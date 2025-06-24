https://sarabic.ae/20250624/إيران-تنفي-الأنباء-حول-إطلاق-صواريخ-باتجاه-إسرائيل-بعد-إعلان-الهدنة-1101995502.html

إيران تنفي الأنباء حول إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان الهدنة

إيران تنفي الأنباء حول إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان الهدنة

سبوتنيك عربي

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأنه "لا صحة للتقارير بشأن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيّز... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T08:34+0000

2025-06-24T08:34+0000

2025-06-24T09:49+0000

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وقالت قناة "العالم" الإيرانية، نقلًا عن التلفزيون الرسمي الإيراني: "ننفي أخبار إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، بعد فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق عدة في إسرائيل، لا سيما في الجليل وشمال حيفا، حيث تم تشغيل صافرات الإنذار وسماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض.من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أصدرت تعليمات بالرد على انتهاك وقف إطلاق النار بضربات على أهداف النظام في قلب طهران"، فيما توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بـ"الرد بقوة" على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار من قبل إيران".جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران"، وأضاف ترامب: "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا"، على حد تعبيره.من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وأمرهم بعدم الإدلاء بتصريحات.

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