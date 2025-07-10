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https://sarabic.ae/20250710/ابتكار-مذهل-اختبار-مستوحى-من-القهوة-يكشف-الأمراض-بدقة-عالية-1102552226.html
ابتكار مذهل... اختبار مستوحى من القهوة يكشف الأمراض بدقة عالية
ابتكار مذهل... اختبار مستوحى من القهوة يكشف الأمراض بدقة عالية
سبوتنيك عربي
ابتكرت مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا اختبارا منزليًا سريعا للكشف عن أمراض خطيرة، مستلهمين ظاهرة فيزيائية تعرف بـ"تأثير حلقة القهوة"، حيث تترك بقعة... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
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واستغل الفريق هذا المبدأ لتطوير تقنية تجمع المؤشرات الحيوية من عينة بيولوجية صغيرة، مما يعزز دقة الكشف بشكل ملحوظ، وفقا لما نشره موقع "نيوز ميديكال".وأثبت الاختبار، الذي يتميز بانخفاض تكلفته وسهولة استخدامه، فعاليته في رصد مؤشرات أمراض خطيرة مثل تعفن الدم وسرطان البروستات في أقل من 15 دقيقة، وبدقة تفوق اختبارات كورونا المنزلية بمئة مرة.وتعتمد طريقة الاستخدام على وضع قطرة من العينة، مثل مسحة من الأنف أو الخد، على سطح غشائي. عند جفاف العينة، تتركز البروتينات على الأطراف، ثم تضاف قطرة تحتوي على جسيمات نانوية ترتبط بالمؤشرات الحيوية المستهدفة.هذا الارتباط يغير انعكاس الضوء، مما يتيح قراءة النتيجة بالعين المجردة أو عبر تطبيق ذكاء اصطناعي على الهاتف الذكي.من جانبه، أوضح البروفيسور ليوي لين، المشرف على البحث، أن الفريق نجح في رصد بروتينات مرتبطة بتسمم الدم الخطير، مشيرا إلى أن التشخيص السريع لهذه الحالة قد يكون حاسمًا لإنقاذ الأرواح، مقارنة بالطرق التقليدية التي قد تستغرق أيامًا.وأردف قائلا: "كل دقيقة مهمة، وتقنيتنا تتيح الكشف عن تسمم الدم في غضون 10 إلى 15 دقيقة فقط".وطور الفريق نموذجا أوليا لجهاز اختبار منزلي يشبه اختبارات "كوفيد-19"، يعتمد على مكونات مطبوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لتسهيل الاستخدام.ويطمح الباحثون إلى أن تتيح هذه التقنية للأفراد إجراء فحوصات دورية لأمراض مثل سرطان البروستات من المنزل، دون الحاجة إلى زيارة العيادات أو المختبرات، ما يمثل خطوة ثورية نحو تعزيز الرعاية الصحية الذاتية.
https://sarabic.ae/20250706/دراسة-حديثة-القهوة-قد-تسبب-العمى-وهناك-مشروب-بديل-أفضل-1102400261.html
https://sarabic.ae/20250618/يوجد-في-القهوة-والأرز-دراسة-تكشف-علاجا-سحريا-يقي-من-النوبات-القلبية-1101772611.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

ابتكار مذهل... اختبار مستوحى من القهوة يكشف الأمراض بدقة عالية

11:41 GMT 10.07.2025
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
ابتكرت مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا اختبارا منزليًا سريعا للكشف عن أمراض خطيرة، مستلهمين ظاهرة فيزيائية تعرف بـ"تأثير حلقة القهوة"، حيث تترك بقعة القهوة حلقة داكنة على الحواف نتيجة تجمع الجسيمات أثناء تبخر السائل.
واستغل الفريق هذا المبدأ لتطوير تقنية تجمع المؤشرات الحيوية من عينة بيولوجية صغيرة، مما يعزز دقة الكشف بشكل ملحوظ، وفقا لما نشره موقع "نيوز ميديكال".
وأثبت الاختبار، الذي يتميز بانخفاض تكلفته وسهولة استخدامه، فعاليته في رصد مؤشرات أمراض خطيرة مثل تعفن الدم وسرطان البروستات في أقل من 15 دقيقة، وبدقة تفوق اختبارات كورونا المنزلية بمئة مرة.
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وتعتمد طريقة الاستخدام على وضع قطرة من العينة، مثل مسحة من الأنف أو الخد، على سطح غشائي. عند جفاف العينة، تتركز البروتينات على الأطراف، ثم تضاف قطرة تحتوي على جسيمات نانوية ترتبط بالمؤشرات الحيوية المستهدفة.
هذا الارتباط يغير انعكاس الضوء، مما يتيح قراءة النتيجة بالعين المجردة أو عبر تطبيق ذكاء اصطناعي على الهاتف الذكي.

من جهته، أكد الدكتور كاميار بهروزي، أحد الباحثين، أن "التقنية بسيطة وفعالة للغاية، وتوفر نتائج دقيقة في وقت قصير، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المناطق ذات الموارد المحدودة".

من جانبه، أوضح البروفيسور ليوي لين، المشرف على البحث، أن الفريق نجح في رصد بروتينات مرتبطة بتسمم الدم الخطير، مشيرا إلى أن التشخيص السريع لهذه الحالة قد يكون حاسمًا لإنقاذ الأرواح، مقارنة بالطرق التقليدية التي قد تستغرق أيامًا.
وأردف قائلا: "كل دقيقة مهمة، وتقنيتنا تتيح الكشف عن تسمم الدم في غضون 10 إلى 15 دقيقة فقط".
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وطور الفريق نموذجا أوليا لجهاز اختبار منزلي يشبه اختبارات "كوفيد-19"، يعتمد على مكونات مطبوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لتسهيل الاستخدام.
ويطمح الباحثون إلى أن تتيح هذه التقنية للأفراد إجراء فحوصات دورية لأمراض مثل سرطان البروستات من المنزل، دون الحاجة إلى زيارة العيادات أو المختبرات، ما يمثل خطوة ثورية نحو تعزيز الرعاية الصحية الذاتية.
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