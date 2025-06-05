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علماء يكتشفون كيمياء "غريبة" تحت أكبر رواسب الليثيوم على الأرض

علماء يكتشفون كيمياء "غريبة" تحت أكبر رواسب الليثيوم على الأرض

سبوتنيك عربي

اكتشفت دراسة جديدة أن المحاليل الملحية الغنية بالليثيوم تتميز بتركيب كيميائي يهيمن عليه البورون، وهو ما يختلف اختلافا جوهريا عن المياه المالحة التقليدية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T15:37+0000

2025-06-05T15:37+0000

2025-06-05T15:37+0000

كيمياء

الأرض

التعدين

التركيب الكيميائي

علوم

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وقالت الدراسة: "يوجد جزء كبير من الليثيوم في العالم في مياه مالحة ذات تركيب كيميائي مختلف عن تركيب المياه المالحة الطبيعية الأخرى، مثل المحيطات"، مبينة أن هذا الاكتشاف "قد يعيد صياغة مستقبل تعدين الليثيوم ويحسن كيفية إدارة مياه الصرف الناتجة عن عمليات الاستخراج".وأوضحت أنه في هذه المناطق النائية القاحلة، "لا يستخرج الليثيوم من الصخور، بل يذاب في برك جوفية من المياه شديدة الملوحة المعروفة باسم "المحلول الملحي"، المخبأة أسفل قشرة رواسب الملح المتلألئة"، وفقا لما نشرت وسائل إعلام عن نتائج الدراسة.وحلل الباحثون درجة الحموضة (pH) والتركيب الكيميائي للمحاليل الملحية والأملاح المرتبطة بعملية تعدين تجريبية في سالار دي أويوني، وقد اكتشفوا أن مستويات الرقم الهيدروجيني (pH) في عينات المحلول الملحي الطبيعي من سالار كانت تتراوح حول مستوى الحياد، وفي المقابل، كانت عينات المحلول الملحي من برك التبخير شديدة الحموضة.كما أظهرت النمذجة الحاسوبية أن "التركيزات العالية من البورون كانت العامل الرئيسي في ارتفاع درجة الحموضة في كلتا الحالتين"، مشيرة إلى أن "المحاليل الملحية الطبيعية تحديدا تحتوي على مستويات عالية من البورون بأشكال مختلفة، بما في ذلك جزيء حمض البوريك ومركبات تسمى "البورات" والتي يتحكم توزيعها النسبي في درجة الحموضة. يزيد التبخر في البرك من التركيز الكلي للبورون ويحفز تحلل حمض البوريك، مولدا أيونات الهيدروجين التي تخفض درجة الحموضة".وأشار إلى أن "الفريق جمع بيانات من أكثر من 300 تحليل لمحلول ملحي غني بالليثيوم من أحواض ملحية مختلفة، بما في ذلك في تشيلي والأرجنتين وبوليفيا، المعروفة مجتمعة باسم مثلث الليثيوم، وهضبة التبت، وقد أظهرت النمذجة أن البورون كان له التأثير الأكبر على القلوية، وبالتالي على الرقم الهيدروجيني، في معظم تلك المحاليل الملحية أيضا".ووفقا للباحثين، يعد هذا البحث الأول الذي يظهر دور البورون في التحكم في التغيرات الكيميائية التي تحدث أثناء تبخر محلول الليثيوم الملحي في أحواض الملح، وأن هذه النتائج قد تثري تقنيات تعدين الليثيوم المستقبلية، حيث يستكشف المشغلون سبلا لاستخراج الليثيوم بكفاءة أكبر وإدارة مياه الصرف الصحي بأمان.

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كيمياء, الأرض, التعدين, التركيب الكيميائي, علوم