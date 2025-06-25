https://sarabic.ae/20250625/خبير-قمة-الناتو-موجهة-ضد-روسيا-سواء-من-حيث-الإنفاق-على-التسليح-أو-دعم-أوكرانيا-1102049858.html

خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا

خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اعتبر الأستاذ في الجامعة اللبنانية والخبير في العلاقات الدولية محمود كوثراني، أن "قرار قمة الناتو في زيادة ميزانيته الدفاعية، موجّه ضد روسيا، سواء من حيث... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T12:58+0000

2025-06-25T12:58+0000

2025-06-25T12:58+0000

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ولفت كوثراني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب يناور في هذا الموضوع ويلقي بثقل الملف على أوروبا، كي يحافظ على ما طرحه قبل تسلّمه البيت الأبيض بأنه سينهي الحرب خلال 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن "هذه القمة هي قمة ترامب وليست قمة الناتو".وأضاف: "تبين أن ترامب هو رجل حرب وكل الوقائع تشير إلى ذلك"، مؤكدًا أن "عملية التسليح، الهدف منها السيطرة على العالم، وبالتالي كل من يخرج من دائرة الضبط والسيطرة سيتعرّض لمواجهة معينة".واستغرب كوثراني من قرار زيادة ميزانية الحلف بأن "دولا عديدة في الناتو غير قادرة على رفع الإنفاق إلى 2%، فكيف يمكن لها أن ترفع إلى 5%؟ وهناك معارضة وهذا الأمر سيرتد على الأرض اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للشعوب هذه الدول"، مبيّنًا: "سنشهد تظاهرات ضد هذا الموضوع".

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https://sarabic.ae/20250625/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-بصدد-إطلاع-الناتو-على-مبادراتها-للسلام-حول-أوكرانيا-في-قمة-لاهاي-1102032245.html

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