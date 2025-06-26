https://sarabic.ae/20250626/بيانات-أوروبية-تكشف-رفض-معظم-طلبات-لاجئي-دولة-عربية-في-2024-1102076047.html
بيانات أوروبية تكشف رفض معظم طلبات لاجئي دولة عربية في 2024
بيانات أوروبية تكشف رفض معظم طلبات لاجئي دولة عربية في 2024
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن رفض معظم طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنو دولة عربية إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T07:24+0000
2025-06-26T07:24+0000
2025-06-26T07:24+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس"، يوم أمس الأربعاء، أن "معدل قبول طلبات اللجوء التي تقدم بها المواطنون المغاربة إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برسم العام الماضي، لم يتجاوز 7.4 % ما يجعل هذه الطلبات الأدنى قبولا على هذا المستوى".ونقلت الصحيفة عن "يورستات" أن الدول الأوروبية توصلت في العام الماضي بأزيد من 912 ألف طلب لجوء، بانخفاض قُدّر بأكثر من 13 % مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث تجاوزت هذه الطلبات عتبة المليون.وأشارت إلى التوصل بأكثر من 183 ألف طلب لجوء في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 23.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.وتصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 148 ألف طلب، ما يمثل 16 % من مجموع هذه الطلبات، تلاهم المواطنون الفنزويليون الذين تقدموا بأكثر من 72 ألف طلب، ثم الأفغان والكولومبيون، فالأتراك الذين تقدموا بأزيد من 46 ألف طلب لجوء، وهو ما يمثل 5.1 % من إجمالي الطلبات المتوصَّل بها.وكانت طلبات لجوء السوريين على الأراضي الأوروبية الأكثر قبولا، حيث تمت الموافقة على ما يزيد عن 91 % من هذه الطلبات، تليها طلبات مواطني فنزويلا التي جرت الموافقة على أكثر من 88 % منها، ثم طلبات الأفغان بنسبة 80 % منها.ويعكس التراجع الكبير في أعداد طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني بعض الدول وانخفاض نسب الموافقة على هذه الطلبات، اتجاها أوروبيا متزايدا نحو تشديد سياسات اللجوء والهجرة.وتوجهت بعض الحكومات الأوروبية إلى إقرار إجراءات رقابية أكثر صرامة، خاصة على مستوى فحص ومعالجة ملفات طالبي الحماية واللجوء وكذا تشديد الرقابة على الحدود الخارجية.
https://sarabic.ae/20250126/المغرب-يكشف-عدد-محاولات-الهجرة-غير-الشرعية-في-2024-1097182011.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بيانات أوروبية تكشف رفض معظم طلبات لاجئي دولة عربية في 2024
كشفت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن رفض معظم طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنو دولة عربية إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، يوم أمس الأربعاء، أن "معدل قبول طلبات اللجوء التي تقدم بها المواطنون المغاربة إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برسم العام الماضي، لم يتجاوز 7.4 % ما يجعل هذه الطلبات الأدنى قبولا على هذا المستوى".
ونقلت الصحيفة عن "يورستات" أن الدول الأوروبية
توصلت في العام الماضي بأزيد من 912 ألف طلب لجوء، بانخفاض قُدّر بأكثر من 13 % مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث تجاوزت هذه الطلبات عتبة المليون.
وأشارت إلى التوصل بأكثر من 183 ألف طلب لجوء في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 23.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.
وتصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 148 ألف طلب، ما يمثل 16 % من مجموع هذه الطلبات، تلاهم المواطنون الفنزويليون الذين تقدموا بأكثر من 72 ألف طلب، ثم الأفغان والكولومبيون، فالأتراك الذين تقدموا بأزيد من 46 ألف طلب لجوء، وهو ما يمثل 5.1 % من إجمالي الطلبات المتوصَّل بها.
وكانت طلبات لجوء السوريين على الأراضي الأوروبية الأكثر قبولا، حيث تمت الموافقة على ما يزيد عن 91 % من هذه الطلبات، تليها طلبات مواطني فنزويلا التي جرت الموافقة على أكثر من 88 % منها، ثم طلبات الأفغان بنسبة 80 % منها.
ويعكس التراجع الكبير في أعداد طلبات اللجوء المقدّمة
من مواطني بعض الدول وانخفاض نسب الموافقة على هذه الطلبات، اتجاها أوروبيا متزايدا نحو تشديد سياسات اللجوء والهجرة.
وتوجهت بعض الحكومات الأوروبية إلى إقرار إجراءات رقابية أكثر صرامة، خاصة على مستوى فحص ومعالجة ملفات طالبي الحماية واللجوء وكذا تشديد الرقابة على الحدود الخارجية.