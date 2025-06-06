https://sarabic.ae/20250606/ماسك-يدعم-عزل-الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-1101376076.html

ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

سبوتنيك عربي

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد الصراع العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده لفكرة عزل الأخير. 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T08:01+0000

2025-06-06T08:01+0000

2025-06-06T08:38+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك، معلقًا على خلافه مع الرئيس، أنه يجب عزل ترامب واستبداله بنائبه جيه دي فانس.ماذا كتبت وسائل الإعلام الأجنبية عن خلاف ترامب وماسك؟فجوة القرن أم شجار الفتيات؟التداعيات السياسية للمناوشةسقوط "تسلا"وتدهورت العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس شركة "تسلا"، منذ استقالة الأخير من منصبه كرئيس لإدارة فعالية الحكومة، الأسبوع الماضي. في ذلك الوقت، أكد ماسك، أنه سيبقى صديقًا ومستشارًا للرئيس ترامب.وكان الخلاف بين ترامب وماسك، قد تصاعد علنًا، يوم الخميس الماضي، بعد انتقاد ماسك مشروع القانون، الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفًا إياه بـ"العمل البغيض المثير للاشمئزاز"، في حين، رد ترامب بمزاعم أنه "دعم ماسك في الماضي"، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده، على حد قوله.ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخاباتماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"

https://sarabic.ae/20250606/إعلام-أمريكي-الجمهوريون-يخشون-صنع-عدو-في-شخص-ماسك-إثر-خلافه-مع-ترامب-1101373706.html

https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يقترح-إنهاء-الدعم-لشركات-ماسك-1101363568.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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