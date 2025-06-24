https://sarabic.ae/20250624/أستاذ-في-الفيزياء-النووية-رؤية-غير-واضحة-بوقف-إطلاق-النار-وإيران-لم-توافق-بعد-على-طروحات-ترامب---1101998041.html
أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب
أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب
سبوتنيك عربي
رأى الأستاذ في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي دلول، تعليقا على عودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد وقف إطلاق النار بين... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T10:24+0000
2025-06-24T10:24+0000
2025-06-24T10:24+0000
إيران
إسرائيل
ترامب
المفاوضات
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وقال دلول، في حديث لـ"سبوتنيك": "عراقجي، أعطى مهلة لعملية التشاور، ولكن ترامب أخذها بالموافقة"، لافتًا إلى أن "طروحات ترامب غير منطقية"، وأضاف: "تبين أن الرئيس الأمريكي، وبعد الاجتماع العاجل في البنتاغون، لم يكن لديه سوى وقف إطلاق النار، ولذلك رمى ترامب قنبلة الدخان ليهرب من المعركة، ويترك إسرائيل وإيران".وأوضح دلول أن "ترامب يعتبر نفسه، من خلال طروحاته، أنه انتصر، وستأتي إيران على الطاولة وتستسلم، وتعطي كل ما لديها من المعلومات، ويكون قد قام بإنجاز القرن بأنه انتصر بإنهاء الإرهاب كما يعتقد، وبالتالي يناقش كل شيء ويضع حدا لإيران".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ذاهبة إلى المفاوضات بمبدأ القوي أم لا، قال دلول: "إيران ازدادت قوة وازدادت قيودا، وقنابل الدخان التي ضربت سوف تموّه حركة أمريكا ولن تستطيع أن تستثمر الأدوات وتركب الروايات"، كاشفًا أن "كبش الفداء هي الوكالة الدولية".
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https://sarabic.ae/20250624/طلب-محدد-ترامب-يوجه-رسالة-لإيران-وإسرائيل-بعد-إعلان-الهدنة--1101992322.html
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إيران, إسرائيل, ترامب, المفاوضات, العالم
إيران, إسرائيل, ترامب, المفاوضات, العالم
أستاذ في الفيزياء النووية: رؤية غير واضحة بوقف إطلاق النار وإيران لم توافق بعد على طروحات ترامب
رأى الأستاذ في الفيزياء النووية والقانون الدولي الدكتور هادي دلول، تعليقا على عودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أن "هناك رؤية غير واضحة حتى الآن"، كاشفًا أن "99% من الطروحات كانت مقترحات ترامب، ولم توافق عليها طهران بشكل مطلق، وبالتالي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يتابع الأمر".
وقال دلول، في حديث لـ"سبوتنيك": "عراقجي، أعطى مهلة لعملية التشاور، ولكن ترامب أخذها بالموافقة"، لافتًا إلى أن "طروحات ترامب غير منطقية"، وأضاف: "تبين أن الرئيس الأمريكي، وبعد الاجتماع العاجل في البنتاغون، لم يكن لديه سوى وقف إطلاق النار
، ولذلك رمى ترامب قنبلة الدخان ليهرب من المعركة، ويترك إسرائيل وإيران".
وأردف: "ترامب يحاول اليوم أن يلعب في إيران لعبة العراق، فهو يفضل قصف المفاعلات، وهو ربما يعلم أنها فارغة ليقول أنهينا البرنامج النووي الإيراني، وبعد أن يكتشف أن المفاعل كان فارغا، يفتح ملف البحث عن المواد المخصّبة".
وأوضح دلول أن "ترامب يعتبر نفسه، من خلال طروحاته، أنه انتصر، وستأتي إيران على الطاولة وتستسلم، وتعطي كل ما لديها من المعلومات، ويكون قد قام بإنجاز القرن بأنه انتصر بإنهاء الإرهاب
كما يعتقد، وبالتالي يناقش كل شيء ويضع حدا لإيران".
ورأى أستاذ الفيزياء النووية والقانون الدولي، أنه "بإعلان ترامب إنهاءه البرنامج النووي وقضائه على كل المخزون النووي، لم يعد من داع لوجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الداخل الإيراني".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ذاهبة إلى المفاوضات بمبدأ القوي أم لا، قال دلول: "إيران ازدادت قوة وازدادت قيود
ا، وقنابل الدخان التي ضربت سوف تموّه حركة أمريكا ولن تستطيع أن تستثمر الأدوات وتركب الروايات"، كاشفًا أن "كبش الفداء هي الوكالة الدولية".