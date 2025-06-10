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دمشق تكشف تفاصيل قرار إطلاق سراح ضباط من الجيش السوري السابق

دمشق تكشف تفاصيل قرار إطلاق سراح ضباط من الجيش السوري السابق

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، عن قرار إطلاق سراح ضباط من الجيش السوري السابق كانوا موقوفين خلال الفترة الماضية. 10.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-10T15:07+0000

2025-06-10T15:07+0000

2025-06-10T15:07+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة "ردع العدوان" أن هناك ضباطا من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها".وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، خلال المؤتمر: "الضباط الذين تم إطلاق سراحهم "ضباط عاملون" منذ عام 2021 وسلموا أنفسهم طوعا على الحدود العراقية ومنطقة السخنة، بعد سقوط النظام مباشرة في إطار نداء الأمان الذي أُطلق من إدارة العمليات وهو نداء موجه لكل من لم يتورط بدماء السوريين ولم يكن شريكاً في الانتهاكات بحقهم".وأوضح صوفان أن هؤلاء الضباط خضعوا لتحقيقات من المؤسسات المعنية ولم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بجرائم حرب أو أعمال تعذيب أو انتهاكات ضد المدنيين، وقد تمت تسوية وضعهم قانونياً بعد استيفاء المراحل، وبالتالي بقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية بل قد يفاقم مشاعر التوتر ويعطل فرص الاستقرار المحلي.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة حينها، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وسط التوتر مع إسرائيل... الشرع يزور الجنوب السوري لأول مرة منذ توليه الرئاسة.. فيديووزير سوري ينصب طفلا متحدثا باسم وزارته.. صور

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