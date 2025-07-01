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https://sarabic.ae/20250701/الحرس-الثوری-الإيراني-لم-نر-من-أمريكا-سوى-العدوان-والخيانة-ونقض-العهود-1102258099.html
الحرس الثوری الإيراني: لم نر من أمريكا سوى العدوان والخيانة ونقض العهود
الحرس الثوری الإيراني: لم نر من أمريكا سوى العدوان والخيانة ونقض العهود
سبوتنيك عربي
أكد العميد أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة للرد على العدو الصهيوني". 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T15:55+0000
2025-07-01T15:55+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن وحيدي، أنه "في حالة أي هجوم معادٍ، ستُستخدم إمكانيات كبيرة للرد، وقد أعدّ مجاهدو الإسلام استعدادات واسعة لردع العدو الصهيوني وسحقه".وبشأن ما إذا كان صاروخ "قاسم بصير" الإيراني سيُجهز على منصات الإطلاق في حالة تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده، أجاب العميد أحمد وحيدي: "لقد تم تجهيز إمكانيات كبيرة للرد على العدو، والتي سيتم تفعيلها فور أي عدوان".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني "إلقاء القبض على 50 عميلاً لجهاز الموساد الإسرائيلي، خلال الأسبوعين المنصرمين، في محافظة سيستان وبلوشستان".يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، السبت الماضي، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.ونقل موقع "انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية، بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على 5 من "المضللين"، الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".
https://sarabic.ae/20250701/إيران-تعلن-مقتل-935-شخصا-وإصابة-و5646-آخرين-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1102241582.html
https://sarabic.ae/20250630/إيران-ترد-على-تهديدات-إسرائيلية-باغتيال-عراقجي-هذه-الجرائم-لم-تعد-تستهدف-دولة-واحدة-1102213066.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

الحرس الثوری الإيراني: لم نر من أمريكا سوى العدوان والخيانة ونقض العهود

15:55 GMT 01.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiدخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد العميد أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة للرد على العدو الصهيوني".
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن وحيدي، أنه "في حالة أي هجوم معادٍ، ستُستخدم إمكانيات كبيرة للرد، وقد أعدّ مجاهدو الإسلام استعدادات واسعة لردع العدو الصهيوني وسحقه".
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
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08:32 GMT
وبشأن ما إذا كان صاروخ "قاسم بصير" الإيراني سيُجهز على منصات الإطلاق في حالة تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده، أجاب العميد أحمد وحيدي: "لقد تم تجهيز إمكانيات كبيرة للرد على العدو، والتي سيتم تفعيلها فور أي عدوان".

وقال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "لم نرَ من أمريكا سوى العدوان والخيانة ونقض العهود"، وذلك تعليقًا على "استقبال أي إشارات من الولايات المتحدة بشأن استمرار وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني "إلقاء القبض على 50 عميلاً لجهاز الموساد الإسرائيلي، خلال الأسبوعين المنصرمين، في محافظة سيستان وبلوشستان".
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العملاء كانوا يخططون لعمليات تخريبية ضد البنى التحتية والمراكز الاقتصادية"، مؤكدًا "مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بينها معدات أمريكية كانت بحوزة العملاء".
يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، السبت الماضي، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.
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أمس, 13:53 GMT
ونقل موقع "انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية، بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على 5 من "المضللين"، الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.
وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".
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