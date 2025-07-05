https://sarabic.ae/20250705/من-وعد-إلى-إنجاز-دولة-عربية-توزع-مليار-وجبة-حول-العالم-1102372649.html

من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم

من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة عربية عن إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022، بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالكامل خلال شهر يوليو/... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T07:11+0000

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2025-07-05T07:11+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أبو ظبي

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وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المشروع استهدف توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل. ويأتي هذا المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الدولة، تضمنت سابقًا حملتي "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" خلال عامي 2020 و2021.ونوّه بن راشد إلى أنه "تم إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، وذلك في إطار نهج شامل للعمل الإنساني".وتعد مبادرة "مليار وجبة"، أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتسعى إلى توفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، وذلك في إطار نهج شمولية العمل الإنساني، الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون في المجتمعات كافة من دون تمييز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".يذكر أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تشرف على المشروع، أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، ضمن مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية تكشف لـ"سبوتنيك" أبرز جهودها لدعم سكان غزة رغم التحديات

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