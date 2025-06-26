بيانات أوروبية تكشف رفض معظم طلبات لاجئي دولة عربية في 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250626/بيانات-أوروبية-تكشف-رفض-معظم-طلبات-لاجئي-دولة-عربية-في-2024-1102076047.html
بيانات أوروبية تكشف رفض معظم طلبات لاجئي دولة عربية في 2024
بيانات أوروبية تكشف رفض معظم طلبات لاجئي دولة عربية في 2024
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن رفض معظم طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنو دولة عربية إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T07:24+0000
2025-06-26T07:24+0000
مجتمع
الأخبار
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103649/01/1036490154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_944c1b24ab4d4f1c7746ff66e733e604.jpg
وذكرت صحيفة "هسبريس"، يوم أمس الأربعاء، أن "معدل قبول طلبات اللجوء التي تقدم بها المواطنون المغاربة إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برسم العام الماضي، لم يتجاوز 7.4 % ما يجعل هذه الطلبات الأدنى قبولا على هذا المستوى".ونقلت الصحيفة عن "يورستات" أن الدول الأوروبية توصلت في العام الماضي بأزيد من 912 ألف طلب لجوء، بانخفاض قُدّر بأكثر من 13 % مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث تجاوزت هذه الطلبات عتبة المليون.وأشارت إلى التوصل بأكثر من 183 ألف طلب لجوء في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 23.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.وتصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 148 ألف طلب، ما يمثل 16 % من مجموع هذه الطلبات، تلاهم المواطنون الفنزويليون الذين تقدموا بأكثر من 72 ألف طلب، ثم الأفغان والكولومبيون، فالأتراك الذين تقدموا بأزيد من 46 ألف طلب لجوء، وهو ما يمثل 5.1 % من إجمالي الطلبات المتوصَّل بها.وكانت طلبات لجوء السوريين على الأراضي الأوروبية الأكثر قبولا، حيث تمت الموافقة على ما يزيد عن 91 % من هذه الطلبات، تليها طلبات مواطني فنزويلا التي جرت الموافقة على أكثر من 88 % منها، ثم طلبات الأفغان بنسبة 80 % منها.ويعكس التراجع الكبير في أعداد طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني بعض الدول وانخفاض نسب الموافقة على هذه الطلبات، اتجاها أوروبيا متزايدا نحو تشديد سياسات اللجوء والهجرة.وتوجهت بعض الحكومات الأوروبية إلى إقرار إجراءات رقابية أكثر صرامة، خاصة على مستوى فحص ومعالجة ملفات طالبي الحماية واللجوء وكذا تشديد الرقابة على الحدود الخارجية.
https://sarabic.ae/20250126/المغرب-يكشف-عدد-محاولات-الهجرة-غير-الشرعية-في-2024-1097182011.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103649/01/1036490154_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8838c293bb409cad3a9fc4c24ba1d6a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بيانات أوروبية تكشف رفض معظم طلبات لاجئي دولة عربية في 2024

07:24 GMT 26.06.2025
© Sputnik . Jesus Alvarado / الانتقال إلى بنك الصورمهاجرون من هندوراس، ضمن قافلة المهاجرين واللاجئين، متوجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية
مهاجرون من هندوراس، ضمن قافلة المهاجرين واللاجئين، متوجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Sputnik . Jesus Alvarado
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن رفض معظم طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنو دولة عربية إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، يوم أمس الأربعاء، أن "معدل قبول طلبات اللجوء التي تقدم بها المواطنون المغاربة إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برسم العام الماضي، لم يتجاوز 7.4 % ما يجعل هذه الطلبات الأدنى قبولا على هذا المستوى".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
المغرب يكشف عدد محاولات الهجرة غير الشرعية في 2024
26 يناير, 15:35 GMT
ونقلت الصحيفة عن "يورستات" أن الدول الأوروبية توصلت في العام الماضي بأزيد من 912 ألف طلب لجوء، بانخفاض قُدّر بأكثر من 13 % مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث تجاوزت هذه الطلبات عتبة المليون.
وأشارت إلى التوصل بأكثر من 183 ألف طلب لجوء في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 23.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.
وتصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 148 ألف طلب، ما يمثل 16 % من مجموع هذه الطلبات، تلاهم المواطنون الفنزويليون الذين تقدموا بأكثر من 72 ألف طلب، ثم الأفغان والكولومبيون، فالأتراك الذين تقدموا بأزيد من 46 ألف طلب لجوء، وهو ما يمثل 5.1 % من إجمالي الطلبات المتوصَّل بها.
وكانت طلبات لجوء السوريين على الأراضي الأوروبية الأكثر قبولا، حيث تمت الموافقة على ما يزيد عن 91 % من هذه الطلبات، تليها طلبات مواطني فنزويلا التي جرت الموافقة على أكثر من 88 % منها، ثم طلبات الأفغان بنسبة 80 % منها.
ويعكس التراجع الكبير في أعداد طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني بعض الدول وانخفاض نسب الموافقة على هذه الطلبات، اتجاها أوروبيا متزايدا نحو تشديد سياسات اللجوء والهجرة.
وتوجهت بعض الحكومات الأوروبية إلى إقرار إجراءات رقابية أكثر صرامة، خاصة على مستوى فحص ومعالجة ملفات طالبي الحماية واللجوء وكذا تشديد الرقابة على الحدود الخارجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала