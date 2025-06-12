https://sarabic.ae/20250612/خبير-الولايات-المتحدة-تهول-للوصول-إلى-حل-والطرح-الروسي-خشبة-خلاص-لجميع-الأطراف-1101584802.html
خبير: الولايات المتحدة تهول للوصول إلى حل والطرح الروسي خشبة خلاص لجميع الأطراف
خبير: الولايات المتحدة تهول للوصول إلى حل والطرح الروسي خشبة خلاص لجميع الأطراف
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حبيب بدوي، على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران، متسائلًا: "هل من يريد أن يقوم بعملية... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T08:09+0000
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ووضع بدوي "هذا التصعيد في إطار التهويل للوصول إلى حل، خاصة أن الأمريكيين يريدون البقاء في موقع حيادي بأي صدام بين إسرائيل وإيران"، قائلًا: "ليلة البارحة تهويلية أكثر منها نظرة واقعية".وأشار بدوي، خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الصراع الحاصل في الداخل الأمريكي له تأثيره على العالم ومن ضمنه الشرق الأوسط وحتى لبنان"، لافتًا إلى أن "ترامب رجل أعمال وليس رجل سياسة تقليدي، وهو يضغط على الجميع بما في ذلك نتنياهو، محاولًا تمرير صفقات تجارية لصالح بلده عبر الشرق الأوسط".وردًا على سؤال حول حجم الضربة المتوقعة من الولايات المتحدة لإيران، يقول بدوي إن "كانت ضربة استعراضية كمعاركهم السابقة، يكون الهدف منها التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، أما إذا وجّه ضربة قاسمة للقدرات النووية الإيرانية، لا شك أنّه على إيران هنا أن ترد بالمستوى نفسه، وليس مفرقعات أو استعراضات نارية".وأوضح أن "الصاروخ الباليستي يمثل نقطة قوة لإيران، لأن الولايات المتحدة بتقنياتها وعظمتها لم تستطع أن توقف الصواريخ الحوثية، فما بالك بإيران شخصيا"، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن توازن قوة، ولكن هذه الصواريخ الباليستية يمكن أن تؤذي، خاصة إن استعملت كما هي في قوتها الحقيقية وليس في إطار استعراضي تفاوضي، كما أن إيران باستطاعتها إغلاق مضيق هرمز وباب المندب ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي".ولفت الدكتور حبيب بدوي إلى أن "الحل الأمثل لتجنب هذه المعركة هو التفاوض عبر موسكو، للوصول إلى حل حقيقي كي لا تحدث ضربة كبيرة"، مشددًا على أن "خشبة الخلاص الروسية هي لصالح الإنسانية وليس منطقة الشرق الأوسط فقط".
https://sarabic.ae/20250612/ويتكوف-إيران-النووية-تشكل-تهديدا-وجوديا-على-إسرائيل-1101581513.html
https://sarabic.ae/20250611/طهران-روسيا-مستعدة-لأداء-دور-رئيسي-في-القضايا-المتعلقة-بالملف-النووي-الإيراني-1101576059.html
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حصري, لبنان, روسيا, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, روسيا, العالم العربي, الأخبار
خبير: الولايات المتحدة تهول للوصول إلى حل والطرح الروسي خشبة خلاص لجميع الأطراف
حصري
علّق أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حبيب بدوي، على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران، متسائلًا: "هل من يريد أن يقوم بعملية عسكرية يعلنها؟".
ووضع بدوي "هذا التصعيد في إطار التهويل للوصول إلى حل، خاصة أن الأمريكيين يريدون البقاء في موقع حيادي بأي صدام بين إسرائيل وإيران"، قائلًا: "ليلة البارحة تهويلية أكثر منها نظرة واقعية".
وأشار بدوي، خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك
"، إلى أن "الصراع الحاصل في الداخل الأمريكي له تأثيره على العالم ومن ضمنه الشرق الأوسط وحتى لبنان"، لافتًا إلى أن "ترامب رجل أعمال وليس رجل سياسة تقليدي، وهو يضغط على الجميع بما في ذلك نتنياهو، محاولًا تمرير صفقات تجارية لصالح بلده عبر الشرق الأوسط
".
وردًا على سؤال حول حجم الضربة المتوقعة من الولايات المتحدة لإيران، يقول بدوي إن "كانت ضربة استعراضية كمعاركهم السابقة، يكون الهدف منها التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، أما إذا وجّه ضربة قاسمة للقدرات النووية الإيرانية، لا شك أنّه على إيران هنا أن ترد بالمستوى نفسه، وليس مفرقعات أو استعراضات نارية".
ورأى الدكتور حبيب بدوي أن "هذا الصعيد إن حصل سيضع العالم أمام المجهول"، مؤكدًا أن "إيران ستسعى لعدم الوصول إلى هذا الصدام الكبير لا بل إلى صيغة تحفظ طموحها ولا تضرب أساسياتها النووية".
وأوضح أن "الصاروخ الباليستي يمثل نقطة قوة لإيران، لأن الولايات المتحدة بتقنياتها وعظمتها لم تستطع أن توقف الصواريخ الحوثية، فما بالك بإيران شخصيا"، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن توازن قوة، ولكن هذه الصواريخ الباليستية يمكن أن تؤذي، خاصة إن استعملت كما هي في قوتها الحقيقية وليس في إطار استعراضي تفاوضي، كما أن إيران باستطاعتها إغلاق مضيق هرمز وباب المندب
ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي".
وحول عرض روسيا الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أكد بدوي أن "الطرح الروسي هو خشبة الخلاص لجميع تلك الأطراف، لصالح الإيرانيين والأمريكيين
".
ولفت الدكتور حبيب بدوي إلى أن "الحل الأمثل لتجنب هذه المعركة هو التفاوض عبر موسكو، للوصول إلى حل حقيقي كي لا تحدث ضربة كبيرة"، مشددًا على أن "خشبة الخلاص الروسية هي لصالح الإنسانية وليس منطقة الشرق الأوسط فقط".