https://sarabic.ae/20250606/رافينيا-يفوز-بجائزة-أفضل-لاعب-بالدوري-الإسباني-1101403372.html
رافينيا يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني
رافينيا يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني
سبوتنيك عربي
فاز اللاعب البرازيلي رافينيا، نجم فريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "الليغا" لموسم 2024 / 2025. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T18:44+0000
2025-06-06T18:44+0000
2025-06-06T18:44+0000
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أعلنت ذلك رابطة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن اللاعب فاز بالجائزة بعد موسم استثنائي قاد فيه فريقه لتحقيق لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه.وجاء تتويج رافينيا لتألقه اللافت، حيث تفوق في التصويت النهائي على أسماء بارزة، أبرزها زملاؤه لامين يامال وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.كما تفوق رافينيا على كل من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، من ريال مدريد، إضافة إلى إيسكو، من ريال بيتيس، وأويهان سانسيت، من أتلتيك بلباو.وسجّل رافينيا 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليسهم في 27 هدفًا خلال الموسم، ما جعله أحد الأعمدة الأساسية في خطط المدرب هانز فليك، الذي أعاد اللقب إلى كتالونيا بعد موسم خسره الفريق لحساب ريال مدريد.وتمكن اللاعب البرازيلي رافينيا، 28 عامًا، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، من الفوز بالمركز السادس في قائمة هدافي الدوري، التي تصدرها الفرنسي كيليان مبابي بـ31 هدفًا.
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رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رافينيا يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني
فاز اللاعب البرازيلي رافينيا، نجم فريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "الليغا" لموسم 2024 / 2025.
أعلنت ذلك رابطة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن اللاعب فاز بالجائزة بعد موسم استثنائي
قاد فيه فريقه لتحقيق لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه.
وجاء تتويج رافينيا لتألقه اللافت، حيث تفوق في التصويت النهائي على أسماء بارزة، أبرزها زملاؤه لامين يامال
وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.
كما تفوق رافينيا على كل من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، من ريال مدريد، إضافة إلى إيسكو، من ريال بيتيس، وأويهان سانسيت، من أتلتيك بلباو.
وسجّل رافينيا 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليسهم في 27 هدفًا خلال الموسم، ما جعله أحد الأعمدة الأساسية في خطط المدرب هانز فليك، الذي أعاد اللقب إلى كتالونيا بعد موسم خسره الفريق لحساب ريال مدريد.
وتمكن اللاعب البرازيلي رافينيا، 28 عامًا، الذي انضم إلى برشلونة
في صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، من الفوز بالمركز السادس في قائمة هدافي الدوري، التي تصدرها الفرنسي كيليان مبابي بـ31 هدفًا.