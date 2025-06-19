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الكرملين: التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي سيكون تصعيدا كبيرا

الكرملين: التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي سيكون تصعيدا كبيرا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التدخل الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، سيكون تصعيدا كبيرا في الشرق الأوسط. 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T14:46+0000

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وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، معلقا على احتمال التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي: "هذا يعني تصعيدا إضافيا خطيرا في المنطقة بأسرها".وأضاف بيسكوف أن "مخاوف روسيا ستزداد إذا تدخلت الولايات المتحدة أكثر في الصراع الإيراني الإسرائيلي"، وتابع: "سنشعر بقلق أكبر".وفي وقت سابق من اليوم، قال بيسكوف إن روسيا لا ترى حاليًا أي تحرك لتسوية سلمية للصراع بين إيران وإسرائيل، وتابع: "في الوقت الحالي، للأسف، لا نرى ولا نشعر بوجود أرضية للولوج إلى مسار سلمي. حتى الآن، لا نشهد سوى تبادل للتصريحات والضربات، بل تصريحات عدائية. كل تصريح أكثر عدائية من سابقه".وصرّح بيسكوف، في وقت سابق، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل. وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران

https://sarabic.ae/20250619/الكرملين-روسيا-لا-تشعر-بوجود-أي-تحرك-لحل-سلمي-للصراع-بين-إيران-وإسرائيل---1101820194.html

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