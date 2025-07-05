https://sarabic.ae/20250705/من-وعد-إلى-إنجاز-دولة-عربية-توزع-مليار-وجبة-حول-العالم-1102372649.html
من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم
من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية عن إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022، بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالكامل خلال شهر يوليو/... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المشروع استهدف توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل. ويأتي هذا المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الدولة، تضمنت سابقًا حملتي "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" خلال عامي 2020 و2021.ونوّه بن راشد إلى أنه "تم إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، وذلك في إطار نهج شامل للعمل الإنساني".وتعد مبادرة "مليار وجبة"، أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتسعى إلى توفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، وذلك في إطار نهج شمولية العمل الإنساني، الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون في المجتمعات كافة من دون تمييز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".يذكر أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تشرف على المشروع، أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، ضمن مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية تكشف لـ"سبوتنيك" أبرز جهودها لدعم سكان غزة رغم التحديات
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أبو ظبي
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أبو ظبي
من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم
أعلنت دولة عربية عن إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022، بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالكامل خلال شهر يوليو/ تموز الجاري.
وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المشروع استهدف توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل. ويأتي هذا المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الدولة، تضمنت سابقًا حملتي "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" خلال عامي 2020 و2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "أطلقنا قبل 3 أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وبحمد الله، تم خلال الشهر الجاري، إنجاز المشروع بالكامل، حيث تم توزيع مليار وجبة في 65 دولة حول العالم، وسيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم".
ونوّه بن راشد
إلى أنه "تم إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، وذلك في إطار نهج شامل للعمل الإنساني".
وفي تصريح له، قال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إن "المؤسسة تعمل لاستكمال توفير الوجبات وصولًا إلى إجمالي 1.26 مليار وجبة تم التعهد بتوفيرها حتى نهاية 2026".
وتعد مبادرة "مليار وجبة"، أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتسعى إلى توفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، وذلك في إطار نهج شمولية العمل الإنساني، الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون في المجتمعات كافة من دون تمييز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
يذكر أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تشرف على المشروع، أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، ضمن مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.