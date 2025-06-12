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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من "حماس" في سوريا
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30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
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05:00 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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نبض افريقيا
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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في العيد الوطني الروسي... وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الروس شعب يحب الحياة والعدالة
في العيد الوطني الروسي... وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الروس شعب يحب الحياة والعدالة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني السابق جورج كلاس، بمناسبة العيد الوطني الروسي "يوم روسيا"، أن "الشعب الروسي في نضالاته العريقة وكل الظروف، التي مر فيها أثبت... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T07:30+0000
2025-06-12T07:30+0000
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد كلاس على "الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والروسي"، لافتًا إلى أن "ما تقوم به روسيا يمكّن الشعوب الأخرى من الارتقاء، ويساهم بمساعدة المجتمعات النامية على التقدم والتطور".وأشار الوزير اللبناني السابق إلى أن "المسار التاريخي العريق والتراثي للحضارة الروسية وصولًا إلى الآن مع الرئيس بوتين والحكومة الحالية، يؤكد أن القيم التي تبنى عليها السياسة الروسية هدفها أن تبني نظامًا من القيم يشكّل أداة أساسية لنشر ثقافة العدالة وثقافة السلام وبناء جسور التفاهم والتلاقي بين الشعوب والغد السلامي الأكثر متانة".وفي الختام، تمنى كلاس أن "تشكل هذه المناسبة ركيزة أساسية لإعادة بناء السلام بين روسيا وكل الدول الموجودة في المنطقة، كما أن تشكل قطبية روسية ثنائية تعتمد على إقامة التوازن من أجل إنسانية أكثر سلما وأكثر عدالة وأكثر توازنا".وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشعب الروسي بمناسبة عيد "يوم روسيا" الوطني
https://sarabic.ae/20250611/عشية-يوم-روسيا-علم-عملاق-يرفرف-وسط-موسكو-1101572414.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, موسكو, يوم روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, موسكو, يوم روسيا

في العيد الوطني الروسي... وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الروس شعب يحب الحياة والعدالة

07:30 GMT 12.06.2025
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان
مسيرة حاشدة داعمة لدولة روسيا الاتحادية في بعلبك، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني السابق جورج كلاس، بمناسبة العيد الوطني الروسي "يوم روسيا"، أن "الشعب الروسي في نضالاته العريقة وكل الظروف، التي مر فيها أثبت من خلال سلوكياته وثقافته أنه شعب يحب الحياة ويريد أن يطوّر الإنسانية لتحقيق العدالة الشاملة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد كلاس على "الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والروسي"، لافتًا إلى أن "ما تقوم به روسيا يمكّن الشعوب الأخرى من الارتقاء، ويساهم بمساعدة المجتمعات النامية على التقدم والتطور".

ورأى أن "التجربة الروسية هي نمط ومنهج عيشي واستراتيجية حكم أثبتت، من ناحية، نجاحها في مناهضة الإقطاع الدولي والسياسي الذي كان يتحكم بالشعوب، ومن ناحية ثانية، شكّلت محورًا رديفا أو قطبا ثانيًا وثالثًا يوازي أو يناهض الأحادية التي تتحكم في العالم"، مؤكدًا أن "الدولة الروسية انطلاقا من ثنائية القطبية العالمية شكّلت توازنًا دوليًا وعالميًا سينعكس على السلام العالمي"، مضيفًا" "لو تُرك الأمر للأحادية لكانت الأخطار أكثر حدة".

عشية يوم روسيا.. علم عملاق يرفرف وسط موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
مجتمع
عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
أمس, 17:15 GMT
وأشار الوزير اللبناني السابق إلى أن "المسار التاريخي العريق والتراثي للحضارة الروسية وصولًا إلى الآن مع الرئيس بوتين والحكومة الحالية، يؤكد أن القيم التي تبنى عليها السياسة الروسية هدفها أن تبني نظامًا من القيم يشكّل أداة أساسية لنشر ثقافة العدالة وثقافة السلام وبناء جسور التفاهم والتلاقي بين الشعوب والغد السلامي الأكثر متانة".

واعتبر كلاس أن "تكريم بوتين في اليوم الوطني الكبير للأبطال والرجالات الذين تركوا آثارهم الفكرية والثقافية وإنجازاتهم على المستوى الإنساني أمر طبيعي، لأن هذا تكريم لروسيا ولصداقات روسيا وللإنجازات التي تقدمها لخدمة الإنسانية"، مشددًا على أن "ثنائية السياسة الروسية ترتكز على العدالة ونشر الثقافة الإنسانية".

وفي الختام، تمنى كلاس أن "تشكل هذه المناسبة ركيزة أساسية لإعادة بناء السلام بين روسيا وكل الدول الموجودة في المنطقة، كما أن تشكل قطبية روسية ثنائية تعتمد على إقامة التوازن من أجل إنسانية أكثر سلما وأكثر عدالة وأكثر توازنا".
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشعب الروسي بمناسبة عيد "يوم روسيا" الوطني
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