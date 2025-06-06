https://sarabic.ae/20250606/ماسك-يدعم-عزل-الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-1101376076.html
ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد الصراع العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده لفكرة عزل الأخير. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T08:01+0000
2025-06-06T08:01+0000
2025-06-06T08:38+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096983648_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_28665cb6495456e57ffccc86e6034137.jpg
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك، معلقًا على خلافه مع الرئيس، أنه يجب عزل ترامب واستبداله بنائبه جيه دي فانس.ماذا كتبت وسائل الإعلام الأجنبية عن خلاف ترامب وماسك؟فجوة القرن أم شجار الفتيات؟التداعيات السياسية للمناوشةسقوط "تسلا"وتدهورت العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس شركة "تسلا"، منذ استقالة الأخير من منصبه كرئيس لإدارة فعالية الحكومة، الأسبوع الماضي. في ذلك الوقت، أكد ماسك، أنه سيبقى صديقًا ومستشارًا للرئيس ترامب.وكان الخلاف بين ترامب وماسك، قد تصاعد علنًا، يوم الخميس الماضي، بعد انتقاد ماسك مشروع القانون، الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفًا إياه بـ"العمل البغيض المثير للاشمئزاز"، في حين، رد ترامب بمزاعم أنه "دعم ماسك في الماضي"، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده، على حد قوله.ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخاباتماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"
https://sarabic.ae/20250606/إعلام-أمريكي-الجمهوريون-يخشون-صنع-عدو-في-شخص-ماسك-إثر-خلافه-مع-ترامب-1101373706.html
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يقترح-إنهاء-الدعم-لشركات-ماسك-1101363568.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096983648_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c7e30f2b2596eeb34be3875d9b4b9680.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
08:01 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 08:38 GMT 06.06.2025)
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد الصراع العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده لفكرة عزل الأخير.
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك، معلقًا على خلافه مع الرئيس، أنه يجب عزل ترامب واستبداله بنائبه جيه دي فانس.
ورد ماسك على التعليق، قائلا: "نعم".
ماذا كتبت وسائل الإعلام الأجنبية عن خلاف ترامب وماسك؟
فجوة القرن أم شجار الفتيات؟
"واشنطن بوست": لم يكن الانفصال مفاجئًا للمراقبين الأذكياء، لأشهر، عندما كان ماسك الصديق الأول للرئيس (ترامب)، تساءلوا عن المدة التي يمكن أن يدوم فيها الاتحاد بين الرجلين، اللذين اعتاد كل منهما أن يكون العازف الرئيسي على المسرح.
التداعيات السياسية للمناوشة
"ذا هيل": يحظى ماسك بشعبية واسعة، حتى أنه يحظى بإعجاب وبشعبية كبيرة لدى الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُسمى باليمين. قد يُسبب جرحًا عميقًا لترامب بين الناخبين، الذين دعموه سابقًا.
"واشنطن بوست": تعتمد إمبراطورية ماسك التجارية بشكل كبير على القروض من لوائح صناعة السيارات، بالإضافة إلى عقود الفضاء والدفاع.
وتدهورت العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس شركة "تسلا"، منذ استقالة الأخير من منصبه كرئيس لإدارة فعالية الحكومة، الأسبوع الماضي. في ذلك الوقت، أكد ماسك، أنه سيبقى صديقًا ومستشارًا للرئيس ترامب.
وكان الخلاف بين ترامب وماسك، قد تصاعد علنًا، يوم الخميس الماضي، بعد انتقاد ماسك مشروع القانون، الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفًا إياه بـ"العمل البغيض المثير للاشمئزاز"، في حين، رد ترامب بمزاعم أنه "دعم ماسك في الماضي"، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده، على حد قوله.