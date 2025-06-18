https://sarabic.ae/20250618/السفارة-الروسية-في-إسرائيل-تعلن-عن-إمكانية-إجلاء-طبي-للمواطنين-الروس-إلى-مصر-والأردن-1101803930.html

السفارة الروسية في إسرائيل تعلن عن إمكانية إجلاء طبي للمواطنين الروس إلى مصر والأردن

السفارة الروسية في إسرائيل تعلن عن إمكانية إجلاء طبي للمواطنين الروس إلى مصر والأردن

سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة الروسية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن إمكانية الإجلاء الطبي للمواطنين الروس من محدودي الحركة، إلى مطارات الأردن ومصر، للمغادرة المستقلة لاحقًا... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T18:06+0000

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وأوضحت السفارة في منشور عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعلن السفارة الروسية في إسرائيل عن إمكانية تنظيم إجلاء طبي إلى مطارات أقرب الدول، مصر والأردن، للمغادرة المستقلة اللاحقة إلى روسيا الاتحادية، للمواطنين ذوي الحركة المحدودة المتواجدين في إسرائيل وغير القادرين على مغادرة البلاد بمفردهم لأسباب صحية".ويتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران بدأت إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه للصواريخ الإيرانية، التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى، في وقت أوضحت فيه القناة 12 الإسرائيلية، أنه "تم رصد إطلاق ما بين 5 إلى 7 صواريخ من إيران، في الرشقة الأخيرة، بعضها سقط في الطريق، فيما تم اعتراض الباقي".وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصد الجيش إطلاق صواريخ في الآونة الأخيرة، من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. تعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد".وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

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