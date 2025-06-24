https://sarabic.ae/20250624/أستاذ-في-الفيزياء-النووية-رؤية-غير-واضحة-بوقف-إطلاق-النار-وإيران-لم-توافق-بعد-على-طروحات-ترامب---1101998041.html

أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب

أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب

سبوتنيك عربي

رأى الأستاذ في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي دلول، تعليقا على عودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد وقف إطلاق النار بين... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T10:24+0000

2025-06-24T10:24+0000

2025-06-24T10:24+0000

إيران

إسرائيل

ترامب

المفاوضات

العالم

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وقال دلول، في حديث لـ"سبوتنيك": "عراقجي، أعطى مهلة لعملية التشاور، ولكن ترامب أخذها بالموافقة"، لافتًا إلى أن "طروحات ترامب غير منطقية"، وأضاف: "تبين أن الرئيس الأمريكي، وبعد الاجتماع العاجل في البنتاغون، لم يكن لديه سوى وقف إطلاق النار، ولذلك رمى ترامب قنبلة الدخان ليهرب من المعركة، ويترك إسرائيل وإيران".وأوضح دلول أن "ترامب يعتبر نفسه، من خلال طروحاته، أنه انتصر، وستأتي إيران على الطاولة وتستسلم، وتعطي كل ما لديها من المعلومات، ويكون قد قام بإنجاز القرن بأنه انتصر بإنهاء الإرهاب كما يعتقد، وبالتالي يناقش كل شيء ويضع حدا لإيران".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ذاهبة إلى المفاوضات بمبدأ القوي أم لا، قال دلول: "إيران ازدادت قوة وازدادت قيودا، وقنابل الدخان التي ضربت سوف تموّه حركة أمريكا ولن تستطيع أن تستثمر الأدوات وتركب الروايات"، كاشفًا أن "كبش الفداء هي الوكالة الدولية".

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إيران, إسرائيل, ترامب, المفاوضات, العالم