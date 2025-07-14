https://sarabic.ae/20250714/10-عوامل-وضعت-السعودية-في-صدارة-العالم-من-حيث-نمو-الإيرادات-السياحية-1102664215.html

10 عوامل وضعت السعودية في صدارة العالم من حيث نمو الإيرادات السياحية

10 عوامل وضعت السعودية في صدارة العالم من حيث نمو الإيرادات السياحية

سبوتنيك عربي

حققت المملكة العربية السعودية إنجازا غير مسبوق في القطاع السياحي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تصدرت المرتبة الأولى عالميا كأعلى وجهة سياحية من حيث نسبة... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T06:38+0000

2025-07-14T06:38+0000

2025-07-14T06:39+0000

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وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالمياً في نسبة نمو أعداد السياح الوافدين، والمركز الثاني على مستوى المنطقة.ويرجع هذا التفوق السياحي إلى استراتيجية شاملة تعتمد على 10 عناصر جذب رئيسية، نجحت المملكة من خلالها في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية الذي يجعلها محورا لربط ثلاث قارات، مما يتيح فرصاً كبيرة لسياحة الأعمال والاستثمار.كما أسهم برنامج جودة الحياة، الذي أطلق عام 2018 ضمن رؤية 2030، في تحويل المملكة إلى منصة للفعاليات العالمية في المجالات الرياضية والترفيهية والفنية، مما عزز تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء.وفي خطوة تاريخية، أطلقت السعودية التأشيرة السياحية عام 2019، مما فتح الباب أمام الزوار من 65 دولة للدخول إلى المملكة بسهولة وسرعة، حيث لا تتجاوز مدة معالجة التأشيرة الإلكترونية 24 ساعة.ولا يزال القطاع الديني يشكل أحد أهم روافد السياحة في المملكة، حيث استقطبت الأماكن المقدسة ما يقارب 50% من إجمالي السياحة الوافدة في عام 2023.وعلى صعيد الأمن، سجلت السعودية أعلى معدل شعور بالأمان بين دول مجموعة العشرين، بنسبة 92.6%، مما يعزز ثقة السياح في اختيار المملكة كوجهة آمنة.وتتميز المملكة بتنوع وجهاتها السياحية، حيث تقدم تجارب متنوعة تشمل المواقع الأثرية مثل العلا والدرعية، والسواحل الخلابة على البحر الأحمر والخليج العربي، بالإضافة إلى 23 محمية طبيعية تغطي نحو 16.86% من مساحة البلاد.ويشهد القطاع السياحي تطورا لافتا في البنية التحتية، حيث تتنافس المطارات الحديثة مثل مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك سلمان الجديد، الذي يتوقع أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم بمساحة 57 كيلومترا مربعا، على جذب المزيد من الخطوط الجوية والزوار.كما حققت المواسم الترفيهية، مثل موسم الرياض، أرقاما قياسية في عدد الزوار، حيث استقطبت نسخة 2025، أكثر من 20 مليون زائر، بزيادة 100% مقارنةً بإطلاقها عام 2019.وتواصل المملكة تعزيز حضورها السياحي عالميا عبر حملات تسويقية مكثفة مثل "روح السعودية"، بالإضافة إلى تبني أحدث التطبيقات الذكية مثل "توكلنا" و"وي بوك" لتسهيل تجربة الزائر.وبهذه الإنجازات، يبرز القطاع السياحي كأحد أهم روافد تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بدعم من منظومة متكاملة تشمل وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، مما يعكس التزام المملكة بتحويل السياحة إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

https://sarabic.ae/20250712/السعودية-تحتضن-كأس-العالم-للرياضات-الإلكترونية-2025-بأرقام-قياسية-وتنوع-عالمي-غير-مسبوق-1102615734.html

https://sarabic.ae/20250606/ولي-العهد-السعودي-يلقي-كلمة-بعد-نجاح-تنظيم-موسم-الحج-لعام-2025-1101402073.html

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