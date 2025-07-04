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https://sarabic.ae/20250704/بطائر-ذهبي-سوريا-تطلق-هوية-بصرية-جديدة-تحمل-5-رسائل-1102335967.html
"بطائر ذهبي"... سوريا تطلق هوية بصرية جديدة تحمل 5 رسائل
"بطائر ذهبي"... سوريا تطلق هوية بصرية جديدة تحمل 5 رسائل
سبوتنيك عربي
أطلقت الجمهورية العربية السورية، يوم أمس الخميس، الشعار السوري الجديد، "هويتها البصرية" الجديدة التي يجسد فيها "العقاب الذهبي السوري" وتعلوه 3 نجمات. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T06:58+0000
2025-07-04T07:01+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الهوية البصرية الجديدة للدولة تعبّر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة.وبحسب وكالة " سانا" فإن "الشعار الجديد يحمل 5 رسائل":وقال الشرع إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سورية بكل أبنائها، عن وطن يستمد قوته من تنوعه الثقافي والعرقي الذي يشكل مصدر إثراء لا ساحة تنازع".ويحتوى الشعار السوري الجديد على:طائر العقاب.. القوة والتوازنيمتد حضور العقاب في التاريخ السوري والإسلامي والعربي منذ قرون، ويأتي اختياره شعاراً للدولة الجديدة انطلاقاً من رمزيته ككائن نبيل، جبار، يستمد قوته من السماء. وقال وزير الإعلام السوري في كلمته، تحفظ الشعب وتحميه، وتوفر له الشروط اللازمة للنهوض والازدهار، من دون أن تحتكره أو تصهره داخل مؤسساتها كما كان الحال في الدولة السلطوية السابقة.النجوم الثلاث.. تحرّر الشعب3 نجوم فوق الطائر، وهذا ويمثّل "تحرّر الشعب"، كما أفاد بيان لوزارة الإعلامتحررت النجوم الثلاث التي تختصر العلم شكلاً، والشعب مضموناً، وأخذت موقعاً يعلو العقاب، الذي يختصر الدولة، بعد تحريره من صفته القتالية "الترس"، وهذا الشعب، الذي يعانق في طموحاته نجوم السماء، تحرسه دولة تذود عنه، وتؤمن له كل ما يحتاج ليصعد في دوره التاريخي14 ريشة.. محافظات سوريايمتد جناحا العقاب ليشمل 14 ريشة، كل منها تمثّل محافظة سورية، في تأكيد على وحدة البلاد الجغرافية التي لا تقبل تجزئة أو تقسيماً. سوريا في هذا الشعار هي كامل الأرض وكامل الشعب، لا مركزية تتحكم في الأطراف، ولا مناطق مهمّشة تُعامل كهوامش، بل كل جزء من البلاد له مكان في الجناحين اللذين يحفظان توازن الطائر في السماء.ذيل العقاب.. وحدة الأرض ووحدة الهوية السوريةيضم خمس ريشات عريضة تمثل المناطق السورية الكبرى (الجنوبية، الوسطى، الشمالية، الشرقية، الغربية)، والتي تشكل ركيزة التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي للدولة.فكما يحافظ الذيل على توازن الطائر في طيرانه، تحفظ هذه المناطق توازن سوريا في نهوضها الجديد.سوريا تكشف موقفها من الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيللبنان وسوريا أمام الاختبار.. ورقة باراك ومصير "المقاومة"
https://sarabic.ae/20250703/الشرع-سوريا-لا-تقبل-التجزئة-ولا-التقسيم-1102330250.html
https://sarabic.ae/20250702/مصدر-رسمي-سوري-الحديث-عن-توقيع-اتفاق-سلام-مع-إسرائيل-سابق-لأوانه-1102292083.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

"بطائر ذهبي"... سوريا تطلق هوية بصرية جديدة تحمل 5 رسائل

06:58 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 07:01 GMT 04.07.2025)
© Getty Images / Anadoluالشعار السوري الجديد،
الشعار السوري الجديد، - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Anadolu
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أطلقت الجمهورية العربية السورية، يوم أمس الخميس، الشعار السوري الجديد، "هويتها البصرية" الجديدة التي يجسد فيها "العقاب الذهبي السوري" وتعلوه 3 نجمات.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الهوية البصرية الجديدة للدولة تعبّر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة.
وبحسب وكالة " سانا" فإن "الشعار الجديد يحمل 5 رسائل":
الاستمرارية التاريخية: العقاب ليس انقطاعا، بل هو امتداد لتصميم 1945، وتأكيد أصالة الهوية السورية عبر الزمن.
تمثيل الدولة الجديدة: العقاب هو سوريا الجديدة، دولة حديثة منبثقة من إرادة شعبها.
تحرر الشعب وتمكينه: تحرر النجوم هو تحرر الشعب.
وحدة الأراضي السورية
عقد وطني جديد يحدد العلاقة بين الدولة والشعب.
وقال الشرع إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سورية بكل أبنائها، عن وطن يستمد قوته من تنوعه الثقافي والعرقي الذي يشكل مصدر إثراء لا ساحة تنازع".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
الشرع: سوريا لا تقبل التجزئة ولا التقسيم
أمس, 20:38 GMT
ويحتوى الشعار السوري الجديد على:
طائر العقاب.. القوة والتوازن
يمتد حضور العقاب في التاريخ السوري والإسلامي والعربي منذ قرون، ويأتي اختياره شعاراً للدولة الجديدة انطلاقاً من رمزيته ككائن نبيل، جبار، يستمد قوته من السماء. وقال وزير الإعلام السوري في كلمته، تحفظ الشعب وتحميه، وتوفر له الشروط اللازمة للنهوض والازدهار، من دون أن تحتكره أو تصهره داخل مؤسساتها كما كان الحال في الدولة السلطوية السابقة.
النجوم الثلاث.. تحرّر الشعب
3 نجوم فوق الطائر، وهذا ويمثّل "تحرّر الشعب"، كما أفاد بيان لوزارة الإعلام
تحررت النجوم الثلاث التي تختصر العلم شكلاً، والشعب مضموناً، وأخذت موقعاً يعلو العقاب، الذي يختصر الدولة، بعد تحريره من صفته القتالية "الترس"، وهذا الشعب، الذي يعانق في طموحاته نجوم السماء، تحرسه دولة تذود عنه، وتؤمن له كل ما يحتاج ليصعد في دوره التاريخي
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
مصدر رسمي سوري: الحديث عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل سابق لأوانه
2 يوليو, 20:27 GMT
14 ريشة.. محافظات سوريا
يمتد جناحا العقاب ليشمل 14 ريشة، كل منها تمثّل محافظة سورية، في تأكيد على وحدة البلاد الجغرافية التي لا تقبل تجزئة أو تقسيماً. سوريا في هذا الشعار هي كامل الأرض وكامل الشعب، لا مركزية تتحكم في الأطراف، ولا مناطق مهمّشة تُعامل كهوامش، بل كل جزء من البلاد له مكان في الجناحين اللذين يحفظان توازن الطائر في السماء.
ذيل العقاب.. وحدة الأرض ووحدة الهوية السورية
يضم خمس ريشات عريضة تمثل المناطق السورية الكبرى (الجنوبية، الوسطى، الشمالية، الشرقية، الغربية)، والتي تشكل ركيزة التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي للدولة.
فكما يحافظ الذيل على توازن الطائر في طيرانه، تحفظ هذه المناطق توازن سوريا في نهوضها الجديد.
سوريا تكشف موقفها من الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل
لبنان وسوريا أمام الاختبار.. ورقة باراك ومصير "المقاومة"
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