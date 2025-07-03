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https://sarabic.ae/20250703/الأهلي-المصري-يعلن-ضم-محمد-شريف-لمدة-5-سنوات-1102304642.html
الأهلي المصري يعلن ضم محمد شريف لمدة 5 سنوات
الأهلي المصري يعلن ضم محمد شريف لمدة 5 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن النادي الأهلي المصري، أمس الأربعاء، تعاقده مع المهاجم محمد شريف (29 عامًا) في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي. وجاء الإعلان عبر... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T10:49+0000
2025-07-03T10:49+0000
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وقال شريف في تصريحات لقناة الأهلي: "تلقيت عروضًا من أندية تركية وقطرية ومصرية، لكنني آثرت الانتقال للأهلي رغم اقترابي من الدوري التركي"، وأضاف: "وقّعت العقد في فرع الجزيرة بعد اجتماع مع المدير الفني خوسيه ريبيرو ورئيس النادي محمود الخطيب في فرع الشيخ زايد".وعن إنجازاته السابقة، ذكر شريف أنه سجل 7 أهداف في مواجهات الزمالك، مشيرا إلى أن أجملها كان الهدف الثالث بصناعة علي معلول في الأسبوع الـ14 من موسم 2022-2023. وتعهد اللاعب محمد شريف بـ"تقديم مستوى مميز وتحسين أرقامه التهديفية"، معربًا عن أسفه لغيابه عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.كشف شريف عن تفاصيل تجربته مع الخليج السعودي، قائلًا: "السنة الأولى كانت جيدة، لكن الإصابة أثرت على مشاركاتي في الموسم الثاني، كما أن أسلوب الفريق الهجومي المحدود خفض معدل أهدافي".في السياق ذاته، نفى اللاعب المصري وجود مشاكل مع الأهلي عند رحيله، مؤكدًا أن انتقاله إلى الخليج مقابل 1.8 مليون دولار كان "صفقة جيدة".يذكر أن شريف سجل 59 هدفًا في 151 مباراة مع الأهلي سابقا، وتوّج هدافا للدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وحقق 11 لقبًا مع النادي، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.واختتم حديثه بتوجيه رسالة للجماهير: "سيرون لاعبا مختلفًا"، معتبرًا محمد أبو تريكة ومحمود الخطيب مثله الأعلى.وفي وقت سابق، ودّع النادي الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة (4 - 4)، محتلًا المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين، عقب التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 18 يوما، بعد انتهاء المشاركة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250531/أنا-راحل-التونسي-علي-معلول-يعلن-مغادرته-الأهلي-المصري-برسالة-مؤثرة-1101154621.html
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منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم

الأهلي المصري يعلن ضم محمد شريف لمدة 5 سنوات

10:49 GMT 03.07.2025
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© AP Photo
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أعلن النادي الأهلي المصري، أمس الأربعاء، تعاقده مع المهاجم محمد شريف (29 عامًا) في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي. وجاء الإعلان عبر القناة الرسمية للنادي، حيث ظهر شريف مرتديًا قميص الأهلي.
وقال شريف في تصريحات لقناة الأهلي: "تلقيت عروضًا من أندية تركية وقطرية ومصرية، لكنني آثرت الانتقال للأهلي رغم اقترابي من الدوري التركي"، وأضاف: "وقّعت العقد في فرع الجزيرة بعد اجتماع مع المدير الفني خوسيه ريبيرو ورئيس النادي محمود الخطيب في فرع الشيخ زايد".
وعن إنجازاته السابقة، ذكر شريف أنه سجل 7 أهداف في مواجهات الزمالك، مشيرا إلى أن أجملها كان الهدف الثالث بصناعة علي معلول في الأسبوع الـ14 من موسم 2022-2023.
علي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
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وتعهد اللاعب محمد شريف بـ"تقديم مستوى مميز وتحسين أرقامه التهديفية"، معربًا عن أسفه لغيابه عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.
كشف شريف عن تفاصيل تجربته مع الخليج السعودي، قائلًا: "السنة الأولى كانت جيدة، لكن الإصابة أثرت على مشاركاتي في الموسم الثاني، كما أن أسلوب الفريق الهجومي المحدود خفض معدل أهدافي".
في السياق ذاته، نفى اللاعب المصري وجود مشاكل مع الأهلي عند رحيله، مؤكدًا أن انتقاله إلى الخليج مقابل 1.8 مليون دولار كان "صفقة جيدة".
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26 مايو, 20:20 GMT
يذكر أن شريف سجل 59 هدفًا في 151 مباراة مع الأهلي سابقا، وتوّج هدافا للدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وحقق 11 لقبًا مع النادي، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.
واختتم حديثه بتوجيه رسالة للجماهير: "سيرون لاعبا مختلفًا"، معتبرًا محمد أبو تريكة ومحمود الخطيب مثله الأعلى.
وفي وقت سابق، ودّع النادي الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة (4 - 4)، محتلًا المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين، عقب التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.
وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 18 يوما، بعد انتهاء المشاركة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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