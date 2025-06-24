https://sarabic.ae/20250624/الكرملين-يعلق-على-اتفاق-الهدنة-بين-إسرائيل-وإيران-1101996768.html

الكرملين يعلق على اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران

الكرملين يعلق على اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه "إذا تمكنت إسرائيل وإيران، بالفعل، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T09:43+0000

2025-06-24T09:43+0000

2025-06-24T09:43+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الهدنة بين إيران وإسرائيل: "لقد اطّلعنا أنا وأنتم على بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، وسمعنا بيانًا من السيد (وزير الخارجية الإيراني عباس) عراقجي، ولم نر ولم نسمع، أي تصريحات أخرى من طهران حتى الآن. وبالطبع، رأينا تصريحات، تصريحات عديدة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب. إذا كان من الممكن حقًا التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فلا يسعنا إلا الترحيب بذلك".وتابع: "أجبنا بالأمس، مرارا وتكرارا، على أسئلة حول ما إذا كانت روسيا قد قدمت بالفعل الدعم لإيران بموقفها الواضح الذي اتخذته... وبالطبع نعتزم تطوير علاقاتنا مع إيران بشكل أكبر".وأضاف، ردًا على سؤال حول كيفية تعليق الكرملين على نقاشات بعض المحللين والمعلقين حول عدم تقديم روسيا دعمًا كافيًا لإيران: "بالطبع، هناك العديد من هذه النقاشات. هناك الكثيرون ممن يريدون استغلال الوضع لصب الزيت على النار لإفساد علاقات الشراكة بين موسكو وطهران. وهذا أمر مفهوم".وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول مزاعم نقل المرشد الإيراني علي خامنئي، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "كما تعلمون، لم تكن هناك وثيقة مكتوبة. إن وجود رسائل مؤكدة، لنقُل من القيادة الإيرانية، نعم، هذا صحيح. لكن في جوهره، هذا التقرير الصادر عن "رويترز" غير صحيح".وأجاب بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تملك بيانات حول مدى تأثير الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية على البرنامج النووي الإيراني: "لا يزال يتعين علينا تحليل الوضع على الأرض لفهم حجم الضرر الذي لحق. من غير المرجح أن يكون لدى أي شخص فهم واضح في الوقت الحالي".وفي وقت سابق من صباح اليوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميا، أن "إسرائيل لم تحقق فقط جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل تجاوزتها أيضا"، وفي هذا الصدد، قررت الحكومة الإسرائيلية قبول مبادرة الرئيس الأمربكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار الثنائي.وفي ليلة 23/ 24 يونيو الجاري، أعلن ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي سيُشكّل بعد 24 ساعة "نهايةً رسميةً للحرب التي استمرت 12 يومًا". وتوقف إطلاق الصواريخ من إيران حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو،كما أفاد الجيش الإسرائيلي بشن غارات ليلية على منصات إطلاق صواريخ في إيران. لاحقًا، بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ، مطالبًا بعدم انتهاكه.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.وزير الخارجية الإيراني: في حال أوقفت إسرائيل عدوانها فإننا لا ننوي مواصلة الردقاليباف: البرلمان الإيراني يدرس وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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https://sarabic.ae/20250623/بوتين-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الإيراني--1101953631.html

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