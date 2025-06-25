خبير إيراني: طهران ستخوض معركة قانونية كبرى ضد إسرائيل وواشنطن

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/خبير-إيراني-طهران-ستخوض-معركة-قانونية-كبرى-ضد-إسرائيل-وواشنطن-1102047801.html
خبير إيراني: طهران ستخوض معركة قانونية كبرى ضد إسرائيل وواشنطن
خبير إيراني: طهران ستخوض معركة قانونية كبرى ضد إسرائيل وواشنطن
سبوتنيك عربي
صرح فادي السيد، المحل السياسي الإيراني، بأن "المعركة العسكرية دخلت حيز التنفيذ، في حين أن المعركة الحقيقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T12:25+0000
2025-06-25T12:25+0000
حصري
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المعركة الكبرى تتمثل في الناحية القانونية، بعد أن تعرضت إيران لأضرار جسيمة إثر العدوان عليها دون أي سند قانون أو وجه حق، بمخالفة كافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".وتابع: "إيران هي عضو في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية وموقّعة على كافة المعاهدات الدولية، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التوقيع وبالحد الأدنى على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهو الجاني اليوم، في حين أن الدولة العضو الموقعة على كافة الاتفاقيات هي المجني عليها أي إيران، بالإضافة للاعتداء على سيادة دولة، بغض النظر عن أي ادعاءات وتصنيفات تصنفها واشنطن لإيران وهي غير صحيحة."مطالب إيرانية مرتقبةوأوضح المحل السياسي الإيراني أن "الجانب الإيراني سيعمل على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى القانوني بدعم من الحلفاء في مجلس الأمن، في المقدمة منهم روسيا والصين، خاصة أن واشنطن لا تعير أي اهتمام للقوانين الدولية".ويرى السيد أن "شعوب المنطقة هي عرضة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي في أي وقت، في حين أن المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن يجب أن تقدم الحماية للشعوب، ما يتطلب اليوم تفعيل دور هذه المؤسسات ومعاقبة واشنطن على انتهاك القانون الدولي بهذا الشكل، وهي خطوات يمكن دعمها من الصين وروسيا، مع ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الدولية ومنع الاستفراد بالقرارات الدولية، خاصة بعد أن أصبح الفيتو الأمريكي عبارة عن عصا واشنطن، التي تستخدمها وفق مصالحها ورؤيتها وانحيازها فقط".أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن قيام إيران باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، جاء في "إطار ممارسة طهران لحقها في الدفاع المشروع، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".رد إيرانيوردًا على بيان مجلس التعاون الخليجي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "لا ينبغي اعتبار الضربة الإيرانية لقاعدة "العديد" عملًا ضد حكومة قطر الصديقة والشقيقة بأي حال من الأحوال"، موجهًا "الشكر إلى الدول العربية والإسلامية على إعلان تضامنها مع إيران وموقفها الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".وأضاف بقائي أن "إيران لن تدخر جهدًا لتعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة بهدف ضمان الأمن والاستقرار الداخل"، مؤكدًا "عزمها على مواصلة وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودّية مع جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج، بما في ذلك قطر".وقال المجلس، في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أكد أن "هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".تدخل مباشروتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
https://sarabic.ae/20250625/باحث-روسيا-تدعم-إيران-بشكل-كامل-بحقها-في-مواصلة-برنامجها-النووي-السلمي-1102043079.html
https://sarabic.ae/20250625/ترامب-الضربة-الأمريكية-على-إيران-ستساعد-في-تقدم-كبير-بشأن-قطاع-غزة-1102038619.html
https://sarabic.ae/20250624/الديوان-الأميري-الرئيس-الإيراني-أعرب-عن-أسفه-لأمير-دولة-قطر-وللشعب-القطري---عاجل-1102010646.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم

خبير إيراني: طهران ستخوض معركة قانونية كبرى ضد إسرائيل وواشنطن

12:25 GMT 25.06.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطيني يمشي بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة
فلسطيني يمشي بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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حصري
صرح فادي السيد، المحل السياسي الإيراني، بأن "المعركة العسكرية دخلت حيز التنفيذ، في حين أن المعركة الحقيقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، تبدأ بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المعركة الكبرى تتمثل في الناحية القانونية، بعد أن تعرضت إيران لأضرار جسيمة إثر العدوان عليها دون أي سند قانون أو وجه حق، بمخالفة كافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
وتابع: "إيران هي عضو في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية وموقّعة على كافة المعاهدات الدولية، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التوقيع وبالحد الأدنى على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهو الجاني اليوم، في حين أن الدولة العضو الموقعة على كافة الاتفاقيات هي المجني عليها أي إيران، بالإضافة للاعتداء على سيادة دولة، بغض النظر عن أي ادعاءات وتصنيفات تصنفها واشنطن لإيران وهي غير صحيحة."

مطالب إيرانية مرتقبة

ولفت إلى أن "إيران ستطالب بتعويضات في المحاكم الدولية عن الدمار الذي وقع في المنشآت النووية، وكذلك بشأن المدنيين الذين قتلوا والمباني التي هدمتها الغارات الإسرائيلية الأمريكية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي
11:39 GMT
وأوضح المحل السياسي الإيراني أن "الجانب الإيراني سيعمل على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى القانوني بدعم من الحلفاء في مجلس الأمن، في المقدمة منهم روسيا والصين، خاصة أن واشنطن لا تعير أي اهتمام للقوانين الدولية".

وشدد على أن "إيران ستنتصر في معركتها القانونية، كما انتصرت في معركتها السابقة بحقها في امتلاك مفاعلات نووية سلمية، وانتصرت في مواجهتها العسكرية الأخيرة"، وفق قوله.

ويرى السيد أن "شعوب المنطقة هي عرضة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي في أي وقت، في حين أن المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن يجب أن تقدم الحماية للشعوب، ما يتطلب اليوم تفعيل دور هذه المؤسسات ومعاقبة واشنطن على انتهاك القانون الدولي بهذا الشكل، وهي خطوات يمكن دعمها من الصين وروسيا، مع ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الدولية ومنع الاستفراد بالقرارات الدولية، خاصة بعد أن أصبح الفيتو الأمريكي عبارة عن عصا واشنطن، التي تستخدمها وفق مصالحها ورؤيتها وانحيازها فقط".
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن قيام إيران باستهداف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، جاء في "إطار ممارسة طهران لحقها في الدفاع المشروع، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
ترامب: الضربة الأمريكية على إيران ستساعد في تقدم كبير بشأن قطاع غزة
09:23 GMT

رد إيراني

وردًا على بيان مجلس التعاون الخليجي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "لا ينبغي اعتبار الضربة الإيرانية لقاعدة "العديد" عملًا ضد حكومة قطر الصديقة والشقيقة بأي حال من الأحوال"، موجهًا "الشكر إلى الدول العربية والإسلامية على إعلان تضامنها مع إيران وموقفها الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".
وأضاف بقائي أن "إيران لن تدخر جهدًا لتعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة بهدف ضمان الأمن والاستقرار الداخل"، مؤكدًا "عزمها على مواصلة وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودّية مع جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج، بما في ذلك قطر".
وأكد مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، أن الهجوم الصاروخي الإيراني ضد أراضي قطر، "يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر، ومساسًا مباشرًا بأمن دول المجلس كافة"، وذلك في أعقاب الضربة الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.
وقال المجلس، في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أكد أن "هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
الديوان الأميري: الرئيس الإيراني أعرب عن أسفه لأمير دولة قطر وللشعب القطري
أمس, 13:38 GMT

تدخل مباشر

وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
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