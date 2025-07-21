https://sarabic.ae/20250721/أرقام-صادمة-من-بحيرة-القرعون-اللبنانية-أسوأ-سنة-مائية-منذ-تأسيس-السد-1102798499.html

أرقام صادمة من بحيرة "القرعون" اللبنانية... أسوأ سنة مائية منذ تأسيس السد

أرقام صادمة من بحيرة "القرعون" اللبنانية... أسوأ سنة مائية منذ تأسيس السد

سبوتنيك عربي

تعد بحيرة القرعون، الواقعة في قلب البقاع الغربي، من أبرز المعالم المائية في لبنان، ليس فقط لجمالها الطبيعي، بل أيضا لدورها الحيوي في تأمين مياه الري وتوليد... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T11:00+0000

2025-07-21T11:00+0000

2025-07-21T11:43+0000

لبنان

منسوب المياه

بحيرة

الجفاف

تقارير سبوتنيك

حصري

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ومع تغير المناخ وسوء الإدارة البيئية، يشهد لبنان خلال السنة المائية 2024/2025، واحدة من أشد موجات الجفاف التي عرفها منذ عقود، حيث سجلت مستويات المتساقطات تراجعا حادا تجاوز 50%، كما انخفضت كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون إلى أدنى معدلاتها التاريخية.وفي هذا السياق، قال المدير العام لمصلحة الليطاني، الدكتور سامي علوية، لـ"سبوتنيك": "كانت انعكاسات السنة المائية 2024/2025 الجافة، هائلة على مستوى قطاع المياه، والطاقة الكهرومائية، إذ إن العام الحالي كان من أكثر الأعوام المائية جفافا منذ تاريخ إنشاء سد القرعون"، مضيفا: "صحيح أنه مرَ في القرن الماضي، وفي الألفية الماضية أيضا، سنوات عدة من الجفاف، ولكن هذه السنة كانت السنة المائية الأقسى".وأردف علوية: "بالتالي، نحن أمام أزمة شح مياه نتيجة انخفاض منسوب الهطولات المطرية، ولكن أيضا تفاقمت الأزمة لأنها تترافق في لبنان مع سوء إدارة قطاع الموارد المائية، نتيجة الحفر الجائر للآبار، ونتيجة ارتفاع معدلات التلوث، حيث أن المياه الصالحة للاستخدام لا تتعدى 20% من المياه المتاحة".وأكد علوية أن "لبنان أمام سنة مائية صعبة، لا يمكن مواجهتها فقط بطلب الاستسقاء، وإنما يجب مواجهتها باتخاذ تدابير منصوص عليها في قانون المياه، الذي ينص على تلبية الاستخدامات الأولية والسكانية، وعلى تحديد الأولويات، وعلى إمكانية نقل المياه ما بين الأحواض، كما ينص على عدالة التوزيع، وحماية الموارد المائية من التعديات، وتقييد بعض الاستخدامات".وأشار إلى "معامل الطاقة الكهرومائية تعمل اليوم فقط كاحتياط لكهرباء لبنان، من أجل تشغيل المرافق الأساسية في حال توقفت المعامل الحرارية، أو في حال انقطاع الشبكة العامة، أو في حال حدوث ظروف استثنائية، ولساعات محددة في النهار، في حين أنها كانت سابقًا تعمل على مدار الساعة".وأكد علوية أنه "لا تزال مشكلة التلوث ماثلة، بل إنها أكثر وضوحا مع انخفاض الهطولات التي تراجعت بنسبة 50%، والمياه الوافدة انخفضت إلى 40 مليون متر مكعب. ومع ذلك، لا تزال مياه الصرف الصحي تتدفق من 69 بلدة، نتيجة الهدر المالي في قطاع الصرف الصحي، ولا تزال تدفقات الملوثات من مياه الصرف الصحي من قرى البقاع الشمالي والأوسط والغربي تتدفق نحو بحيرة القرعون، بل إن تركيز الملوثات ومياه الصرف الصحي أصبح أكبر مع انخفاض كمية المياه الوافدة إلى البحيرة، واستمرار كمية الملوثات الوافدة إليها".وأكد علوية أنه لايزال هناك معاناة من عدم تشغيل مؤسسة مياه البقاع لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، سواء تلك التي نفذت في جب جنين أو في زحلة أو في غيرها، لكنها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، بفعل سوء الإدارة أو، كما يقال، شح الموارد المالية بالنسبة لهم".

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لبنان, منسوب المياه, بحيرة, الجفاف, تقارير سبوتنيك, حصري