https://sarabic.ae/20250712/نتنياهو-يبلغ-ترامب-بأن-إسرائيل-ستوجه-ضربات-لإيران-حال-استأنفت-سعيها-لامتلاك-سلاح-نووي-1102615315.html
نتنياهو يبلغ ترامب بأن إسرائيل ستوجه ضربات لإيران حال استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي
نتنياهو يبلغ ترامب بأن إسرائيل ستوجه ضربات لإيران حال استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي
سبوتنيك عربي
أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "إسرائيل ستوجّه ضربات لإيران، إن استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي". 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T06:34+0000
2025-07-12T06:34+0000
2025-07-12T06:34+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر، قولها إن "ترامب ألمح لنتنياهو بعدم معارضته لضرب إيران، إذا استأنفت برنامجها النووي"، معربًا عن أمله في عدم شنّ واشنطن مزيدًا من الضربات على إيران وتمسكه بالحل الدبلوماسي.من جهته، قال مسؤول إسرائيلي، إن "تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف مهاجمة إيران"، مؤكدًا أن إسرائيل "تأكدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان، نجا من الهجوم".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية، في دولة قطر.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نتنياهو يبلغ ترامب بأن إسرائيل ستوجه ضربات لإيران حال استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي
أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "إسرائيل ستوجّه ضربات لإيران، إن استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر، قولها إن "ترامب ألمح لنتنياهو بعدم معارضته لضرب إيران، إذا استأنفت برنامجها النووي"، معربًا عن أمله في عدم شنّ واشنطن مزيدًا من الضربات على إيران وتمسكه بالحل الدبلوماسي.
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي، إن "تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف مهاجمة إيران"، مؤكدًا أن إسرائيل "تأكدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان، نجا من الهجوم".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية
إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية
في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني
، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية، في دولة قطر.