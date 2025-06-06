https://sarabic.ae/20250606/إعلام-أمريكي-الجمهوريون-يخشون-صنع-عدو-في-شخص-ماسك-إثر-خلافه-مع-ترامب-1101373706.html

إعلام أمريكي: الجمهوريون يخشون صنع عدو في شخص ماسك إثر خلافه مع ترامب

إعلام أمريكي: الجمهوريون يخشون صنع عدو في شخص ماسك إثر خلافه مع ترامب

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية، يخشون من أن الصراع بين الرئيس دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك،... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T07:10+0000

2025-06-06T07:10+0000

2025-06-06T07:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وجاء في تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "الجمهوريون يخشون من أن الصراع المتصاعد بين الرئيس دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، قد يستمر ويخلّف وراءه أضرارًا جانبية لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات".كما أشارت إلى أن بعض المشرعين بدأوا يدركون أن الصراع بين ترامب وماسك، قد يكون له "عواقب وخيمة".وأشار إلى أن ماسك لن يقدم الدعم المالي الذي كان متوقعًا، والبالغ 100 مليون دولار، للجان السياسية التابعة لترامب.من جهته، عبّر عضو الكونغرس الأمريكي دون بيكون، الذي يمثل دائرة تنافسية في ولاية نبراسكا، عن رفضه الانخراط في هذا الصراع، قائلاً: "أنا أبتعد عن هذه المعركة. هناك آية جيدة في سِفر الأمثال تقول: "لا تتدخل في خصومات الآخرين"، وهذا بالضبط ما سأفعله".وكان الخلاف بين ترامب وماسك، قد تصاعد علنًا، يوم الخميس الماضي، بعد انتقاد ماسك مشروع القانون، الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفًا إياه بـ"العمل البغيض المثير للاشمئزاز"، في حين، رد ترامب بمزاعم أنه "دعم ماسك في الماضي"، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده، على حد قوله.ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخاباتماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"

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