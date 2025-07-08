النزاعات تعصف بالمواقع التراثية في الشرق الأوسط... 40% منها تحت خطر التهديد

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
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النزاعات تعصف بالمواقع التراثية في الشرق الأوسط... 40% منها تحت خطر التهديد
النزاعات تعصف بالمواقع التراثية في الشرق الأوسط... 40% منها تحت خطر التهديد
سبوتنيك عربي
تناقش منظمة "اليونيسكو"، هذا الأسبوع، إدراج نحو 30 موقعا جديدا في قائمة التراث العالمي، تشمل كهوفا ما قبل التاريخ، وغابات، ونظمًا بيئية بحرية، قدمتها دول... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T07:25+0000
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وانطلقت، يوم الاثنين، في باريس الدورة الـ47 للجنة التراث العالمي لمناقشة طلبات من دول مثل الإمارات، كمبوديا، بولندا، وسيراليون، وفقًا لمديرتها العامة أودري أزولاي.وأكدت أزولاي، التي تقود المنظمة منذ 2017، أهمية الثقافة في مواجهة التحديات العالمية كالمناخ وآثار الحروب، وتضم القائمة حاليًا أكثر من 1200 موقع، وتشمل الترشيحات الجديدة هذا العام موقعين أفريقيين لأول مرة.والموقعان هما: أرخبيل بيجاغوس في غينيا بيساو، وغابات غولا تيواي في سيراليون، وهي مواطن لأنواع مهددة كالفيلة. كما تشمل مواقع ما قبل التاريخ مثل ميغاليث كارناك في فرنسا ونقوش بانغوشيون الصخرية في كوريا الجنوبية.ستُراجع "اليونيسكو" أيضًا نحو 250 موقعا مدرجا لتقييم حالتهم والتحديات التي تواجهها. وتخطط المنظمة لاستئناف عملها في سوريا لحماية المتحف الوطني في دمشق ومعالم حلب، بينما تراقب عن كثب الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر صور الأقمار الصناعية، مع استعدادها للتدخل عند تحسن الأوضاع.
https://sarabic.ae/20250122/فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-ماذا-قال-وزير-الخارجية-السعودي-عن-سوريا؟-1097048757.html
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اليونسكو, أخبار سوريا اليوم, قطاع غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم
اليونسكو, أخبار سوريا اليوم, قطاع غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم

النزاعات تعصف بالمواقع التراثية في الشرق الأوسط... 40% منها تحت خطر التهديد

07:25 GMT 08.07.2025
© Sputnik . Министерство обороны РФ6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية
6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Sputnik . Министерство обороны РФ
تابعنا عبر
تناقش منظمة "اليونيسكو"، هذا الأسبوع، إدراج نحو 30 موقعا جديدا في قائمة التراث العالمي، تشمل كهوفا ما قبل التاريخ، وغابات، ونظمًا بيئية بحرية، قدمتها دول أعضاء، وسط تحذيرات من تزايد المخاطر الناجمة عن التغير المناخي والنزاعات.
وانطلقت، يوم الاثنين، في باريس الدورة الـ47 للجنة التراث العالمي لمناقشة طلبات من دول مثل الإمارات، كمبوديا، بولندا، وسيراليون، وفقًا لمديرتها العامة أودري أزولاي.
وأكدت أزولاي، التي تقود المنظمة منذ 2017، أهمية الثقافة في مواجهة التحديات العالمية كالمناخ وآثار الحروب، وتضم القائمة حاليًا أكثر من 1200 موقع، وتشمل الترشيحات الجديدة هذا العام موقعين أفريقيين لأول مرة.
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22 يناير, 15:55 GMT
والموقعان هما: أرخبيل بيجاغوس في غينيا بيساو، وغابات غولا تيواي في سيراليون، وهي مواطن لأنواع مهددة كالفيلة. كما تشمل مواقع ما قبل التاريخ مثل ميغاليث كارناك في فرنسا ونقوش بانغوشيون الصخرية في كوريا الجنوبية.
ستُراجع "اليونيسكو" أيضًا نحو 250 موقعا مدرجا لتقييم حالتهم والتحديات التي تواجهها.
وحذرت أزولاي من أن ثلاثة أرباع المواقع تعاني من مخاطر مائية كالفيضانات أو الجفاف، إلى جانب ضغوط السياحة المفرطة، كما أشارت إلى أن نصف المواقع الـ56 المهددة تعاني من آثار النزاعات، خاصة في الشرق الأوسط.
وتخطط المنظمة لاستئناف عملها في سوريا لحماية المتحف الوطني في دمشق ومعالم حلب، بينما تراقب عن كثب الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر صور الأقمار الصناعية، مع استعدادها للتدخل عند تحسن الأوضاع.
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