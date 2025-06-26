https://sarabic.ae/20250626/تحذير-أمريكي-من-ارتباط-التهابات-القلب-بلقاحات-كورونا-1102081076.html
تحذير أمريكي من ارتباط التهابات القلب بلقاحات "كورونا"
تحذير أمريكي من ارتباط التهابات القلب بلقاحات "كورونا"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت توسيع التحذيرات المتعلقة بلقاحي فيروس كورونا "فايزر" و"مودرنا". 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T10:48+0000
2025-06-26T10:48+0000
2025-06-26T10:48+0000
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وأكدت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن التحذيرات شملت خطرا نادرا يتمثل في التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي ظهر بشكل أساسي لدى الشباب الذكور.وأفادت الصحيفة بأن التهاب عضلة القلب هو مرض يعرف بأنه "عرَض غالبا ما يكون خفيفًا، وقد تم رصده كمضاعفة نادرة بعد بدء توزيع اللقاحات على نطاق واسع في عام 2021".فيما كانت التعليمات الطبية لكلا اللقاحين "فايزر" و"مودرنا" تحتوي بالفعل على تحذيرات بشأن هذا الخطر.ويشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أرسلت في شهر نيسان/أبريل الماضي، خطابات إلى شركتي فايزر ومودرنا تطالب بتحديث وتوسيع التحذيرات لتشمل مزيدا من التفاصيل حول هذه الحالة، وتغطية فئات عمرية أوسع.وغالبا ما تتم عملية تعديل ملصقات الأدوية بالتفاوض مع الشركات المصنعة، رغم أن الإدارة تمتلك صلاحية فرض هذه التعديلات، وبحسب التحذير الأمريكي الجديد، يُقدّر خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بنحو 8 حالات لكل مليون شخص تلقى لقاحات كورونا لموسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية من 6 أشهر حتى 64 عاما.وذكر التحذير الأمريكي أن معظم الحالات كانت بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما، بينما كان التحذير السابق مقتصرا على الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما فقط.
https://sarabic.ae/20250609/ارتفاع-حاد-بالإصابات-في-بريطانيا-علماء-يحذرون-من-متحور-كورونا-الجديد-1101474964.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, الصحة
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, الصحة
تحذير أمريكي من ارتباط التهابات القلب بلقاحات "كورونا"
ذكرت وسائل إعلام غربية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت توسيع التحذيرات المتعلقة بلقاحي فيروس كورونا "فايزر" و"مودرنا".
وأكدت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن التحذيرات شملت خطرا نادرا يتمثل في التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي ظهر بشكل أساسي لدى الشباب الذكور.
وأفادت الصحيفة بأن التهاب عضلة القلب هو مرض يعرف بأنه "عرَض غالبا ما يكون خفيفًا، وقد تم رصده كمضاعفة نادرة بعد بدء توزيع اللقاحات
على نطاق واسع في عام 2021".
فيما كانت التعليمات الطبية لكلا اللقاحين "فايزر" و"مودرنا" تحتوي بالفعل على تحذيرات بشأن هذا الخطر.
ويشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أرسلت في شهر نيسان/أبريل الماضي، خطابات إلى شركتي فايزر ومودرنا تطالب بتحديث وتوسيع التحذيرات لتشمل مزيدا من التفاصيل حول هذه الحالة، وتغطية فئات عمرية أوسع.
وغالبا ما تتم عملية تعديل ملصقات الأدوية بالتفاوض مع الشركات المصنعة، رغم أن الإدارة تمتلك صلاحية فرض هذه التعديلات، وبحسب التحذير الأمريكي الجديد
، يُقدّر خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بنحو 8 حالات لكل مليون شخص تلقى لقاحات كورونا لموسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية من 6 أشهر حتى 64 عاما.
وذكر التحذير الأمريكي أن معظم الحالات كانت بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما، بينما كان التحذير السابق مقتصرا على الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما فقط.