https://sarabic.ae/20250628/إيران-تضع-شرطا-قبل-العودة-إلى-مفاوضات-الاتفاق-النووي-مع-أمريكا-1102157344.html

إيران تضع شرطا قبل العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي مع أمريكا

إيران تضع شرطا قبل العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي مع أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده"مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية". 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T11:20+0000

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2025-06-28T11:20+0000

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وشدد عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني خلال مشاركته بمراسم تشييع قادة قُتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أن "العودة إلى الاتفاق النووي ممكنة، بشرط أن تُظهر الولايات المتحدة نية حقيقية لرفع العقوبات واحترام التزاماتها"، مشيرا إلى أن "إيران لم تغلق باب الحوار، لكنها لن تدخل أي مفاوضات تحت الضغط أو التهديد".وأضاف أن "إيران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار الاحترام المتبادل وضمن آلية تضمن مصالح الشعب الإيراني"، معتبرا أن "الشعب الإيراني قدّم نموذجًا ملهمًا في الصمود خلال الحرب الأخيرة".وشدد عراقجي على أن إيران واجهت في هذه الحرب نظامين يمتلكان أسلحة نووية، ومع ذلك "حافظت على عزتها وكرامتها، وها هي اليوم أكثر قوة وثباتًا وتطلّعًا إلى المستقبل".ونفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، التوصل إلى أي اتفاق مع واشنطن لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي، التي توقفت بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في منتصف الشهر الجاري.وأوضح أن "ما يجري حالياً هو مجرد مراجعات داخلية تتعلق بمصالح الشعب الإيراني، وهي مسألة منفصلة تماماً".وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

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