https://sarabic.ae/20250630/مجلس-حقوق-الإنسان-الروسي-انتهاك-قوات-الأمن-الأذربيجانية-للاتفاقيات-المتعلقة-بالصحفيين-أمر-مستغرب-1102217424.html

مجلس حقوق الإنسان الروسي: انتهاك قوات الأمن الأذربيجانية للاتفاقيات المتعلقة بالصحفيين أمر مستغرب

مجلس حقوق الإنسان الروسي: انتهاك قوات الأمن الأذربيجانية للاتفاقيات المتعلقة بالصحفيين أمر مستغرب

سبوتنيك عربي

أفاد المجلس الرئاسي الروسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن انتهاك قوات الأمن الأذربيجانية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحفيين أمر... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T15:01+0000

2025-06-30T15:01+0000

2025-06-30T15:01+0000

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وقال المجلس، في بيان صادر عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجال المعلومات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في روسيا، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "اعتُقل شخصان يزعم أنهما "ضابطان من جهاز الأمن الفيدرالي" في مكتب "سبوتنيك" أذربيجان في باكو، في الواقع، هما موظفان في المجموعة الإعلامية الروسية، من المستغرب أن قوات الأمن الأذربيجانية انتهكت الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاق الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعترف بحرية التعبير وتحميها، بما في ذلك حرية العمل الصحفي".واعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، في العاصمة باكو، صحفيين روسيين هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلوسوف.ولم يسمح لموظفي السفارة الروسية برؤية المعتقلين، وتحاول "سبوتنيك" التواصل مع الصحفيين المعتقلين.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت السفير الأذربيجاني لدى موسكو، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو، ولا يزال مكتب التحرير منفصلاً عن موسكو، حيث لا يجيب الموظفون على مكالماتهم.الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو

https://sarabic.ae/20250630/السلطات-الأذربيجانية-تعتقل-صحفيين-من-سبوتنيك-وتمنع-وصول-الدبلوماسيين-إليهم-1102215968.html

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