https://sarabic.ae/20250703/علاج-واعد-يقي-المرأة-من-أحد-أخطر-أنواع-سرطانات-الثدي-1102311143.html

"علاج واعد" يقي المرأة من أحد أخطر أنواع سرطانات الثدي

"علاج واعد" يقي المرأة من أحد أخطر أنواع سرطانات الثدي

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في مختبر "كولد سبرينغ هاربور" في ولاية نيويورك الأمريكية، عن علاج جديد لأحد أكثر أنواع السرطان شراسة وشيوعا بين... 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T12:16+0000

2025-07-03T12:16+0000

2025-07-03T12:16+0000

مجتمع

علوم

الصحة

خلايا سرطانية

سرطانات

السرطان

الثدي

المرأة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103605/77/1036057724_0:294:2861:1903_1920x0_80_0_0_7f7f097f72488cb35a8c94995ca5a978.jpg

ذكرت الدراسة الجديدة أن جزيئا غير معروف نسبيا في الجسم قد يكون مفتاحا لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي، أحد أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء.وقام العلماء بتحليل بيانات جينية من نحو 11 ألف مريض بالسرطان، بهدف فهم دور جزيئات الحمض النووي الريبي الطويلة غير المشفرة، وهي جزيئات لا تنتج بروتينات، لكنّها تنظم سلوك الجينات وتؤثر على نمو الخلايا وتمايزها.وباستخدام تقنية "كريسبر" لتعديل الجينات، أوقف الباحثون عمل هذا الجزيء في خلايا مصابة بالسرطان، فلاحظوا أن نمو الخلايا تباطأ، وأصبحت قدرتها على تشكيل الأورام أضعف بكثير مقارنة بالخلايا التي ظل فيها الجزيء نشطا.ويكبح (NFIB) إنتاج بروتين يعرف بـ(p21)، الذي يثبط نمو الخلايا، وعندما يعطّل هذا البروتين، تنمو الخلايا السرطانية وتتكاثر بلا ضوابط.وأظهرت نتائج التحليل أن أورام الثدي عبّرت عن (LINC01235) بمستويات أعلى بكثير من الخلايا السليمة. وبعد تعطيله، تباطأ النمو الورمي بشكل ملحوظ، ما عزّز فرضية دوره المحوري في تحفيز السرطان.يذكر أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي هو الأكثر شيوعا بين الشابات، خصوصا النساء ذوات البشرة السمراء، وغالبا ما يشخّص في مراحل متقدمة لصعوبة علاجه.ورغم أن نسب النجاة تتجاوز 90% إذا اكتشف المرض مبكرا، إلا أنها تهبط إلى 15% فقط في حال انتشاره إلى الغدد الليمفاوية أو الأعضاء الحيوية.دراسة: المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطانأطباء يحذرون من أن الحالة النفسية السيئة تؤثر على نمو الأورام السرطانية

https://sarabic.ae/20241021/هل-يصيب-سرطان-الثدي-الرجال؟-حقائق-صادمة-لمرض-يتجاهله-الكثيرون----1093989718.html

https://sarabic.ae/20250520/سببان-يسهمان-في-الإصابة-بسرطان-الثدي---1100771387.html

https://sarabic.ae/20250617/مفاجأة-علمية-أدوية-تحسن-المزاج-قد-تتحول-إلى-سلاح-فعال-ضد-السرطان-1101754130.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, الثدي, المرأة