https://sarabic.ae/20250606/7533-أفضل-طريقة-لإنتاجية-العمل-1101392717.html

75/33 أفضل طريقة لإنتاجية العمل

75/33 أفضل طريقة لإنتاجية العمل

سبوتنيك عربي

سواء كنت تعمل في المنزل أو في المكتب، قد يكون من الصعب معرفة أفضل طريقة لتنظيم وقتك، ولكن المساعدة في متناول اليد، حيث كشف خبراء عن سر الإنتاجية. 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T13:36+0000

2025-06-06T13:36+0000

2025-06-06T13:36+0000

مجتمع

علوم

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وفقًا لأبحاثهم، فإن الموظفين الأكثر إنتاجية يعملون وفق دورة "75/33 من العمل إلى الراحة".توصل العلماء إلى الصيغة المثالية للإنتاجية: فترات راحة أكثر. وبحسب الدراسة، فإن النظام الأكثر فعالية هو 75 دقيقة من العمل يتبعها 33 دقيقة من الراحة. لقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها بشكل خاص في بيئة المكتب.وبحسب أرتيس روزنتالس، الرئيس التنفيذي لشركة DeskTime، فإن هذه الدورة مناسبة بشكل أفضل للعمل في المكتب مقارنة بالعمل عن بعد بالكامل.وأضاف: "أظهرت أحدث أبحاثنا حول الإنتاجية أننا نعود إلى عادات عمل أكثر توازناً".ولفهم السر وراء يوم عمل منتج، قام الباحثون بتحليل عادات العمل لـ 6000 مستخدم لتطبيق " DeskTime " من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.وفي عام 2014، وجدت دراسة أن الأشخاص الأكثر إنتاجية يعملون في المتوسط ​​لمدة 52 دقيقة، تليها فترة استراحة لمدة 17 دقيقة.وقال السيد روزنتالس: "عندما أجرت "DeskTime" دراسة حول نسبة العمل/الاستراحة في عام 2021، رأينا أن العمل من المنزل كان له تأثير كبير على قدرة العمال على رسم خط فاصل بين العمل والحياة".وبحسب صحيفة " dailymail"، فإنه بناء على النتائج، يعتقد الرئيس التنفيذي أن العمال يكونون أكثر إنتاجية في بيئة المكتب. وأضاف: "عندما نعمل من المكتب، فإننا نميل بطبيعة الحال إلى أخذ فترات راحة أكثر - لتناول القهوة، والتحدث إلى زملاء العمل، وما إلى ذلك، رغم أن هذه المقاطعات قد تبدو غير منتجة في البداية، إلا أنها ضرورية لتجديد النشاط العقلي وتسهم في رفاهية الموظفين، بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر لنا الديناميكية الاجتماعية الضرورية لمكان العمل".ووجدت الدراسة أن الناس يقضون 3.4 ساعة في صنع الأشياء وزراعتها والعناية بها كل يوم، في حين يقضون 2.5 ساعة في النظافة."لقد وجدنا أن الجزء الأكبر من الوقت مخصص حقًا للبشر أنفسهم، أي ما يزيد قليلًا على تسع ساعات"، كما أوضح مؤلف الدراسة، إريك جالبريث."معظم هذا الوقت - حوالي 6.5 ساعة - نقضيه في القيام بأشياء نستمتع بها، مثل الخروج ومشاهدة التلفاز والتواصل الاجتماعي وممارسة الرياضة".روسيا تبتكر مضخة جديدة لأجهزة الغوص العميقعلماء يبتكرون جهازا لاكتشاف سطح الشمس بتفاصيل غير مسبوقة... فيديو

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