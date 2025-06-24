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إيران تنفي الأنباء حول إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان الهدنة
إيران تنفي الأنباء حول إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان الهدنة
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأنه "لا صحة للتقارير بشأن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيّز... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T08:34+0000
2025-06-24T09:49+0000
إيران
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل
الصواريخ
الحرب
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وقالت قناة "العالم" الإيرانية، نقلًا عن التلفزيون الرسمي الإيراني: "ننفي أخبار إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، بعد فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق عدة في إسرائيل، لا سيما في الجليل وشمال حيفا، حيث تم تشغيل صافرات الإنذار وسماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض.من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أصدرت تعليمات بالرد على انتهاك وقف إطلاق النار بضربات على أهداف النظام في قلب طهران"، فيما توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بـ"الرد بقوة" على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار من قبل إيران".جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا"، على حد تعبيره.من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.
https://sarabic.ae/20250624/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-سنواجه-أي-عدوان-جديد-بـرد-قاس-1101995108.html
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إيران, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, الصواريخ, الحرب
إيران, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, الصواريخ, الحرب

إيران تنفي الأنباء حول إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان الهدنة

08:34 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 24.06.2025)
© Getty Images / Anadoluإيران تشن هجوما على إسرائيل
إيران تشن هجوما على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأنه "لا صحة للتقارير بشأن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيّز التنفيذ".
وقالت قناة "العالم" الإيرانية، نقلًا عن التلفزيون الرسمي الإيراني: "ننفي أخبار إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، بعد فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني".

بالتوازي، قال مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء: "أجبرنا العدو على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه من طرف واحد"، مؤكدًا "استعداد إيران لرد حاسم على أي عدوان".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق عدة في إسرائيل، لا سيما في الجليل وشمال حيفا، حيث تم تشغيل صافرات الإنذار وسماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض.

وقال الجيش الإسرائيلي، حينذاك، إن "الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية تعمل على اعتراض التهديد"، طالبًا من المواطنين "دخول الأماكن المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أصدرت تعليمات بالرد على انتهاك وقف إطلاق النار بضربات على أهداف النظام في قلب طهران"، فيما توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بـ"الرد بقوة" على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار من قبل إيران".
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وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت صباح اليوم الثلاثاء، بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيّز التنفيذ بعد تبادل للقصف الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل.
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا"، على حد تعبيره.
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وكانت إيران، قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق ترامب بأنها "ضعيفة".

من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.
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