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الكرملين: التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي سيكون تصعيدا كبيرا
الكرملين: التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي سيكون تصعيدا كبيرا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".وأضاف بيسكوف أن "مخاوف روسيا ستزداد إذا تدخلت الولايات المتحدة أكثر في الصراع الإيراني الإسرائيلي"، وتابع: "سنشعر بقلق أكبر".وفي وقت سابق من اليوم، قال بيسكوف إن روسيا لا ترى حاليًا أي تحرك لتسوية سلمية للصراع بين إيران وإسرائيل، وتابع: "في الوقت الحالي، للأسف، لا نرى ولا نشعر بوجود أرضية للولوج إلى مسار سلمي. حتى الآن، لا نشهد سوى تبادل للتصريحات والضربات، بل تصريحات عدائية. كل تصريح أكثر عدائية من سابقه".وصرّح بيسكوف، في وقت سابق، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل. وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي سيكون تصعيدا كبيرا

14:46 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 15:06 GMT 19.06.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".
وأضاف بيسكوف أن "مخاوف روسيا ستزداد إذا تدخلت الولايات المتحدة أكثر في الصراع الإيراني الإسرائيلي"، وتابع: "سنشعر بقلق أكبر".

وشدد بيسكوف على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يُطلع روسيا على خططه بشأن تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل.

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
الكرملين: روسيا لا تشعر بوجود أي أرضية لحل سلمي للصراع بين إيران وإسرائيل
10:43 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمكنه قبول أو رفض خدمات الوساطة التي يقدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وأن القرار يعود للدول المعنية في هذا الصراع.
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11:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال بيسكوف إن روسيا لا ترى حاليًا أي تحرك لتسوية سلمية للصراع بين إيران وإسرائيل، وتابع: "في الوقت الحالي، للأسف، لا نرى ولا نشعر بوجود أرضية للولوج إلى مسار سلمي. حتى الآن، لا نشهد سوى تبادل للتصريحات والضربات، بل تصريحات عدائية. كل تصريح أكثر عدائية من سابقه".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ترى خطر توسع جغرافي للصراع بين إسرائيل وإيران، وقال: "نرى خطر توسع جغرافي للصراع".

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بوتين يجري محادثة هاتفية مع شي جين بينغ بحث فيها الوضع المتدهور في الشرق الأوسط
10:05 GMT
وصرّح بيسكوف، في وقت سابق، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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