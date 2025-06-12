https://sarabic.ae/20250612/في-العيد-الوطني-الروسي-وزير-لبناني-سابق-لـسبوتنيك-الروس-شعب-يحب-الحياة-والعدالة-1101583579.html
في العيد الوطني الروسي... وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الروس شعب يحب الحياة والعدالة
في العيد الوطني الروسي... وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الروس شعب يحب الحياة والعدالة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني السابق جورج كلاس، بمناسبة العيد الوطني الروسي "يوم روسيا"، أن "الشعب الروسي في نضالاته العريقة وكل الظروف، التي مر فيها أثبت... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T07:30+0000
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد كلاس على "الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والروسي"، لافتًا إلى أن "ما تقوم به روسيا يمكّن الشعوب الأخرى من الارتقاء، ويساهم بمساعدة المجتمعات النامية على التقدم والتطور".وأشار الوزير اللبناني السابق إلى أن "المسار التاريخي العريق والتراثي للحضارة الروسية وصولًا إلى الآن مع الرئيس بوتين والحكومة الحالية، يؤكد أن القيم التي تبنى عليها السياسة الروسية هدفها أن تبني نظامًا من القيم يشكّل أداة أساسية لنشر ثقافة العدالة وثقافة السلام وبناء جسور التفاهم والتلاقي بين الشعوب والغد السلامي الأكثر متانة".وفي الختام، تمنى كلاس أن "تشكل هذه المناسبة ركيزة أساسية لإعادة بناء السلام بين روسيا وكل الدول الموجودة في المنطقة، كما أن تشكل قطبية روسية ثنائية تعتمد على إقامة التوازن من أجل إنسانية أكثر سلما وأكثر عدالة وأكثر توازنا".وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشعب الروسي بمناسبة عيد "يوم روسيا" الوطني
https://sarabic.ae/20250611/عشية-يوم-روسيا-علم-عملاق-يرفرف-وسط-موسكو-1101572414.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, موسكو, يوم روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, موسكو, يوم روسيا
في العيد الوطني الروسي... وزير لبناني سابق لـ"سبوتنيك": الروس شعب يحب الحياة والعدالة
حصري
أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني السابق جورج كلاس، بمناسبة العيد الوطني الروسي "يوم روسيا"، أن "الشعب الروسي في نضالاته العريقة وكل الظروف، التي مر فيها أثبت من خلال سلوكياته وثقافته أنه شعب يحب الحياة ويريد أن يطوّر الإنسانية لتحقيق العدالة الشاملة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد كلاس على "الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والروسي
"، لافتًا إلى أن "ما تقوم به روسيا يمكّن الشعوب الأخرى من الارتقاء، ويساهم بمساعدة المجتمعات النامية على التقدم والتطور".
ورأى أن "التجربة الروسية هي نمط ومنهج عيشي واستراتيجية حكم أثبتت، من ناحية، نجاحها في مناهضة الإقطاع الدولي والسياسي الذي كان يتحكم بالشعوب، ومن ناحية ثانية، شكّلت محورًا رديفا أو قطبا ثانيًا وثالثًا يوازي أو يناهض الأحادية التي تتحكم في العالم"، مؤكدًا أن "الدولة الروسية انطلاقا من ثنائية القطبية العالمية شكّلت توازنًا دوليًا وعالميًا سينعكس على السلام العالمي"، مضيفًا" "لو تُرك الأمر للأحادية لكانت الأخطار أكثر حدة".
وأشار الوزير اللبناني السابق إلى أن "المسار التاريخي العريق والتراثي للحضارة الروسية وصولًا إلى الآن مع الرئيس بوتين والحكومة الحالية، يؤكد أن القيم التي تبنى عليها السياسة الروسية هدفها أن تبني نظامًا من القيم يشكّل أداة أساسية لنشر ثقافة العدالة وثقافة السلام وبناء جسور التفاهم والتلاقي بين الشعوب والغد السلامي الأكثر متانة".
واعتبر كلاس أن "تكريم بوتين في اليوم الوطني الكبير للأبطال والرجالات الذين تركوا آثارهم الفكرية والثقافية وإنجازاتهم على المستوى الإنساني أمر طبيعي، لأن هذا تكريم لروسيا ولصداقات روسيا وللإنجازات التي تقدمها لخدمة الإنسانية"، مشددًا على أن "ثنائية السياسة الروسية ترتكز على العدالة ونشر الثقافة الإنسانية".
وفي الختام، تمنى كلاس أن "تشكل هذه المناسبة ركيزة أساسية لإعادة بناء السلام بين روسيا وكل الدول الموجودة في المنطقة، كما أن تشكل قطبية روسية ثنائية تعتمد على إقامة التوازن من أجل إنسانية أكثر سلما وأكثر عدالة وأكثر توازنا".