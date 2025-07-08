https://sarabic.ae/20250708/النزاعات-تعصف-بالمواقع-التراثية-في-الشرق-الأوسط-40-منها-تحت-خطر-التهديد-1102467101.html

النزاعات تعصف بالمواقع التراثية في الشرق الأوسط... 40% منها تحت خطر التهديد

النزاعات تعصف بالمواقع التراثية في الشرق الأوسط... 40% منها تحت خطر التهديد

سبوتنيك عربي

تناقش منظمة "اليونيسكو"، هذا الأسبوع، إدراج نحو 30 موقعا جديدا في قائمة التراث العالمي، تشمل كهوفا ما قبل التاريخ، وغابات، ونظمًا بيئية بحرية، قدمتها دول... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T07:25+0000

2025-07-08T07:25+0000

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وانطلقت، يوم الاثنين، في باريس الدورة الـ47 للجنة التراث العالمي لمناقشة طلبات من دول مثل الإمارات، كمبوديا، بولندا، وسيراليون، وفقًا لمديرتها العامة أودري أزولاي.وأكدت أزولاي، التي تقود المنظمة منذ 2017، أهمية الثقافة في مواجهة التحديات العالمية كالمناخ وآثار الحروب، وتضم القائمة حاليًا أكثر من 1200 موقع، وتشمل الترشيحات الجديدة هذا العام موقعين أفريقيين لأول مرة.والموقعان هما: أرخبيل بيجاغوس في غينيا بيساو، وغابات غولا تيواي في سيراليون، وهي مواطن لأنواع مهددة كالفيلة. كما تشمل مواقع ما قبل التاريخ مثل ميغاليث كارناك في فرنسا ونقوش بانغوشيون الصخرية في كوريا الجنوبية.ستُراجع "اليونيسكو" أيضًا نحو 250 موقعا مدرجا لتقييم حالتهم والتحديات التي تواجهها. وتخطط المنظمة لاستئناف عملها في سوريا لحماية المتحف الوطني في دمشق ومعالم حلب، بينما تراقب عن كثب الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر صور الأقمار الصناعية، مع استعدادها للتدخل عند تحسن الأوضاع.

https://sarabic.ae/20250122/فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-ماذا-قال-وزير-الخارجية-السعودي-عن-سوريا؟-1097048757.html

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