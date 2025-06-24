أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
من كان وراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة في دمشق؟
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250624/أستاذ-في-الفيزياء-النووية-رؤية-غير-واضحة-بوقف-إطلاق-النار-وإيران-لم-توافق-بعد-على-طروحات-ترامب---1101998041.html
أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب
أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب
سبوتنيك عربي
رأى الأستاذ في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي دلول، تعليقا على عودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد وقف إطلاق النار بين... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T10:24+0000
2025-06-24T10:24+0000
إيران
إسرائيل
ترامب
المفاوضات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101657860_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_80590af30717ce2d80db0340193d972f.jpg
وقال دلول، في حديث لـ"سبوتنيك": "عراقجي، أعطى مهلة لعملية التشاور، ولكن ترامب أخذها بالموافقة"، لافتًا إلى أن "طروحات ترامب غير منطقية"، وأضاف: "تبين أن الرئيس الأمريكي، وبعد الاجتماع العاجل في البنتاغون، لم يكن لديه سوى وقف إطلاق النار، ولذلك رمى ترامب قنبلة الدخان ليهرب من المعركة، ويترك إسرائيل وإيران".وأوضح دلول أن "ترامب يعتبر نفسه، من خلال طروحاته، أنه انتصر، وستأتي إيران على الطاولة وتستسلم، وتعطي كل ما لديها من المعلومات، ويكون قد قام بإنجاز القرن بأنه انتصر بإنهاء الإرهاب كما يعتقد، وبالتالي يناقش كل شيء ويضع حدا لإيران".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ذاهبة إلى المفاوضات بمبدأ القوي أم لا، قال دلول: "إيران ازدادت قوة وازدادت قيودا، وقنابل الدخان التي ضربت سوف تموّه حركة أمريكا ولن تستطيع أن تستثمر الأدوات وتركب الروايات"، كاشفًا أن "كبش الفداء هي الوكالة الدولية".
https://sarabic.ae/20250624/إيران-تنفي-الأنباء-حول-إطلاق-صواريخ-باتجاه-إسرائيل-بعد-إعلان-الهدنة-1101995502.html
https://sarabic.ae/20250624/طلب-محدد-ترامب-يوجه-رسالة-لإيران-وإسرائيل-بعد-إعلان-الهدنة--1101992322.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101657860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75c4ce0b0aae98bd18e25e7816c1be0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل, ترامب, المفاوضات, العالم
إيران, إسرائيل, ترامب, المفاوضات, العالم

أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب

10:24 GMT 24.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalitقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
رأى الأستاذ في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي دلول، تعليقا على عودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أن "هناك رؤية غير واضحة حتى الآن"، كاشفًا أن "99% من الطروحات كانت مقترحات ترامب، ولم توافق عليها طهران بشكل مطلق، وبالتالي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يتابع الأمر".
وقال دلول، في حديث لـ"سبوتنيك": "عراقجي، أعطى مهلة لعملية التشاور، ولكن ترامب أخذها بالموافقة"، لافتًا إلى أن "طروحات ترامب غير منطقية"، وأضاف: "تبين أن الرئيس الأمريكي، وبعد الاجتماع العاجل في البنتاغون، لم يكن لديه سوى وقف إطلاق النار، ولذلك رمى ترامب قنبلة الدخان ليهرب من المعركة، ويترك إسرائيل وإيران".

وأردف: "ترامب يحاول اليوم أن يلعب في إيران لعبة العراق، فهو يفضل قصف المفاعلات، وهو ربما يعلم أنها فارغة ليقول أنهينا البرنامج النووي الإيراني، وبعد أن يكتشف أن المفاعل كان فارغا، يفتح ملف البحث عن المواد المخصّبة".

إيران تشن هجوما على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
إيران تنفي الأنباء حول إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان الهدنة
08:34 GMT
وأوضح دلول أن "ترامب يعتبر نفسه، من خلال طروحاته، أنه انتصر، وستأتي إيران على الطاولة وتستسلم، وتعطي كل ما لديها من المعلومات، ويكون قد قام بإنجاز القرن بأنه انتصر بإنهاء الإرهاب كما يعتقد، وبالتالي يناقش كل شيء ويضع حدا لإيران".

ورأى أستاذ الفيزياء النووية والقانون الدولي، أنه "بإعلان ترامب إنهاءه البرنامج النووي وقضائه على كل المخزون النووي، لم يعد من داع لوجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الداخل الإيراني".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
"طلب محدد"... ترامب يوجه رسالة لإيران وإسرائيل بعد إعلان الهدنة
06:10 GMT
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ذاهبة إلى المفاوضات بمبدأ القوي أم لا، قال دلول: "إيران ازدادت قوة وازدادت قيودا، وقنابل الدخان التي ضربت سوف تموّه حركة أمريكا ولن تستطيع أن تستثمر الأدوات وتركب الروايات"، كاشفًا أن "كبش الفداء هي الوكالة الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала