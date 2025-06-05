علماء يكتشفون كيمياء "غريبة" تحت أكبر رواسب الليثيوم على الأرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250605/علماء-يكتشفون-كيمياء-غريبة-تحت-أكبر-رواسب-الليثيوم-على-الأرض-1101355856.html
علماء يكتشفون كيمياء "غريبة" تحت أكبر رواسب الليثيوم على الأرض
علماء يكتشفون كيمياء "غريبة" تحت أكبر رواسب الليثيوم على الأرض
سبوتنيك عربي
اكتشفت دراسة جديدة أن المحاليل الملحية الغنية بالليثيوم تتميز بتركيب كيميائي يهيمن عليه البورون، وهو ما يختلف اختلافا جوهريا عن المياه المالحة التقليدية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T15:37+0000
2025-06-05T15:37+0000
كيمياء
الأرض
التعدين
التركيب الكيميائي
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355401_0:0:890:502_1920x0_80_0_0_dde14b35a6d62f7eb5c14ae6853418e2.jpg
وقالت الدراسة: "يوجد جزء كبير من الليثيوم في العالم في مياه مالحة ذات تركيب كيميائي مختلف عن تركيب المياه المالحة الطبيعية الأخرى، مثل المحيطات"، مبينة أن هذا الاكتشاف "قد يعيد صياغة مستقبل تعدين الليثيوم ويحسن كيفية إدارة مياه الصرف الناتجة عن عمليات الاستخراج".وأوضحت أنه في هذه المناطق النائية القاحلة، "لا يستخرج الليثيوم من الصخور، بل يذاب في برك جوفية من المياه شديدة الملوحة المعروفة باسم "المحلول الملحي"، المخبأة أسفل قشرة رواسب الملح المتلألئة"، وفقا لما نشرت وسائل إعلام عن نتائج الدراسة.وحلل الباحثون درجة الحموضة (pH) والتركيب الكيميائي للمحاليل الملحية والأملاح المرتبطة بعملية تعدين تجريبية في سالار دي أويوني، وقد اكتشفوا أن مستويات الرقم الهيدروجيني (pH) في عينات المحلول الملحي الطبيعي من سالار كانت تتراوح حول مستوى الحياد، وفي المقابل، كانت عينات المحلول الملحي من برك التبخير شديدة الحموضة.كما أظهرت النمذجة الحاسوبية أن "التركيزات العالية من البورون كانت العامل الرئيسي في ارتفاع درجة الحموضة في كلتا الحالتين"، مشيرة إلى أن "المحاليل الملحية الطبيعية تحديدا تحتوي على مستويات عالية من البورون بأشكال مختلفة، بما في ذلك جزيء حمض البوريك ومركبات تسمى "البورات" والتي يتحكم توزيعها النسبي في درجة الحموضة. يزيد التبخر في البرك من التركيز الكلي للبورون ويحفز تحلل حمض البوريك، مولدا أيونات الهيدروجين التي تخفض درجة الحموضة".وأشار إلى أن "الفريق جمع بيانات من أكثر من 300 تحليل لمحلول ملحي غني بالليثيوم من أحواض ملحية مختلفة، بما في ذلك في تشيلي والأرجنتين وبوليفيا، المعروفة مجتمعة باسم مثلث الليثيوم، وهضبة التبت، وقد أظهرت النمذجة أن البورون كان له التأثير الأكبر على القلوية، وبالتالي على الرقم الهيدروجيني، في معظم تلك المحاليل الملحية أيضا".ووفقا للباحثين، يعد هذا البحث الأول الذي يظهر دور البورون في التحكم في التغيرات الكيميائية التي تحدث أثناء تبخر محلول الليثيوم الملحي في أحواض الملح، وأن هذه النتائج قد تثري تقنيات تعدين الليثيوم المستقبلية، حيث يستكشف المشغلون سبلا لاستخراج الليثيوم بكفاءة أكبر وإدارة مياه الصرف الصحي بأمان.
https://sarabic.ae/20250430/استخدمتها-وكالة-ناسا-في-المريخ-سبوتنيك-تجري-حوارا-مع-مخترع-بطارية-الليثيوم-القابلة-للشحن--1100054589.html
https://sarabic.ae/20250414/روسيا-تطور-تقنية-جديدة-لزيادة-كفاءة-بطاريات-الليثيوم-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1099520321.html
https://sarabic.ae/20250221/بوتين-الحلول-العلمية-المحلية-تفوقت-على-الأجنبية-وعلى-روسيا-استخراج-الليثيوم-بنفسها-1098041191.html
https://sarabic.ae/20230803/موارد-الليثيوم-في-البلدان-الأفريقية-آخذة-في-الازدياد-1079758240.html
الأرض
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355401_93:0:860:575_1920x0_80_0_0_7209b177e4251f36e5825dfab83c065e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كيمياء, الأرض, التعدين, التركيب الكيميائي, علوم
كيمياء, الأرض, التعدين, التركيب الكيميائي, علوم

علماء يكتشفون كيمياء "غريبة" تحت أكبر رواسب الليثيوم على الأرض

15:37 GMT 05.06.2025
© Photo / Unsplash/ Alan Emery رواسب الليثيوم على الأرض
 رواسب الليثيوم على الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Photo / Unsplash/ Alan Emery
تابعنا عبر
اكتشفت دراسة جديدة أن المحاليل الملحية الغنية بالليثيوم تتميز بتركيب كيميائي يهيمن عليه البورون، وهو ما يختلف اختلافا جوهريا عن المياه المالحة التقليدية.
وقالت الدراسة: "يوجد جزء كبير من الليثيوم في العالم في مياه مالحة ذات تركيب كيميائي مختلف عن تركيب المياه المالحة الطبيعية الأخرى، مثل المحيطات"، مبينة أن هذا الاكتشاف "قد يعيد صياغة مستقبل تعدين الليثيوم ويحسن كيفية إدارة مياه الصرف الناتجة عن عمليات الاستخراج".
وبحسب الدراسة، يلعب الليثيوم "دورا حيويا في دعم ثورة الطاقة المتجددة، ويأتي نحو 40% من إمداداته العالمية من المسطحات الملحية الضخمة، المعروفة باسم "سالار"، الواقعة في قمة جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية وعبر هضبة التبت في آسيا".
العالم والمخترع المغربي المهندس رشيد اليازمي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
استخدمتها وكالة "ناسا" في المريخ.. "سبوتنيك" تجري حوارا مع مخترع بطارية الليثيوم القابلة للشحن
30 أبريل, 18:44 GMT
وأوضحت أنه في هذه المناطق النائية القاحلة، "لا يستخرج الليثيوم من الصخور، بل يذاب في برك جوفية من المياه شديدة الملوحة المعروفة باسم "المحلول الملحي"، المخبأة أسفل قشرة رواسب الملح المتلألئة"، وفقا لما نشرت وسائل إعلام عن نتائج الدراسة.

وقال الأستاذ المتميز في جودة البيئة ورئيس قسم علوم الأرض والمناخ في كلية نيكولاس للبيئة بجامعة "ديوك"، الذي أشرف على البحث، أفنر فينجوش: "اكتشفنا أن البورون يحدد الرقم الهيدروجيني للمحاليل الملحية في هذه المناطق بشكل شبه كامل، على عكس مياه البحر والمياه المالحة الشائعة الأخرى"، مضيفا: "هذا مشهد جيوكيميائي مختلف تماما، أشبه بدراسة كوكب خارج كوكب الأرض".

بطارية كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
مجتمع
روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
14 أبريل, 08:42 GMT
وبيّن أن "الرقم الهيدروجيني للمحلول يمثّل مقياسا لمدى حمضيته أو قلويته، وفي معظم المياه الطبيعية، تتحكم التفاعلات الكيميائية التي تتضمن جزيئا يسمى الكربونات بشكل أساسي في قدرة المحلول على التحكم في تغيرات الرقم الهيدروجيني، وهو مقياس يعرف باسم القلوية. لكن فريق جامعة ديوك اكتشف سيناريو مختلفا تماما في سالار دي أويوني، وهو حوض ملحي عملاق يقع على هضبة بوليفية، حيث يوجد أكبر رواسب الليثيوم الملحية المعروفة في العالم تحت الأرض".
وحلل الباحثون درجة الحموضة (pH) والتركيب الكيميائي للمحاليل الملحية والأملاح المرتبطة بعملية تعدين تجريبية في سالار دي أويوني، وقد اكتشفوا أن مستويات الرقم الهيدروجيني (pH) في عينات المحلول الملحي الطبيعي من سالار كانت تتراوح حول مستوى الحياد، وفي المقابل، كانت عينات المحلول الملحي من برك التبخير شديدة الحموضة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
بوتين: الحلول العلمية المحلية تفوقت على الأجنبية وعلى روسيا استخراج الليثيوم بنفسها
21 فبراير, 13:38 GMT
كما أظهرت النمذجة الحاسوبية أن "التركيزات العالية من البورون كانت العامل الرئيسي في ارتفاع درجة الحموضة في كلتا الحالتين"، مشيرة إلى أن "المحاليل الملحية الطبيعية تحديدا تحتوي على مستويات عالية من البورون بأشكال مختلفة، بما في ذلك جزيء حمض البوريك ومركبات تسمى "البورات" والتي يتحكم توزيعها النسبي في درجة الحموضة. يزيد التبخر في البرك من التركيز الكلي للبورون ويحفز تحلل حمض البوريك، مولدا أيونات الهيدروجين التي تخفض درجة الحموضة".
من جهته، قال الباحث الرئيسي في الدراسة وطالب الدكتوراه في مختبر فينجوش، جوردون ويليامز: "من خلال سلسلة من التفاعلات الجيوكيميائية، تنخفض قلوية الكربونات في المحلول الملحي من سالار دي أويوني، بينما تسود قلوية البورون".
وأشار إلى أن "الفريق جمع بيانات من أكثر من 300 تحليل لمحلول ملحي غني بالليثيوم من أحواض ملحية مختلفة، بما في ذلك في تشيلي والأرجنتين وبوليفيا، المعروفة مجتمعة باسم مثلث الليثيوم، وهضبة التبت، وقد أظهرت النمذجة أن البورون كان له التأثير الأكبر على القلوية، وبالتالي على الرقم الهيدروجيني، في معظم تلك المحاليل الملحية أيضا".
موارد الليثيوم في البلدان الأفريقية آخذة في الازدياد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
وسائط متعددة
موارد الليثيوم في البلدان الأفريقية آخذة في الازدياد
3 أغسطس 2023, 12:56 GMT
وأضاف ويليامز: "بالإضافة إلى البيانات الجديدة التي أنشأناها، قمنا بتجميع قاعدة بيانات جيوكيميائية لمحاليل الليثيوم الملحية من جميع أنحاء العالم، ووجدنا باستمرار أن البورون غالبا ما يكون المكون السائد في قلوية المحلول الملحي ويتحكم في الرقم الهيدروجيني للمحلول الملحي، مما يعزز النتائج من سالار دي أويوني في بوليفيا".
ووفقا للباحثين، يعد هذا البحث الأول الذي يظهر دور البورون في التحكم في التغيرات الكيميائية التي تحدث أثناء تبخر محلول الليثيوم الملحي في أحواض الملح، وأن هذه النتائج قد تثري تقنيات تعدين الليثيوم المستقبلية، حيث يستكشف المشغلون سبلا لاستخراج الليثيوم بكفاءة أكبر وإدارة مياه الصرف الصحي بأمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала