حالة العصيان المدنيوما زلنا مع الملف الليبي، إذ أعلن متظاهرون ليبيون في ميدان "الشهداء" بالعاصمة طرابلس بدء العصيان المدني في الميادين، للمطالبة برحيل حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسةـ عبدالحميد الدبيبة.وذكرت وسائل اعلام ليبية، أن المتظاهرين دعوا غيرهم من المواطنين إلى الانضمام لما وصفوه بـ"خطوة سلمية مشروعة" ممثلة في "العصيان المدني".ونشر المتظاهرون الليبيون بيانا مصور خلال التظاهرة بميدان الشهداء أكدوا من خلاله استمرارهم في التظاهر حتى إسقاط الحكومة الليبية وتشكيل أخرى جديدة، مطالبين الحكومة الجديدة بأن يكون أول قرار لها هو تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف اعتماد القاعدة الشعبية أساس لها.وأشار إسماعيل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "احتمالية تعرض المعتصمين لأذى لذا توجهوا بالنداء إلى الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن "الوضع المعقد في ليبيا والمختل جعل الليبيين يتوجهون إلى صناديق الذخيرة بدلًا من صناديق الانتخابات، لذا فالاعتصام يبدو تعبيرًا معقولًا عن مطالب الليبيين".إيران تحذر من إساءة استخدام تقرير وكالة الطاقة الذرية.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن طهران قامت بأنشطة "سرية بمواد نووية غير معلنة"كشفت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليها وسائل إعلام غربية، أن "إيران ضاعفت، بشكل ملحوظ، إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة .وأعربت الوكالة، في تقريرها الداخلي، عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "مستوى التخصيب الحالي يقترب من النسبة العسكرية التي تبلغ 90%"، وجاء التقرير استجابة لطلب الدول الغربية بناء على قرار صادر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية الإيرانية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق اتفاقية الضمانات، دون أي انحراف، على حد قوله.في السياق نفسه، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لوقف البرنامج النووي الإيراني"، وذلك في أعقاب التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتبرته إسرائيل دليلًا على أن "إيران لا تزال عازمة على تطوير أسلحة نووية".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "نوع من تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة والوكالة الدولية، التي لطالما استخدمت كوسيلة ضغط على إيران تاريخيًا، والدليل أنه جاء في نفس اليوم الذي سيتسلم الوسيط العماني المقترح الأمريكي، ولذا وجدنا نتنياهو يخرج مباشرة ويندد بالمشروع النووي الإيراني، لكنه لن يصل لهدفه بتعطيل التفاوض لأن الوصول لاتفاق مصلحة أمريكية في المقام الأول".الاتحاد الأوروبي يكشف عن رؤية جديدة تهدف لاحتواء الصين اقتصاديااقترحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن "تستخدم الدول التحالفات الاقتصادية لاحتواء الصين عسكريًا ومواجهة نفوذها الاقتصادي".وأدلت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بهذا التصريح، خلال كلمتها في سنغافورة في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، الذي بُثّ على قناة المنتدى على موقع "يوتيوب".وقالت كالاس إن "التفكير في التحالفات الأمنية فحسب، غير مجدٍ، إذ يمكن للتحالفات الاقتصادية أن تمارس الردع العسكري".وأشارت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين تجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية.وأشار وهبي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ما قالته فون دير لاين، هو رسالة مبطنة لأمريكا، التي لم تعد حليفا كما كانت بالنسبة لأوروبا، وهذه نقطة مهمة".
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عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل, аудио
"حماس" ترد على مقترح ويتكوف وإسرائيل تعتبره رفضا.. ومصر والجزائر وتونس تدعو لحل سريع للأزمة الليبية
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس السبت، تسليم ردها إلى الوسطاء على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأخير، مشيرة إلى أن ذلك "يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين".
وأكدت مصادر مطلعة في "حماس" على سير المفاوضات، أن رد الحركة للوسطاء على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، "حمل موافقة ضمنية عليه، ومطالبات للجانب الأمريكي بضمانات إضافية"، فيما أعلن ويتكوف لاحقا أن رد الحركة "غير مقبول
".
على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن تل أبيب "تتعامل مع رد "حماس" على اقتراح ويتكوف، بشأن صفقة الأسرى باعتباره رفضًا فعليًا".
وعن هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. أسامه شعث، إن "حماس" سلمت ردها إلى الجانب الأمريكي بشكل واضح"، مشيرًا إلى أن "حماس" لم ترفض الورقة بشكل مطلق، ولم تقبلها بشكل مطلق، أي كان ردها كما يطلق عليه في العلوم السياسية النعم، أي نعم ولكن أو لا ولكن".
وأشار شعث في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "حماس" طلبت تعديلا في مواعيد الإفراج عن الأسرى خلال الستين يوما، لكن بجدول زمني وضمانات أمريكية بعدم العودة للقتال مرة أخرى، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل".
مصر والجزائر وتونس تدعو إلى الإسراع بحل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام
شددت مصر والجزائر وتونس
، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد، أن "أمن ليبيا من أمن دول الجوار".
جاء ذلك عقب اجتماع تشاوري وزاري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية، وتشجيع الحوار "الليبي – الليبي"، وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عبد القادر جمعة، إن "دول الجوار لها دور مهم في حل الأزمة الليبية بحكم الجوار وبحكم مصلحتها الأمنية ألا يتحول الوضع في ليبيا إلى بؤرة للتوتر ومصدر للإرهاب".
وأشار جمعة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "عودة آلية دول الجوار خطوة جيدة ، لكن يكتنف نتائج عملها بعض الغموض والترقب، نظرا لاختلاف الرؤى بين العواصم الثلاث مما يحدث في ليبيا وموقف تلك العواصم من طرفي الصراع، لكن ذلك لا يمنع من التواصل بينها وبين ليبيا، وبين أن تكون لها قاعدة اتفاق تصون مصالحها وتسهم في الحل الليبي إقليميا".
متظاهرون في طرابلس يعلنون حالة العصيان المدني
وما زلنا مع الملف الليبي، إذ أعلن متظاهرون ليبيون في ميدان "الشهداء" بالعاصمة طرابلس بدء العصيان المدني في الميادين
، للمطالبة برحيل حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسةـ عبدالحميد الدبيبة.
وذكرت وسائل اعلام ليبية، أن المتظاهرين دعوا غيرهم من المواطنين إلى الانضمام لما وصفوه بـ"خطوة سلمية مشروعة" ممثلة في "العصيان المدني".
ونشر المتظاهرون الليبيون بيانا مصور خلال التظاهرة بميدان الشهداء أكدوا من خلاله استمرارهم في التظاهر حتى إسقاط الحكومة الليبية وتشكيل أخرى جديدة، مطالبين الحكومة الجديدة بأن يكون أول قرار لها هو تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف اعتماد القاعدة الشعبية أساس لها.
في هذا السياق، قال الباحث القانوني والمحلل السياسي د. محمود إسماعيل، إن "الاستماع لصوت الشعب من خلال تظاهرة أو اعتصام، ظاهرة صحية وديمقراطية، لكن المشكلة في الأجسام الحاكمة الآن، التي هي في حكم الموت السريري، سواء مجلس النواب او الدولة أو الوزراء".
وأشار إسماعيل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "احتمالية تعرض المعتصمين لأذى لذا توجهوا بالنداء إلى الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن "الوضع المعقد في ليبيا والمختل جعل الليبيين يتوجهون إلى صناديق الذخيرة بدلًا من صناديق الانتخابات، لذا فالاعتصام يبدو تعبيرًا معقولًا عن مطالب الليبيين".
إيران تحذر من إساءة استخدام تقرير وكالة الطاقة الذرية.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن طهران قامت بأنشطة "سرية بمواد نووية غير معلنة"
كشفت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليها وسائل إعلام غربية، أن "إيران ضاعفت، بشكل ملحوظ، إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة .
وأعربت الوكالة، في تقريرها الداخلي، عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "مستوى التخصيب الحالي يقترب من النسبة العسكرية التي تبلغ 90%"، وجاء التقرير استجابة لطلب الدول الغربية بناء على قرار صادر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني
، عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية الإيرانية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق اتفاقية الضمانات، دون أي انحراف، على حد قوله.
في السياق نفسه، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لوقف البرنامج النووي الإيراني"، وذلك في أعقاب التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتبرته إسرائيل دليلًا على أن "إيران لا تزال عازمة على تطوير أسلحة نووية".
عن هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني د. مختار حداد، إن "تقرير الوكالة أهدافه واضحة، وهو التأثير على المفاوض الإيراني والحصول على مكاسب أكبر على الطاولة".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "نوع من تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة والوكالة الدولية، التي لطالما استخدمت كوسيلة ضغط على إيران تاريخيًا، والدليل أنه جاء في نفس اليوم الذي سيتسلم الوسيط العماني المقترح الأمريكي، ولذا وجدنا نتنياهو يخرج مباشرة ويندد بالمشروع النووي الإيراني، لكنه لن يصل لهدفه بتعطيل التفاوض لأن الوصول لاتفاق مصلحة أمريكية في المقام الأول".
الاتحاد الأوروبي يكشف عن رؤية جديدة تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا
اقترحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن "تستخدم الدول التحالفات الاقتصادية لاحتواء الصين عسكريًا ومواجهة نفوذها الاقتصادي
".
وأدلت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بهذا التصريح، خلال كلمتها في سنغافورة في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، الذي بُثّ على قناة المنتدى على موقع "يوتيوب".
وقالت كالاس إن "التفكير في التحالفات الأمنية فحسب، غير مجدٍ، إذ يمكن للتحالفات الاقتصادية أن تمارس الردع العسكري".
وأشارت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين تجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا السياق، قال الباحث في الشؤون الأوروبية طارق وهبي: "إننا يجب أن نقرّ أن الاتحاد الأوربي في منشأه كيان اقتصادي"، مشيرًا إلى أن "ما قالته فون دير لاين، هو رد فعل على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، لكن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يقف في وجه الاكتساح الصيني اقتصاديا".
وأشار وهبي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ما قالته فون دير لاين، هو رسالة مبطنة لأمريكا، التي لم تعد حليفا كما كانت بالنسبة لأوروبا، وهذه نقطة مهمة".