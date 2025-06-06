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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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نبض افريقيا
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ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد الصراع العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده لفكرة عزل الأخير. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T08:01+0000
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وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك، معلقًا على خلافه مع الرئيس، أنه يجب عزل ترامب واستبداله بنائبه جيه دي فانس.ماذا كتبت وسائل الإعلام الأجنبية عن خلاف ترامب وماسك؟فجوة القرن أم شجار الفتيات؟التداعيات السياسية للمناوشةسقوط "تسلا"وتدهورت العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس شركة "تسلا"، منذ استقالة الأخير من منصبه كرئيس لإدارة فعالية الحكومة، الأسبوع الماضي. في ذلك الوقت، أكد ماسك، أنه سيبقى صديقًا ومستشارًا للرئيس ترامب.وكان الخلاف بين ترامب وماسك، قد تصاعد علنًا، يوم الخميس الماضي، بعد انتقاد ماسك مشروع القانون، الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفًا إياه بـ"العمل البغيض المثير للاشمئزاز"، في حين، رد ترامب بمزاعم أنه "دعم ماسك في الماضي"، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده، على حد قوله.ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخاباتماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"
https://sarabic.ae/20250606/إعلام-أمريكي-الجمهوريون-يخشون-صنع-عدو-في-شخص-ماسك-إثر-خلافه-مع-ترامب-1101373706.html
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يقترح-إنهاء-الدعم-لشركات-ماسك-1101363568.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ماسك يدعم عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

08:01 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 08:38 GMT 06.06.2025)
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد الصراع العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده لفكرة عزل الأخير.
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك، معلقًا على خلافه مع الرئيس، أنه يجب عزل ترامب واستبداله بنائبه جيه دي فانس.

ورد ماسك على التعليق، قائلا: "نعم".

رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
إعلام أمريكي: الجمهوريون يخشون صنع عدو في شخص ماسك إثر خلافه مع ترامب
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ماذا كتبت وسائل الإعلام الأجنبية عن خلاف ترامب وماسك؟
فجوة القرن أم شجار الفتيات؟

"واشنطن بوست": لم يكن الانفصال مفاجئًا للمراقبين الأذكياء، لأشهر، عندما كان ماسك الصديق الأول للرئيس (ترامب)، تساءلوا عن المدة التي يمكن أن يدوم فيها الاتحاد بين الرجلين، اللذين اعتاد كل منهما أن يكون العازف الرئيسي على المسرح.

التداعيات السياسية للمناوشة

"ذا هيل": يحظى ماسك بشعبية واسعة، حتى أنه يحظى بإعجاب وبشعبية كبيرة لدى الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُسمى باليمين. قد يُسبب جرحًا عميقًا لترامب بين الناخبين، الذين دعموه سابقًا.

سقوط "تسلا"
"واشنطن بوست": تعتمد إمبراطورية ماسك التجارية بشكل كبير على القروض من لوائح صناعة السيارات، بالإضافة إلى عقود الفضاء والدفاع.
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أمس, 19:05 GMT
وتدهورت العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس شركة "تسلا"، منذ استقالة الأخير من منصبه كرئيس لإدارة فعالية الحكومة، الأسبوع الماضي. في ذلك الوقت، أكد ماسك، أنه سيبقى صديقًا ومستشارًا للرئيس ترامب.
وكان الخلاف بين ترامب وماسك، قد تصاعد علنًا، يوم الخميس الماضي، بعد انتقاد ماسك مشروع القانون، الذي قدمه ترامب لخفض النفقات الفيدرالية، واصفًا إياه بـ"العمل البغيض المثير للاشمئزاز"، في حين، رد ترامب بمزاعم أنه "دعم ماسك في الماضي"، بينما أكد ماسك لاحقاً أن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بفضله، وأن الجمهوريين حصلوا على أغلبية الكونغرس بسبب جهوده، على حد قوله.
ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات
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