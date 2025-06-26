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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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https://sarabic.ae/20250626/تحذير-أمريكي-من-ارتباط-التهابات-القلب-بلقاحات-كورونا-1102081076.html
تحذير أمريكي من ارتباط التهابات القلب بلقاحات "كورونا"
تحذير أمريكي من ارتباط التهابات القلب بلقاحات "كورونا"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت توسيع التحذيرات المتعلقة بلقاحي فيروس كورونا "فايزر" و"مودرنا". 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T10:48+0000
2025-06-26T10:48+0000
مجتمع
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأكدت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن التحذيرات شملت خطرا نادرا يتمثل في التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي ظهر بشكل أساسي لدى الشباب الذكور.وأفادت الصحيفة بأن التهاب عضلة القلب هو مرض يعرف بأنه "عرَض غالبا ما يكون خفيفًا، وقد تم رصده كمضاعفة نادرة بعد بدء توزيع اللقاحات على نطاق واسع في عام 2021".فيما كانت التعليمات الطبية لكلا اللقاحين "فايزر" و"مودرنا" تحتوي بالفعل على تحذيرات بشأن هذا الخطر.ويشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أرسلت في شهر نيسان/أبريل الماضي، خطابات إلى شركتي فايزر ومودرنا تطالب بتحديث وتوسيع التحذيرات لتشمل مزيدا من التفاصيل حول هذه الحالة، وتغطية فئات عمرية أوسع.وغالبا ما تتم عملية تعديل ملصقات الأدوية بالتفاوض مع الشركات المصنعة، رغم أن الإدارة تمتلك صلاحية فرض هذه التعديلات، وبحسب التحذير الأمريكي الجديد، يُقدّر خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بنحو 8 حالات لكل مليون شخص تلقى لقاحات كورونا لموسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية من 6 أشهر حتى 64 عاما.وذكر التحذير الأمريكي أن معظم الحالات كانت بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما، بينما كان التحذير السابق مقتصرا على الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما فقط.
https://sarabic.ae/20250609/ارتفاع-حاد-بالإصابات-في-بريطانيا-علماء-يحذرون-من-متحور-كورونا-الجديد-1101474964.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, الصحة
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, الصحة

تحذير أمريكي من ارتباط التهابات القلب بلقاحات "كورونا"

10:48 GMT 26.06.2025
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت توسيع التحذيرات المتعلقة بلقاحي فيروس كورونا "فايزر" و"مودرنا".
وأكدت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن التحذيرات شملت خطرا نادرا يتمثل في التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي ظهر بشكل أساسي لدى الشباب الذكور.
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
مجتمع
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9 يونيو, 09:15 GMT
وأفادت الصحيفة بأن التهاب عضلة القلب هو مرض يعرف بأنه "عرَض غالبا ما يكون خفيفًا، وقد تم رصده كمضاعفة نادرة بعد بدء توزيع اللقاحات على نطاق واسع في عام 2021".
فيما كانت التعليمات الطبية لكلا اللقاحين "فايزر" و"مودرنا" تحتوي بالفعل على تحذيرات بشأن هذا الخطر.
ويشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أرسلت في شهر نيسان/أبريل الماضي، خطابات إلى شركتي فايزر ومودرنا تطالب بتحديث وتوسيع التحذيرات لتشمل مزيدا من التفاصيل حول هذه الحالة، وتغطية فئات عمرية أوسع.
وغالبا ما تتم عملية تعديل ملصقات الأدوية بالتفاوض مع الشركات المصنعة، رغم أن الإدارة تمتلك صلاحية فرض هذه التعديلات، وبحسب التحذير الأمريكي الجديد، يُقدّر خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بنحو 8 حالات لكل مليون شخص تلقى لقاحات كورونا لموسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية من 6 أشهر حتى 64 عاما.
وذكر التحذير الأمريكي أن معظم الحالات كانت بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما، بينما كان التحذير السابق مقتصرا على الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما فقط.
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