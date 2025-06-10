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بوتين: الشعب الروسي لعب دورا حاسما في هزيمة النازية
بوتين: الشعب الروسي لعب دورا حاسما في هزيمة النازية
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في العاصمة الروسية موسكو، أكد فيه على دور الشعب الروسي في... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T13:52+0000
2025-06-10T14:33+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
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ووصف بوتين موضوع تحسين سياسة الدولة في مجال حماية القيم التقليدية بأنه مهم ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بضمان سيادة روسيا ومصالحها الوطنية.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر الفيديو: "يتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن اليوم قضايا تحسين سياسة الدولة في مجال حماية القيم الروحية والأخلاقية التقليدية. هذا الموضوع بالغ الأهمية وذو صلة وثيقة، ويرتبط ارتباطا مباشرا بضمان سيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وتعزيز الأمن والوئام والاستقرار في المجتمع، وحل أهم قضايانا في الحفاظ على الشعب والتنمية الديموغرافية، وتثقيف الأجيال الشابة، وضمان استمرارية تنميتنا كدولة وشعب ومجتمع".وأضاف بوتين: "في العالم الحديث، هناك صراع شرس للتأثير على العقول، ويتم فرض نماذج استبدادية". وتابع قائلا: وأكد بوتين على ضرورة بناء قيم ثقافية إنسانية خاصة بها، تحظى بقبول واسع، بما في ذلك في جميع أنحاء العالم، وأوضح: "نحن بحاجة إلى تعزيز قيمنا باستمرار وبنشاط، وتشكيل قيمنا الثقافية الإنسانية التي تحظى بقبول واسع في البلاد والعالم".وأضاف بوتين بأن الالتزام بالحق والعدالة، وحب الأطفال، والوطنية، والولاء للوطن، ركيزة أساسية لروسيا. وقال: "ينشأ في روسيا جيل لا يفصل مصيره عن مصير الوطن، ويفهم معنى الحرية والمسؤولية". وأردف قائلا:وأكد بوتين أهمية مواصلة بناء منظومة سياسات حكومية في روسيا في مجال حماية القيم التقليدية على المدى الطويل. وتابع: "من المهم مواصلة بناء سياسة حكومية منهجية في مجال الحفاظ على القيم التقليدية وحمايتها على المدى الطويل".وأضاف بوتين أن على الأجيال الشابة أن "تنشأ قوية، مثقفة تعليمًا واسعًا، منفتحة على الإبداع والابتكار، قادرة على المنافسة عالميًا في المعرفة والكفاءة، وتقدم أفكارها وحلولها الأصلية، وتتجنب تقليد الآخرين".وأشار بوتين إلى أنه على روسيا الدفاع بحزم عن حقيقة الحرب العالمية الثانية. وقال: "أجدد تذكيركم: يجب أن نواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية المتعلقة بأحداث الحرب العالمية الثانية، وعن الدور الحاسم الذي لعبه شعبنا في هزيمة النازية، في أي ظرف من الظروف".وأشار بوتين إلى أهمية العمل على التصدي لمحاولات فرض مواقف تقوّض القيم الروسية التقليدية على المواطنين الروس، وخاصةً الشباب. وتابع: "من المهم التصدي لمحاولات فرض مواقف تقوّض قيمنا على مواطنينا، وخاصةً الشباب".وأكد بوتين أنه "في عالمنا المعاصر، غالبًا ما تفرض ما يسمى بالقيم النيوليبرالية، وتبذل محاولات لفرضها على دول بأكملها"، موضحا أن "السبب واضح. لأنه بحرمان الدول من دعم قيمها، وبحرمانها من سيادتها، يسهّل إخضاعها".وخلص بوتين إلى أن القيم التقليدية تشكّل رؤية عالمية ذات سيادة، تقاوم محاولات فرض إرادة الآخرين على الروس.بوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036بوتين: سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية
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بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
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بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

بوتين: الشعب الروسي لعب دورا حاسما في هزيمة النازية

13:52 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 14:33 GMT 10.06.2025)
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في العاصمة الروسية موسكو، أكد فيه على دور الشعب الروسي في هزيمة النازية.
ووصف بوتين موضوع تحسين سياسة الدولة في مجال حماية القيم التقليدية بأنه مهم ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بضمان سيادة روسيا ومصالحها الوطنية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر الفيديو: "يتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن اليوم قضايا تحسين سياسة الدولة في مجال حماية القيم الروحية والأخلاقية التقليدية. هذا الموضوع بالغ الأهمية وذو صلة وثيقة، ويرتبط ارتباطا مباشرا بضمان سيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وتعزيز الأمن والوئام والاستقرار في المجتمع، وحل أهم قضايانا في الحفاظ على الشعب والتنمية الديموغرافية، وتثقيف الأجيال الشابة، وضمان استمرارية تنميتنا كدولة وشعب ومجتمع".
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وأضاف بوتين: "في العالم الحديث، هناك صراع شرس للتأثير على العقول، ويتم فرض نماذج استبدادية". وتابع قائلا:
"نرى أن عالمنا المعاصر يشهد منافسة شرسة على القيم والدلالات... هناك صراع شرس على التأثير في عقول الناس. غالبًا ما تعتبر القيم التقليدية بالية وقديمة، بينما تفرض ما يسمى بالليبرالية الجديدة، وهي في جوهرها نماذج شمولية".
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وأكد بوتين على ضرورة بناء قيم ثقافية إنسانية خاصة بها، تحظى بقبول واسع، بما في ذلك في جميع أنحاء العالم، وأوضح: "نحن بحاجة إلى تعزيز قيمنا باستمرار وبنشاط، وتشكيل قيمنا الثقافية الإنسانية التي تحظى بقبول واسع في البلاد والعالم".
وأضاف بوتين بأن الالتزام بالحق والعدالة، وحب الأطفال، والوطنية، والولاء للوطن، ركيزة أساسية لروسيا. وقال: "ينشأ في روسيا جيل لا يفصل مصيره عن مصير الوطن، ويفهم معنى الحرية والمسؤولية". وأردف قائلا:
"أنا متأكد من أننا ننشئ جيلاً يدرك معنى الحرية والمسؤولية في آنٍ واحد، جيلاً قادراً على تعزيز الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية للبلاد، ساعياً إلى التقدم وتحقيق النجاح".
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وأكد بوتين أهمية مواصلة بناء منظومة سياسات حكومية في روسيا في مجال حماية القيم التقليدية على المدى الطويل. وتابع: "من المهم مواصلة بناء سياسة حكومية منهجية في مجال الحفاظ على القيم التقليدية وحمايتها على المدى الطويل".

وشدد بوتين أنه على أبناء روسيا أن يدركوا أن كونهم مواطنين في روسيا الاتحادية يعني معرفة تاريخ بلادهم وتحمّل مسؤولية مستقبلها.

وأضاف بوتين أن على الأجيال الشابة أن "تنشأ قوية، مثقفة تعليمًا واسعًا، منفتحة على الإبداع والابتكار، قادرة على المنافسة عالميًا في المعرفة والكفاءة، وتقدم أفكارها وحلولها الأصلية، وتتجنب تقليد الآخرين".
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وأشار بوتين إلى أنه على روسيا الدفاع بحزم عن حقيقة الحرب العالمية الثانية. وقال: "أجدد تذكيركم: يجب أن نواصل الدفاع بحزم عن الحقيقة التاريخية المتعلقة بأحداث الحرب العالمية الثانية، وعن الدور الحاسم الذي لعبه شعبنا في هزيمة النازية، في أي ظرف من الظروف".
وأضاف: "موقف روسيا معروف. نحن ندعو إلى احترام هوية الدول والشعوب وعاداتها وثقافاتها. ولدينا هنا العديد من الأشخاص ذوي التوجهات المتشابهة والداعمين، بل في جميع أنحاء العالم".
وأشار بوتين إلى أهمية العمل على التصدي لمحاولات فرض مواقف تقوّض القيم الروسية التقليدية على المواطنين الروس، وخاصةً الشباب. وتابع: "من المهم التصدي لمحاولات فرض مواقف تقوّض قيمنا على مواطنينا، وخاصةً الشباب".
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وأكد بوتين أنه "في عالمنا المعاصر، غالبًا ما تفرض ما يسمى بالقيم النيوليبرالية، وتبذل محاولات لفرضها على دول بأكملها"، موضحا أن "السبب واضح. لأنه بحرمان الدول من دعم قيمها، وبحرمانها من سيادتها، يسهّل إخضاعها".
وخلص بوتين إلى أن القيم التقليدية تشكّل رؤية عالمية ذات سيادة، تقاوم محاولات فرض إرادة الآخرين على الروس.
بوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036
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