https://sarabic.ae/20250618/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يفتح-أبوابه-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-الروسية--1101768193.html
"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" يفتح أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" يفتح أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T06:04+0000
2025-06-18T06:04+0000
2025-06-18T06:04+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
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الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".ومن المتوقع أن يحضر المنتدى ممثلون بارزون عن قطاع الأعمال الروسي والأجنبي، بما في ذلك الشركات الأمريكية.وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في الجلسة العامة للمنتدى يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، تتناول مواضيعها الرئيسية الوضع الحالي للاقتصاد الروسي والعالمي، وآفاق علاقات روسيا مع شركائها الأجانب.استقطب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته العام الماضي صفقات بقيمة 73 مليار دولار، واستضاف 21 ألف ضيف من 139 دولة. ومن المتوقع أن يحطم حدث هذا العام الأرقام القياسية السابقة.وسيعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليمدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-بوتين-سيعقد-اجتماعا-مع-رؤساء-وكالات-الأنباء-العالمية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101739781.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" يفتح أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
وأكد 20 ألف ممثل من 140 دولة مشاركتهم في أعمال المنتدى، الذي تمتد أعماله في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.
ومن المتوقع أن يحضر المنتدى ممثلون بارزون عن قطاع الأعمال الروسي والأجنبي، بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في الجلسة العامة للمنتدى يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، تتناول مواضيعها الرئيسية الوضع الحالي للاقتصاد الروسي والعالمي، وآفاق علاقات روسيا مع شركائها الأجانب.
استقطب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته العام الماضي صفقات بقيمة 73 مليار دولار، واستضاف 21 ألف ضيف من 139 دولة. ومن المتوقع أن يحطم حدث هذا العام الأرقام القياسية السابقة.
وتستعد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لاستقبال الضيوف والمشاركين في أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في المدينة الروسية.
وسيعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.