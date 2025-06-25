https://sarabic.ae/20250625/خبير-قمة-الناتو-موجهة-ضد-روسيا-سواء-من-حيث-الإنفاق-على-التسليح-أو-دعم-أوكرانيا-1102049858.html
خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا
خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الأستاذ في الجامعة اللبنانية والخبير في العلاقات الدولية محمود كوثراني، أن "قرار قمة الناتو في زيادة ميزانيته الدفاعية، موجّه ضد روسيا، سواء من حيث... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T12:58+0000
2025-06-25T12:58+0000
2025-06-25T12:58+0000
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ولفت كوثراني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب يناور في هذا الموضوع ويلقي بثقل الملف على أوروبا، كي يحافظ على ما طرحه قبل تسلّمه البيت الأبيض بأنه سينهي الحرب خلال 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن "هذه القمة هي قمة ترامب وليست قمة الناتو".وأضاف: "تبين أن ترامب هو رجل حرب وكل الوقائع تشير إلى ذلك"، مؤكدًا أن "عملية التسليح، الهدف منها السيطرة على العالم، وبالتالي كل من يخرج من دائرة الضبط والسيطرة سيتعرّض لمواجهة معينة".واستغرب كوثراني من قرار زيادة ميزانية الحلف بأن "دولا عديدة في الناتو غير قادرة على رفع الإنفاق إلى 2%، فكيف يمكن لها أن ترفع إلى 5%؟ وهناك معارضة وهذا الأمر سيرتد على الأرض اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للشعوب هذه الدول"، مبيّنًا: "سنشهد تظاهرات ضد هذا الموضوع".
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, حلف الأطلسي, لاهاي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, حلف الأطلسي, لاهاي
خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا
حصري
اعتبر الأستاذ في الجامعة اللبنانية والخبير في العلاقات الدولية محمود كوثراني، أن "قرار قمة الناتو في زيادة ميزانيته الدفاعية، موجّه ضد روسيا، سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو من حيث دعم أوكرانيا، بما يقارب من 40 مليار دولار بناء على طلب زيلينسكي".
ولفت كوثراني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب يناور في هذا الموضوع ويلقي بثقل الملف على أوروبا، كي يحافظ على ما طرحه قبل تسلّمه البيت الأبيض بأنه سينهي الحرب خلال 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن "هذه القمة هي قمة ترامب وليست قمة الناتو".
وأكد كوثراني أن "ترامب نجح بفرض أجندته على اجتماع الناتو، عندما فرض جلسة واحدة بين الثلاث جلسات"، مضيفا أنه "يفرض أمورا غريبة تنافي البروتوكولات المعتمدة في الاجتماعات، فكيف لا يستطيع أن يفرض نسبة إنفاق تسليحي أو أمورا أخرى".
وشدد كوثراني على أن "ترامب لم يعد يريد دعم زيلنسكي وترك الأمر بيد الأوروبيين"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تخلت نسبيا عن هذا الملف لمصلحة ملفات أخرى تتواصل من خلالها مع روسيا، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى ملفات عالمية".
وأضاف: "تبين أن ترامب هو رجل حرب وكل الوقائع تشير إلى ذلك"، مؤكدًا أن "عملية التسليح، الهدف منها السيطرة على العالم، وبالتالي كل من يخرج من دائرة الضبط والسيطرة سيتعرّض لمواجهة معينة".
وتابع كوثراني: "يعتبرون أن روسيا تمثل تهديدا، إنما هذا الأمر ليس واقعيا بالدقة، لأن روسيا واضحة كانت وحاسمة في تعاطيها مع هذا الموضوع، ولم تقبل بأن تنضم إلى الناتو دول ملاصقة لروسيا تشكل تهديدًا لها".
واستغرب كوثراني من قرار زيادة ميزانية الحلف بأن "دولا عديدة في الناتو غير قادرة على رفع الإنفاق إلى 2%، فكيف يمكن لها أن ترفع إلى 5%؟ وهناك معارضة وهذا الأمر سيرتد على الأرض اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للشعوب هذه الدول"، مبيّنًا: "سنشهد تظاهرات
ضد هذا الموضوع".