متحدث رسمي باسم قافلة الصمود يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس القافلة وتفاصيل العودة إلى تونس

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250621/متحدث-رسمي-باسم-قافلة-الصمود-يكشف-لـسبوتنيك-كواليس-القافلة-وتفاصيل-العودة-إلى-تونس-1101900387.html
متحدث رسمي باسم قافلة الصمود يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس القافلة وتفاصيل العودة إلى تونس
متحدث رسمي باسم قافلة الصمود يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس القافلة وتفاصيل العودة إلى تونس
سبوتنيك عربي
بين الرغبة في كسر الحصار عن غزة، والواقع المعقد لمعابر الحدود والمواقف السياسية، شقت "قافلة الصمود" طريقها من تونس إلى الأراضي الليبية باتجاه معبر رفح، في... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T08:51+0000
2025-06-21T10:30+0000
حوارات
حصري
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
الجزائر
مصر
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101900960_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_3e5d7f230b22a6f2662f4971df402253.jpg
هذه المبادرة السلمية، حملت برسائل، تبرز قدرة الشعوب على الفعل والمبادرة.في هذا الحوار الذي خص به "سبوتنيك"، يكشف نبيل شنوفي، المتحدث باسم القافلة وعضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، كواليس ما جرى على الطريق، من لحظات التلاحم الشعبي، ومن طموح الوصول إلى غزة، إلى التفكير في نسخة جديدة من "قافلة الصمود".كيف وُلدت فكرة قافلة الصمود، وما هي الأطراف التي شاركت في تنظيمها؟فكرة قافلة الصمود وُلدت من رحم الشارع التونسي، وكانت ثمرة للتحركات النضالية والاحتجاجية التي بدأناها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وطيلة فترة الحرب على غزة وإلى اليوم.التقينا كمواطنين من خلفيات وتيارات وأيديولوجيات مختلفة، لا يعرف بعضنا البعض، لكن جمعنا الصدق في النوايا. ومن خلال تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، إلى جانب أطراف أخرى، قررنا أن نوحّد جهودنا ونبدأ التحضير لهذه القافلة.بدأنا بعدد بسيط من المشاركين، ولم نكن نتوقع أن تنمو القافلة بهذا الشكل، أو أن ينضم إلينا إخواننا من الجزائر، أو أن نحظى باحتفاء كبير في ليبيا كما حدث لاحقا.خلال مرورنا بالمدن التونسية، لمسنا حفاوة عظيمة من المواطنين الذين استقبلونا من مختلف جهات الجمهورية، وكان ذلك دافعا معنويا كبيرا.كيف كان الوضع عند دخولكم إلى الأراضي الليبية؟عند عبورنا إلى ليبيا، ورغم بعض المخاوف التي عبر عنها البعض بشأن الوضع الأمني هناك، كنا نحن في تنسيقية التنظيم مطمئنين نظرا لتنسيقنا المسبق. وقد صادف دخولنا إلى ليبيا اندلاع اشتباكات مسلحة في بعض المناطق، لكن الشعب الليبي، وخاصة القوى الأمنية في غرب البلاد، اصطفوا لحماية القافلة وتأمينها.كان الاستقبال يفوق الوصف، الناس على جانبي الطريق يهتفون، يكبّرون، ويصفّقون. قدموا لنا الطعام والمساعدة دون انقطاع، قضينا ليلتنا الأولى في بلدة جوددائم قرب الزاوية، وهناك أيضا وجدنا كرما وترحابا غير مسبوق، ثم توجهنا إلى الزاوية وطرابلس، وكان الاستقبال شعبيا وحارا، مرورا بزليطن ومصراتة جميع المدن التي عبرناها عاملتنا كأننا ملوك، بكرم وتواضع كبيرين.الوفد الجزائري الذي انضم إلينا كان ممتنا جدا، وعبّر عن شكره الكبير لتونس على هذه المبادرة، وقد انضوى كليا تحت تنظيم القافلة، وكانت هذه نقطة فارقة ومؤثرة في مسار الرحلة، حيث شعرنا بأننا نبني تضامنا مغاربيا شعبيا فعليا.كيف تم اتخاذ قرار العودة إلى تونس؟لم يكن هناك قرار حاسم وفوري بالعودة، بل تطور الأمر تدريجيا، وقررنا التراجع، تحت حماية الإخوة الليبيين هناك.كيف كان استقبال القافلة عند عودتها إلى الأراضي التونسية؟كما كان متوقعا، بل وأكثر من المتوقع، كان الاستقبال الشعبي حاشدا في مدن بن قردان وقابس، وواصل ذروته في صفاقس التي قررنا المرور بها رغم التعب.فضّلنا دخول المدن الداخلية التي كانت تنتظرنا بشغف، وتقديرا لأهلها الذين دعمونا منذ البداية، ثم وصلنا إلى العاصمة، حيث احتشد مئات المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة رغم تأخر الوقت، حاملين الشعارات، ومتابعين خطاباتنا حتى آخر لحظة.هذا الاستقبال العفوي يعكس حالة العطش الشعبي لمبادرة حقيقية، تخرج عن النمط التقليدي، وتعيد للناس الإيمان بقدرة الشعوب على التحرك الميداني من أجل كسر الحصار عن غزة.الكثير من الناس كانوا يعيشون حالة من الفراغ ويعتقدون أن المظاهرات وحملات المقاطعة لا تكفي، فجاءت هذه القافلة لتمنحهم أملا جديدا، وتقول لهم: لم يمت الأمل، والشعوب العربية قادرة على الفعل، وغزة لن تتحرر إلا بتكاتفنا.هل تعتقدون أن قافلة الصمود حققت أهدافها رغم عدم وصولها إلى غزة؟نعم، أستطيع القول إن القافلة حققت أهدافا تفوق تلك التي رسمناها عند انطلاقها، لقد نجحنا، دون تخطيط مسبق، في توحيد شعوب ثلاث دول مغاربية هي تونس والجزائر وليبيا، وكان ذلك إنجازًا كبيرًا لم يكن ضمن حساباتنا.الاستقبال الحار من الأشقاء الليبيين والجزائريين، واندماج الوفود داخل تنظيم موحد، أظهر أن الشعوب قادرة على تجاوز الخلافات السياسية والاصطفاف خلف قضية عادلة.ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الشعوب العربية بعد هذه التجربة؟رسالتي إلى الشعوب فكّروا خارج الصندوق، قافلة الصمود انطلقت من تونس، لكن يمكن أن تنطلق مبادرات أقوى من مبادرتنا وأكثر تأثيرا.لذلك، أقول للشعوب العربية: تحركوا في إطار القانون، وأطلقوا مبادرات جديدة. نحن لا نحمل سوى قضية إنسانية عادلة.هل هناك تفكير في تنظيم نسخة ثانية من قافلة الصمود؟ وما هي أبرز النقائص التي تسعون إلى تداركها؟نعم قافلة الصمود الثانية قادمة، وقريبا، هناك مجموعة من الأفكار المطروحة حاليا، وسنجري في الأثناء عملية نقد ذاتي سريعة، للوقوف على النقائص، وتقييم ما تحقق وما كان يجب أن يتحقق. النسخة الثانية من القافلة سيُكشف عن طبيعتها وتفاصيلها في الوقت المناسب، لكن الاستعدادات بدأت.نحن مجموعة مدنية، لا نملك دعما ماليا ولا تقف خلفنا منظمات ضخمة، ومع ذلك، قمنا بكل ما في وسعنا، ما ينقصنا بالأساس هو المدد الشعبي المواكب منذ البداية، إذ لاحظنا أن البعض تردد في دعم الفكرة، ثم عاد وآمن بها لاحقا، كما نفتقر إلى الغطاء الدولي من مبادرات مماثلة مثل أسطول الحرية، الذي يمكن أن يوفر زخما أكبر، ويفتح لنا منافذ عبور كانت مغلقة.أجرت الحوار: مريم جمال
https://sarabic.ae/20250612/الحكومة-الليبية-تعلن-دعم-قافلة-الصمود-إلى-غزة-وتدعو-لاحترام-ضوابط-مصر-لعبور-الحدود-1101601641.html
https://sarabic.ae/20250612/قافلة-الصمود-تصل-بوقرين-وسط-ليبيا-في-طريقها-نحو-شرق-البلاد-دعما-لغزة-1101609045.html
https://sarabic.ae/20250612/مئات-الليبيين-في-طريقهم-للانضمام-إلى-قافلة-الصمود-دعما-لغزة-1101601774.html
تونس
أخبار تونس اليوم
الجزائر
مصر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101900960_61:0:1020:719_1920x0_80_0_0_3dc8e64d973d03692bb5a6866f66a52d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حوارات, حصري, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, مصر, غزة, قطاع غزة
حوارات, حصري, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, مصر, غزة, قطاع غزة

متحدث رسمي باسم قافلة الصمود يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس القافلة وتفاصيل العودة إلى تونس

08:51 GMT 21.06.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 21.06.2025)
© Photo / Coordination of common action for Palestineقافلة الصمود
قافلة الصمود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Photo / Coordination of common action for Palestine
تابعنا عبر
حصري
بين الرغبة في كسر الحصار عن غزة، والواقع المعقد لمعابر الحدود والمواقف السياسية، شقت "قافلة الصمود" طريقها من تونس إلى الأراضي الليبية باتجاه معبر رفح، في مبادرة مغاربية غير مسبوقة، جمعت بين تونسيين وجزائريين وليبيين تحت راية موحدة وهي نصرة غزة وكسر الحصار عنها.
هذه المبادرة السلمية، حملت برسائل، تبرز قدرة الشعوب على الفعل والمبادرة.
في هذا الحوار الذي خص به "سبوتنيك"، يكشف نبيل شنوفي، المتحدث باسم القافلة وعضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، كواليس ما جرى على الطريق، من لحظات التلاحم الشعبي، ومن طموح الوصول إلى غزة، إلى التفكير في نسخة جديدة من "قافلة الصمود".
© Photo / Coordination of common action for Palestineقافلة الصمود
قافلة الصمود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
قافلة الصمود
© Photo / Coordination of common action for Palestine
كيف وُلدت فكرة قافلة الصمود، وما هي الأطراف التي شاركت في تنظيمها؟
فكرة قافلة الصمود وُلدت من رحم الشارع التونسي، وكانت ثمرة للتحركات النضالية والاحتجاجية التي بدأناها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وطيلة فترة الحرب على غزة وإلى اليوم.
التقينا كمواطنين من خلفيات وتيارات وأيديولوجيات مختلفة، لا يعرف بعضنا البعض، لكن جمعنا الصدق في النوايا. ومن خلال تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، إلى جانب أطراف أخرى، قررنا أن نوحّد جهودنا ونبدأ التحضير لهذه القافلة.
بدأنا بعدد بسيط من المشاركين، ولم نكن نتوقع أن تنمو القافلة بهذا الشكل، أو أن ينضم إلينا إخواننا من الجزائر، أو أن نحظى باحتفاء كبير في ليبيا كما حدث لاحقا.
خلال مرورنا بالمدن التونسية، لمسنا حفاوة عظيمة من المواطنين الذين استقبلونا من مختلف جهات الجمهورية، وكان ذلك دافعا معنويا كبيرا.
© Photo / Coordination of common action for Palestineقافلة الصمود
قافلة الصمود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
قافلة الصمود
© Photo / Coordination of common action for Palestine
كيف كان الوضع عند دخولكم إلى الأراضي الليبية؟
عند عبورنا إلى ليبيا، ورغم بعض المخاوف التي عبر عنها البعض بشأن الوضع الأمني هناك، كنا نحن في تنسيقية التنظيم مطمئنين نظرا لتنسيقنا المسبق. وقد صادف دخولنا إلى ليبيا اندلاع اشتباكات مسلحة في بعض المناطق، لكن الشعب الليبي، وخاصة القوى الأمنية في غرب البلاد، اصطفوا لحماية القافلة وتأمينها.
كان الاستقبال يفوق الوصف، الناس على جانبي الطريق يهتفون، يكبّرون، ويصفّقون. قدموا لنا الطعام والمساعدة دون انقطاع، قضينا ليلتنا الأولى في بلدة جوددائم قرب الزاوية، وهناك أيضا وجدنا كرما وترحابا غير مسبوق، ثم توجهنا إلى الزاوية وطرابلس، وكان الاستقبال شعبيا وحارا، مرورا بزليطن ومصراتة جميع المدن التي عبرناها عاملتنا كأننا ملوك، بكرم وتواضع كبيرين.
الوفد الجزائري الذي انضم إلينا كان ممتنا جدا، وعبّر عن شكره الكبير لتونس على هذه المبادرة، وقد انضوى كليا تحت تنظيم القافلة، وكانت هذه نقطة فارقة ومؤثرة في مسار الرحلة، حيث شعرنا بأننا نبني تضامنا مغاربيا شعبيا فعليا.
© Photo / Coordination of common action for Palestineقافلة الصمود
قافلة الصمود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
قافلة الصمود
© Photo / Coordination of common action for Palestine
كيف تم اتخاذ قرار العودة إلى تونس؟
لم يكن هناك قرار حاسم وفوري بالعودة، بل تطور الأمر تدريجيا، وقررنا التراجع، تحت حماية الإخوة الليبيين هناك.
كيف كان استقبال القافلة عند عودتها إلى الأراضي التونسية؟
كما كان متوقعا، بل وأكثر من المتوقع، كان الاستقبال الشعبي حاشدا في مدن بن قردان وقابس، وواصل ذروته في صفاقس التي قررنا المرور بها رغم التعب.
فضّلنا دخول المدن الداخلية التي كانت تنتظرنا بشغف، وتقديرا لأهلها الذين دعمونا منذ البداية، ثم وصلنا إلى العاصمة، حيث احتشد مئات المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة رغم تأخر الوقت، حاملين الشعارات، ومتابعين خطاباتنا حتى آخر لحظة.
متحدث باسم قافلة الصمود: لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
الحكومة الليبية تعلن دعم قافلة الصمود إلى غزة وتدعو لاحترام ضوابط مصر لعبور الحدود
12 يونيو, 14:28 GMT
هذا الاستقبال العفوي يعكس حالة العطش الشعبي لمبادرة حقيقية، تخرج عن النمط التقليدي، وتعيد للناس الإيمان بقدرة الشعوب على التحرك الميداني من أجل كسر الحصار عن غزة.
الكثير من الناس كانوا يعيشون حالة من الفراغ ويعتقدون أن المظاهرات وحملات المقاطعة لا تكفي، فجاءت هذه القافلة لتمنحهم أملا جديدا، وتقول لهم: لم يمت الأمل، والشعوب العربية قادرة على الفعل، وغزة لن تتحرر إلا بتكاتفنا.
هل تعتقدون أن قافلة الصمود حققت أهدافها رغم عدم وصولها إلى غزة؟
نعم، أستطيع القول إن القافلة حققت أهدافا تفوق تلك التي رسمناها عند انطلاقها، لقد نجحنا، دون تخطيط مسبق، في توحيد شعوب ثلاث دول مغاربية هي تونس والجزائر وليبيا، وكان ذلك إنجازًا كبيرًا لم يكن ضمن حساباتنا.
قافلة الصمود تصل بوقرين وسط ليبيا في طريقها نحو شرق ليبيا دعما لغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
"قافلة الصمود" تصل بوقرين وسط ليبيا في طريقها نحو شرق البلاد دعما لغزة
12 يونيو, 19:37 GMT
الاستقبال الحار من الأشقاء الليبيين والجزائريين، واندماج الوفود داخل تنظيم موحد، أظهر أن الشعوب قادرة على تجاوز الخلافات السياسية والاصطفاف خلف قضية عادلة.
صحيح أن الهدف الأسمى كان الوصول إلى معبر رفح والاعتصام عند مشارف غزة، لإيصال رسالة إلى العالم مفادها أن غزة ليست بعيدة، لكننا نعتقد أننا أنجزنا جزءًا كبيرا من هذا الهدف، لقد أثبتنا أننا قادرون على التحرك نحو غزة في أية لحظة، وأن الشعوب العربية ليست غائبة، بل قادرة على المبادرة وكسر الجمود.
ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الشعوب العربية بعد هذه التجربة؟
رسالتي إلى الشعوب فكّروا خارج الصندوق، قافلة الصمود انطلقت من تونس، لكن يمكن أن تنطلق مبادرات أقوى من مبادرتنا وأكثر تأثيرا.
لذلك، أقول للشعوب العربية: تحركوا في إطار القانون، وأطلقوا مبادرات جديدة. نحن لا نحمل سوى قضية إنسانية عادلة.
متحدث باسم قافلة الصمود: لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة
12 يونيو, 14:25 GMT
هل هناك تفكير في تنظيم نسخة ثانية من قافلة الصمود؟ وما هي أبرز النقائص التي تسعون إلى تداركها؟
نعم قافلة الصمود الثانية قادمة، وقريبا، هناك مجموعة من الأفكار المطروحة حاليا، وسنجري في الأثناء عملية نقد ذاتي سريعة، للوقوف على النقائص، وتقييم ما تحقق وما كان يجب أن يتحقق. النسخة الثانية من القافلة سيُكشف عن طبيعتها وتفاصيلها في الوقت المناسب، لكن الاستعدادات بدأت.
نحن مجموعة مدنية، لا نملك دعما ماليا ولا تقف خلفنا منظمات ضخمة، ومع ذلك، قمنا بكل ما في وسعنا، ما ينقصنا بالأساس هو المدد الشعبي المواكب منذ البداية، إذ لاحظنا أن البعض تردد في دعم الفكرة، ثم عاد وآمن بها لاحقا، كما نفتقر إلى الغطاء الدولي من مبادرات مماثلة مثل أسطول الحرية، الذي يمكن أن يوفر زخما أكبر، ويفتح لنا منافذ عبور كانت مغلقة.
أجرت الحوار: مريم جمال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала