https://sarabic.ae/20250613/إسرائيل-تعلن-التعبئة-العامة-لجنود-الاحتياط-1101633729.html
إسرائيل تعلن التعبئة العامة لجنود الاحتياط
إسرائيل تعلن التعبئة العامة لجنود الاحتياط
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء تعبئة قوات الاحتياط على مختلف جبهات القتال، في إطار استعداداته الدفاعية والهجومية تحسبًا لرد إيراني محتمل على الضربات... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T15:40+0000
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2025-06-13T15:40+0000
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وذكر الجيش في بيان أن "عملية تعبئة الاحتياط تأتي ضمن التحضيرات الشاملة بالتزامن مع انطلاق عملية ’الأسد الصاعد‘، لتعزيز الجاهزية العسكرية في جميع أنحاء البلاد".وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.
https://sarabic.ae/20250613/القائد-الجديد-للحرس-الثوري-الإيراني-يدلي-بأول-تصريحات-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-1101632317.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل تعلن التعبئة العامة لجنود الاحتياط
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء تعبئة قوات الاحتياط على مختلف جبهات القتال، في إطار استعداداته الدفاعية والهجومية تحسبًا لرد إيراني محتمل على الضربات التي استهدفت إيران.
وذكر الجيش في بيان أن "عملية تعبئة الاحتياط تأتي ضمن التحضيرات الشاملة بالتزامن مع انطلاق عملية ’الأسد الصاعد‘، لتعزيز الجاهزية العسكرية في جميع أنحاء البلاد".
وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية
إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.
وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية
، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".
كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي
، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.