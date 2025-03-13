https://sarabic.ae/20250313/إيران-تعلن-عن-اكتشاف-احتياطي-ضخم-لليثيوم-بتركيزات-تنافسية-عالميا-1098618761.html
إيران تعلن عن اكتشاف احتياطي ضخم لليثيوم بتركيزات تنافسية عالميا
إيران تعلن عن اكتشاف احتياطي ضخم لليثيوم بتركيزات تنافسية عالميا
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتعدين في إيران، عن وجود احتياطيات ضخمة من الليثيوم في البلاد، وبتركيزات تنافسية عالميًا. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T07:44+0000
2025-03-13T07:44+0000
2025-03-13T07:44+0000
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وقالت الوزارة، في تقرير مفصل لها، إن عمليات أخذ العينات المنتظمة من 46 محطة في 3 محافظات إيرانية لاكتشاف الليثيوم من شأنه أن يضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أعتاب ثورة التعدين.ويؤكد هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع خبراء روس وباستخدام تقنيات متقدمة مثل "ICP-OES"، وجود احتياطيات من الليثيوم بتركيزات تنافسية عالميًا.وتم تحقيق هذه الاكتشافات في وقت يتوقع فيه تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب العالمي على الليثيوم إلى 2.4 مليون طن بحلول عام 2030.وبفضل احتياطيات الملح التي تبلغ 10 ملايين هكتار في الأحواض المركزية ذات 300 يوم من الإشعاع الشمسي السنوي المناسب لطرق التبخير، والبنية الأساسية القائمة مثل مجمع "بوتاس خور"، يمكن لإيران أن تصبح واحدة من منتجي الليثيوم الأخضر الأقل تكلفة في العالم.ويأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تنويع سلاسل توريد الليثيوم. ويعتقد الخبراء أن احتياطيات إيران يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على المناجم التقليدية وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.بسبب الغاز الإيراني والصيانة... إنتاج الكهرباء في دولة عربية ينخفض 13 ألف ميغاواط الولايات المتحدة تطلب من دولة عربية إنهاء اعتمادها على الطاقة الإيرانية
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إيران, أخبار إيران, اقتصاد, طاقة, طاقة نظيفة
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, طاقة, طاقة نظيفة
إيران تعلن عن اكتشاف احتياطي ضخم لليثيوم بتركيزات تنافسية عالميا
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتعدين في إيران، عن وجود احتياطيات ضخمة من الليثيوم في البلاد، وبتركيزات تنافسية عالميًا.
وقالت الوزارة، في تقرير مفصل لها، إن عمليات أخذ العينات المنتظمة من 46 محطة في 3 محافظات إيرانية لاكتشاف الليثيوم من شأنه أن يضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أعتاب ثورة التعدين.
ويؤكد هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع خبراء روس وباستخدام تقنيات متقدمة مثل "ICP-OES"، وجود احتياطيات من الليثيوم بتركيزات تنافسية عالميًا.
وتم إجراء تحليل العينات في مركز أبحاث معالجة المعادن الإيراني ومختبر روسي متخصص. بالإضافة إلى الليثيوم، قام هذا البحث أيضًا بفحص العناصر الاستراتيجية مثل البورون والمغنيسيوم والبوتاسيوم لتقييم جدوى المعالجة.
وتم تحقيق هذه الاكتشافات في وقت يتوقع فيه تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب العالمي على الليثيوم
إلى 2.4 مليون طن بحلول عام 2030.
وبفضل احتياطيات الملح التي تبلغ 10 ملايين هكتار في الأحواض المركزية ذات 300 يوم من الإشعاع الشمسي السنوي المناسب لطرق التبخير، والبنية الأساسية القائمة مثل مجمع "بوتاس خور"، يمكن لإيران أن تصبح واحدة
من منتجي الليثيوم الأخضر الأقل تكلفة في العالم.
ويأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى تنويع سلاسل توريد الليثيوم. ويعتقد الخبراء أن احتياطيات إيران يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على المناجم التقليدية وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.