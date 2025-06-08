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https://sarabic.ae/20250608/الشرع-يكشف-عن-حمامة-أعطت-إشارة-لأمه-حول-حياته-1101451735.html
الشرع يكشف عن "حمامة" أعطت إشارة لأمه حول حياته
الشرع يكشف عن "حمامة" أعطت إشارة لأمه حول حياته
سبوتنيك عربي
تحدث رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، عن مقتطفات من حياته قبل توليه منصب الرئيس، وذلك خلال لقائه بمجموعة من النساء السوريات بمناسبة عيد الأضحى في... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T15:11+0000
2025-06-08T15:11+0000
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ولفت الشرع إلى أن الغاية من هذا اللقاء الاستماع إلى آراء النساء حول دور المرأة في بناء المجتمع، بالإضافة للحديث عن دورها خلال السنوات الماضية والظروف الحرب القاسية التي مرت عليها.وأضاف: "تحملت معي القصف والهجرة والنزوح، وأعتقد غيرنا 49 بيتا خلال الفترة الماضية بمعدل كل ثلاثة أشهر منزل، والمرأة صعب عليها هذا الشيء وكانت تأخذ معها "الزريعة" (وعاء لزراعة النبات)".وأشار الشرع في حديثه إلى أنه حاول مع زوجته كثيرا أن تغادر إلى مكان آخر أكثر أمنا هي والأطفال لكن كانت دائما ترفض هذا الشيء "وبقيت صامدة يعني أقل شيء ألقاك في ابتسامة".واستذكر الشرع أيضا والدته، قائلا: "أنا ابتعدت عن الديار لسنوات طويلة وكانت كل المعطيات المحيطة في غيابي تدل على أني مفقود في عداد الموتى، لكن كان قلب والدتي يشعر بأنني لازلت على قيد الحياة واستمر هذا البعد سبع سنوات تقريبا دون أي خبر عن وجودي".وتابع: "إلا أن قلبها كان يشعر في هذا الشيء حتى أقرب الناس لي كان يقول لها أن تسلم أمرها إلى الله والرجل يعني توفي، لكن كان إحساسها يدلها على شيء معين هو إحساس الأم حتى ملابسي التي تركتها في المنزل كانت توضبها كل حين تغسلها وتكويها على أمل العودة".وقال الشرع: "فعلاً بعد أشهر تسنت لي الفرصة أن أرسل رسالة فمع الرسول بعثت لي الأغراض وتغيرت حالها من حال إلى حال وكانت قاسية عليها جداً السبع سنوات الماضية".وختم الشرع: "أصبح الوقت المناسب لنضع هذا الألم وراء ظهرنا وننطلق للأمام ونحاول نبني سوريا بطريقة صحيحة ونركز على دور المرأة نحن نقول المرأة نصف المجتمع، وذلك ليس كلام مجاملة أو سياسة بل يجب أن يظهر النموذج السوري في دور المرأة بطريقة صحيحة يحفظ على التوازن الذهبي ما بين عفة وحياء المرأة وما بين دورها في المجتمع".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الشرع يكشف عن "حمامة" أعطت إشارة لأمه حول حياته

15:11 GMT 08.06.2025
© Photo / SANA الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© Photo / SANA
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تحدث رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، عن مقتطفات من حياته قبل توليه منصب الرئيس، وذلك خلال لقائه بمجموعة من النساء السوريات بمناسبة عيد الأضحى في القصر الجمهوري.
ولفت الشرع إلى أن الغاية من هذا اللقاء الاستماع إلى آراء النساء حول دور المرأة في بناء المجتمع، بالإضافة للحديث عن دورها خلال السنوات الماضية والظروف الحرب القاسية التي مرت عليها.

وتابع الشرع حديثه: "أحببت أن أستذكر بعضا من تجربتي الخاصة، فزوجتي العزيزة كانت معي كل هذه الفترة الصعبة التي مررنا بها ربما تزوجنا في ظروف غير عادية في الـ 2012 وكان من الصعب أن أفصح عن عملي فكان لديها معلومات قليلة حوله".

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وأضاف: "تحملت معي القصف والهجرة والنزوح، وأعتقد غيرنا 49 بيتا خلال الفترة الماضية بمعدل كل ثلاثة أشهر منزل، والمرأة صعب عليها هذا الشيء وكانت تأخذ معها "الزريعة" (وعاء لزراعة النبات)".

وأردف: "ظروف صعبة مررنا بها فأصبحنا مثل الرُحّل (الأشخاص الذين يغيرون أماكن إقامتهم بشكل متكرر بحثا عن الغذاء أو الموارد مثلما يفعل بعض البدو)، لكن الرُحّل يعرفون ماذا يأخذون معهم، بالإضافة أننا رُحّل غير متعلمين"، متابعا: "فعشنا في أماكن صعبة جدا عاشت معي زوجتي في مغارات وفي المداجن أيضا وعاشت معي في أماكن جيدة".

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وأشار الشرع في حديثه إلى أنه حاول مع زوجته كثيرا أن تغادر إلى مكان آخر أكثر أمنا هي والأطفال لكن كانت دائما ترفض هذا الشيء "وبقيت صامدة يعني أقل شيء ألقاك في ابتسامة".
واستذكر الشرع أيضا والدته، قائلا: "أنا ابتعدت عن الديار لسنوات طويلة وكانت كل المعطيات المحيطة في غيابي تدل على أني مفقود في عداد الموتى، لكن كان قلب والدتي يشعر بأنني لازلت على قيد الحياة واستمر هذا البعد سبع سنوات تقريبا دون أي خبر عن وجودي".
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وتابع: "إلا أن قلبها كان يشعر في هذا الشيء حتى أقرب الناس لي كان يقول لها أن تسلم أمرها إلى الله والرجل يعني توفي، لكن كان إحساسها يدلها على شيء معين هو إحساس الأم حتى ملابسي التي تركتها في المنزل كانت توضبها كل حين تغسلها وتكويها على أمل العودة".

وأضاف الشرع: "وفي يوم من الأيام جاءت حمامة بيضاء إلى شرفة الغرفة التي أنام فيها، فاستبشرت فيها خيرا، وقالت هذه من أحمد أكيد هو لا زال على قيد الحياة فراحت واشترت أغراض وملابس، وهي متأكدة أنني سوف أعود إلى المنزل".

وقال الشرع: "فعلاً بعد أشهر تسنت لي الفرصة أن أرسل رسالة فمع الرسول بعثت لي الأغراض وتغيرت حالها من حال إلى حال وكانت قاسية عليها جداً السبع سنوات الماضية".
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وختم الشرع: "أصبح الوقت المناسب لنضع هذا الألم وراء ظهرنا وننطلق للأمام ونحاول نبني سوريا بطريقة صحيحة ونركز على دور المرأة نحن نقول المرأة نصف المجتمع، وذلك ليس كلام مجاملة أو سياسة بل يجب أن يظهر النموذج السوري في دور المرأة بطريقة صحيحة يحفظ على التوازن الذهبي ما بين عفة وحياء المرأة وما بين دورها في المجتمع".
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