خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
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خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا
خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الأستاذ في الجامعة اللبنانية والخبير في العلاقات الدولية محمود كوثراني، أن "قرار قمة الناتو في زيادة ميزانيته الدفاعية، موجّه ضد روسيا، سواء من حيث... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T12:58+0000
2025-06-25T12:58+0000
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ولفت كوثراني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب يناور في هذا الموضوع ويلقي بثقل الملف على أوروبا، كي يحافظ على ما طرحه قبل تسلّمه البيت الأبيض بأنه سينهي الحرب خلال 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن "هذه القمة هي قمة ترامب وليست قمة الناتو".وأضاف: "تبين أن ترامب هو رجل حرب وكل الوقائع تشير إلى ذلك"، مؤكدًا أن "عملية التسليح، الهدف منها السيطرة على العالم، وبالتالي كل من يخرج من دائرة الضبط والسيطرة سيتعرّض لمواجهة معينة".واستغرب كوثراني من قرار زيادة ميزانية الحلف بأن "دولا عديدة في الناتو غير قادرة على رفع الإنفاق إلى 2%، فكيف يمكن لها أن ترفع إلى 5%؟ وهناك معارضة وهذا الأمر سيرتد على الأرض اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للشعوب هذه الدول"، مبيّنًا: "سنشهد تظاهرات ضد هذا الموضوع".
https://sarabic.ae/20250421/استطلاع-ثلثا-رجال-الشرطة-الهولنديين-يعتبرون-عقد-قمة-الناتو-في-لاهاي-تصرفا-غير-مسؤول-1099774207.html
https://sarabic.ae/20250625/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-بصدد-إطلاع-الناتو-على-مبادراتها-للسلام-حول-أوكرانيا-في-قمة-لاهاي-1102032245.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, حلف الأطلسي, لاهاي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, حلف الأطلسي, لاهاي

خبير: قمة الناتو موجهة ضد روسيا سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو دعم أوكرانيا

12:58 GMT 25.06.2025
© AP Photo / Noah Bergerاحتجاجات ضد قمة الناتو في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 9 يوليو 2024
احتجاجات ضد قمة الناتو في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 9 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Noah Berger
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اعتبر الأستاذ في الجامعة اللبنانية والخبير في العلاقات الدولية محمود كوثراني، أن "قرار قمة الناتو في زيادة ميزانيته الدفاعية، موجّه ضد روسيا، سواء من حيث الإنفاق على التسليح أو من حيث دعم أوكرانيا، بما يقارب من 40 مليار دولار بناء على طلب زيلينسكي".
ولفت كوثراني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب يناور في هذا الموضوع ويلقي بثقل الملف على أوروبا، كي يحافظ على ما طرحه قبل تسلّمه البيت الأبيض بأنه سينهي الحرب خلال 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن "هذه القمة هي قمة ترامب وليست قمة الناتو".

وأكد كوثراني أن "ترامب نجح بفرض أجندته على اجتماع الناتو، عندما فرض جلسة واحدة بين الثلاث جلسات"، مضيفا أنه "يفرض أمورا غريبة تنافي البروتوكولات المعتمدة في الاجتماعات، فكيف لا يستطيع أن يفرض نسبة إنفاق تسليحي أو أمورا أخرى".

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وشدد كوثراني على أن "ترامب لم يعد يريد دعم زيلنسكي وترك الأمر بيد الأوروبيين"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تخلت نسبيا عن هذا الملف لمصلحة ملفات أخرى تتواصل من خلالها مع روسيا، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى ملفات عالمية".

وأضاف: "تبين أن ترامب هو رجل حرب وكل الوقائع تشير إلى ذلك"، مؤكدًا أن "عملية التسليح، الهدف منها السيطرة على العالم، وبالتالي كل من يخرج من دائرة الضبط والسيطرة سيتعرّض لمواجهة معينة".
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وتابع كوثراني: "يعتبرون أن روسيا تمثل تهديدا، إنما هذا الأمر ليس واقعيا بالدقة، لأن روسيا واضحة كانت وحاسمة في تعاطيها مع هذا الموضوع، ولم تقبل بأن تنضم إلى الناتو دول ملاصقة لروسيا تشكل تهديدًا لها".

واستغرب كوثراني من قرار زيادة ميزانية الحلف بأن "دولا عديدة في الناتو غير قادرة على رفع الإنفاق إلى 2%، فكيف يمكن لها أن ترفع إلى 5%؟ وهناك معارضة وهذا الأمر سيرتد على الأرض اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للشعوب هذه الدول"، مبيّنًا: "سنشهد تظاهرات ضد هذا الموضوع".
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