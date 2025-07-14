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10 عوامل وضعت السعودية في صدارة العالم من حيث نمو الإيرادات السياحية
10 عوامل وضعت السعودية في صدارة العالم من حيث نمو الإيرادات السياحية
سبوتنيك عربي
حققت المملكة العربية السعودية إنجازا غير مسبوق في القطاع السياحي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تصدرت المرتبة الأولى عالميا كأعلى وجهة سياحية من حيث نسبة... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T06:38+0000
2025-07-14T06:39+0000
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وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالمياً في نسبة نمو أعداد السياح الوافدين، والمركز الثاني على مستوى المنطقة.ويرجع هذا التفوق السياحي إلى استراتيجية شاملة تعتمد على 10 عناصر جذب رئيسية، نجحت المملكة من خلالها في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية الذي يجعلها محورا لربط ثلاث قارات، مما يتيح فرصاً كبيرة لسياحة الأعمال والاستثمار.كما أسهم برنامج جودة الحياة، الذي أطلق عام 2018 ضمن رؤية 2030، في تحويل المملكة إلى منصة للفعاليات العالمية في المجالات الرياضية والترفيهية والفنية، مما عزز تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء.وفي خطوة تاريخية، أطلقت السعودية التأشيرة السياحية عام 2019، مما فتح الباب أمام الزوار من 65 دولة للدخول إلى المملكة بسهولة وسرعة، حيث لا تتجاوز مدة معالجة التأشيرة الإلكترونية 24 ساعة.ولا يزال القطاع الديني يشكل أحد أهم روافد السياحة في المملكة، حيث استقطبت الأماكن المقدسة ما يقارب 50% من إجمالي السياحة الوافدة في عام 2023.وعلى صعيد الأمن، سجلت السعودية أعلى معدل شعور بالأمان بين دول مجموعة العشرين، بنسبة 92.6%، مما يعزز ثقة السياح في اختيار المملكة كوجهة آمنة.وتتميز المملكة بتنوع وجهاتها السياحية، حيث تقدم تجارب متنوعة تشمل المواقع الأثرية مثل العلا والدرعية، والسواحل الخلابة على البحر الأحمر والخليج العربي، بالإضافة إلى 23 محمية طبيعية تغطي نحو 16.86% من مساحة البلاد.ويشهد القطاع السياحي تطورا لافتا في البنية التحتية، حيث تتنافس المطارات الحديثة مثل مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك سلمان الجديد، الذي يتوقع أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم بمساحة 57 كيلومترا مربعا، على جذب المزيد من الخطوط الجوية والزوار.كما حققت المواسم الترفيهية، مثل موسم الرياض، أرقاما قياسية في عدد الزوار، حيث استقطبت نسخة 2025، أكثر من 20 مليون زائر، بزيادة 100% مقارنةً بإطلاقها عام 2019.وتواصل المملكة تعزيز حضورها السياحي عالميا عبر حملات تسويقية مكثفة مثل "روح السعودية"، بالإضافة إلى تبني أحدث التطبيقات الذكية مثل "توكلنا" و"وي بوك" لتسهيل تجربة الزائر.وبهذه الإنجازات، يبرز القطاع السياحي كأحد أهم روافد تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بدعم من منظومة متكاملة تشمل وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، مما يعكس التزام المملكة بتحويل السياحة إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
https://sarabic.ae/20250712/السعودية-تحتضن-كأس-العالم-للرياضات-الإلكترونية-2025-بأرقام-قياسية-وتنوع-عالمي-غير-مسبوق-1102615734.html
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العالم العربي, السعودية, السياحة, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, السعودية, السياحة, الأخبار, اقتصاد

10 عوامل وضعت السعودية في صدارة العالم من حيث نمو الإيرادات السياحية

06:38 GMT 14.07.2025 (تم التحديث: 06:39 GMT 14.07.2025)
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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حققت المملكة العربية السعودية إنجازا غير مسبوق في القطاع السياحي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تصدرت المرتبة الأولى عالميا كأعلى وجهة سياحية من حيث نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالمياً في نسبة نمو أعداد السياح الوافدين، والمركز الثاني على مستوى المنطقة.
ويرجع هذا التفوق السياحي إلى استراتيجية شاملة تعتمد على 10 عناصر جذب رئيسية، نجحت المملكة من خلالها في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
السعودية تحتضن "كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025" بأرقام قياسية وتنوع عالمي غير مسبوق
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يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية الذي يجعلها محورا لربط ثلاث قارات، مما يتيح فرصاً كبيرة لسياحة الأعمال والاستثمار.
كما أسهم برنامج جودة الحياة، الذي أطلق عام 2018 ضمن رؤية 2030، في تحويل المملكة إلى منصة للفعاليات العالمية في المجالات الرياضية والترفيهية والفنية، مما عزز تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء.
وفي خطوة تاريخية، أطلقت السعودية التأشيرة السياحية عام 2019، مما فتح الباب أمام الزوار من 65 دولة للدخول إلى المملكة بسهولة وسرعة، حيث لا تتجاوز مدة معالجة التأشيرة الإلكترونية 24 ساعة.
ولا يزال القطاع الديني يشكل أحد أهم روافد السياحة في المملكة، حيث استقطبت الأماكن المقدسة ما يقارب 50% من إجمالي السياحة الوافدة في عام 2023.
وعلى صعيد الأمن، سجلت السعودية أعلى معدل شعور بالأمان بين دول مجموعة العشرين، بنسبة 92.6%، مما يعزز ثقة السياح في اختيار المملكة كوجهة آمنة.
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وتتميز المملكة بتنوع وجهاتها السياحية، حيث تقدم تجارب متنوعة تشمل المواقع الأثرية مثل العلا والدرعية، والسواحل الخلابة على البحر الأحمر والخليج العربي، بالإضافة إلى 23 محمية طبيعية تغطي نحو 16.86% من مساحة البلاد.
ويشهد القطاع السياحي تطورا لافتا في البنية التحتية، حيث تتنافس المطارات الحديثة مثل مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك سلمان الجديد، الذي يتوقع أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم بمساحة 57 كيلومترا مربعا، على جذب المزيد من الخطوط الجوية والزوار.
كما حققت المواسم الترفيهية، مثل موسم الرياض، أرقاما قياسية في عدد الزوار، حيث استقطبت نسخة 2025، أكثر من 20 مليون زائر، بزيادة 100% مقارنةً بإطلاقها عام 2019.
وتواصل المملكة تعزيز حضورها السياحي عالميا عبر حملات تسويقية مكثفة مثل "روح السعودية"، بالإضافة إلى تبني أحدث التطبيقات الذكية مثل "توكلنا" و"وي بوك" لتسهيل تجربة الزائر.
وبهذه الإنجازات، يبرز القطاع السياحي كأحد أهم روافد تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بدعم من منظومة متكاملة تشمل وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، مما يعكس التزام المملكة بتحويل السياحة إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
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