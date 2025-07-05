من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250705/من-وعد-إلى-إنجاز-دولة-عربية-توزع-مليار-وجبة-حول-العالم-1102372649.html
من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم
من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية عن إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022، بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالكامل خلال شهر يوليو/... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T07:11+0000
2025-07-05T07:11+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أبو ظبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/05/1102373169_30:0:1129:618_1920x0_80_0_0_cad4f29aa2ae0a7acb15c641621ff2fe.jpg
وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المشروع استهدف توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل. ويأتي هذا المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الدولة، تضمنت سابقًا حملتي "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" خلال عامي 2020 و2021.ونوّه بن راشد إلى أنه "تم إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، وذلك في إطار نهج شامل للعمل الإنساني".وتعد مبادرة "مليار وجبة"، أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتسعى إلى توفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، وذلك في إطار نهج شمولية العمل الإنساني، الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون في المجتمعات كافة من دون تمييز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".يذكر أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تشرف على المشروع، أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، ضمن مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية تكشف لـ"سبوتنيك" أبرز جهودها لدعم سكان غزة رغم التحديات
https://sarabic.ae/20250703/الإمارات-تعلن-نجاح-تحليق-التاكسي-الطائر-في-أبو-ظبي-فيديو-1102327013.html
دبي
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/05/1102373169_167:0:991:618_1920x0_80_0_0_faaebb8fe29de861f489585fbd15e626.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أبو ظبي
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أبو ظبي

من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم

07:11 GMT 05.07.2025
© Photo / Emirates News Agency (WAM)توزيع وجبات غذائية حول العالم
توزيع وجبات غذائية حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Photo / Emirates News Agency (WAM)
تابعنا عبر
أعلنت دولة عربية عن إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022، بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالكامل خلال شهر يوليو/ تموز الجاري.
وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المشروع استهدف توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل. ويأتي هذا المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الدولة، تضمنت سابقًا حملتي "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" خلال عامي 2020 و2021.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "أطلقنا قبل 3 أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وبحمد الله، تم خلال الشهر الجاري، إنجاز المشروع بالكامل، حيث تم توزيع مليار وجبة في 65 دولة حول العالم، وسيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم".

التاكسي الطائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
مجتمع
الإمارات تعلن نجاح تحليق التاكسي الطائر في أبو ظبي... فيديو
3 يوليو, 18:47 GMT
ونوّه بن راشد إلى أنه "تم إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، وذلك في إطار نهج شامل للعمل الإنساني".

وفي تصريح له، قال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إن "المؤسسة تعمل لاستكمال توفير الوجبات وصولًا إلى إجمالي 1.26 مليار وجبة تم التعهد بتوفيرها حتى نهاية 2026".

وتعد مبادرة "مليار وجبة"، أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتسعى إلى توفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، وذلك في إطار نهج شمولية العمل الإنساني، الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون في المجتمعات كافة من دون تمييز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
يذكر أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تشرف على المشروع، أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، ضمن مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.
عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية تكشف لـ"سبوتنيك" أبرز جهودها لدعم سكان غزة رغم التحديات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала