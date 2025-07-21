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أرقام صادمة من بحيرة "القرعون" اللبنانية... أسوأ سنة مائية منذ تأسيس السد
أرقام صادمة من بحيرة "القرعون" اللبنانية... أسوأ سنة مائية منذ تأسيس السد
سبوتنيك عربي
تعد بحيرة القرعون، الواقعة في قلب البقاع الغربي، من أبرز المعالم المائية في لبنان، ليس فقط لجمالها الطبيعي، بل أيضا لدورها الحيوي في تأمين مياه الري وتوليد... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:00+0000
2025-07-21T11:43+0000
لبنان
منسوب المياه
بحيرة
الجفاف
تقارير سبوتنيك
حصري
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ومع تغير المناخ وسوء الإدارة البيئية، يشهد لبنان خلال السنة المائية 2024/2025، واحدة من أشد موجات الجفاف التي عرفها منذ عقود، حيث سجلت مستويات المتساقطات تراجعا حادا تجاوز 50%، كما انخفضت كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون إلى أدنى معدلاتها التاريخية.وفي هذا السياق، قال المدير العام لمصلحة الليطاني، الدكتور سامي علوية، لـ"سبوتنيك": "كانت انعكاسات السنة المائية 2024/2025 الجافة، هائلة على مستوى قطاع المياه، والطاقة الكهرومائية، إذ إن العام الحالي كان من أكثر الأعوام المائية جفافا منذ تاريخ إنشاء سد القرعون"، مضيفا: "صحيح أنه مرَ في القرن الماضي، وفي الألفية الماضية أيضا، سنوات عدة من الجفاف، ولكن هذه السنة كانت السنة المائية الأقسى".وأردف علوية: "بالتالي، نحن أمام أزمة شح مياه نتيجة انخفاض منسوب الهطولات المطرية، ولكن أيضا تفاقمت الأزمة لأنها تترافق في لبنان مع سوء إدارة قطاع الموارد المائية، نتيجة الحفر الجائر للآبار، ونتيجة ارتفاع معدلات التلوث، حيث أن المياه الصالحة للاستخدام لا تتعدى 20% من المياه المتاحة".وأكد علوية أن "لبنان أمام سنة مائية صعبة، لا يمكن مواجهتها فقط بطلب الاستسقاء، وإنما يجب مواجهتها باتخاذ تدابير منصوص عليها في قانون المياه، الذي ينص على تلبية الاستخدامات الأولية والسكانية، وعلى تحديد الأولويات، وعلى إمكانية نقل المياه ما بين الأحواض، كما ينص على عدالة التوزيع، وحماية الموارد المائية من التعديات، وتقييد بعض الاستخدامات".وأشار إلى "معامل الطاقة الكهرومائية تعمل اليوم فقط كاحتياط لكهرباء لبنان، من أجل تشغيل المرافق الأساسية في حال توقفت المعامل الحرارية، أو في حال انقطاع الشبكة العامة، أو في حال حدوث ظروف استثنائية، ولساعات محددة في النهار، في حين أنها كانت سابقًا تعمل على مدار الساعة".وأكد علوية أنه "لا تزال مشكلة التلوث ماثلة، بل إنها أكثر وضوحا مع انخفاض الهطولات التي تراجعت بنسبة 50%، والمياه الوافدة انخفضت إلى 40 مليون متر مكعب. ومع ذلك، لا تزال مياه الصرف الصحي تتدفق من 69 بلدة، نتيجة الهدر المالي في قطاع الصرف الصحي، ولا تزال تدفقات الملوثات من مياه الصرف الصحي من قرى البقاع الشمالي والأوسط والغربي تتدفق نحو بحيرة القرعون، بل إن تركيز الملوثات ومياه الصرف الصحي أصبح أكبر مع انخفاض كمية المياه الوافدة إلى البحيرة، واستمرار كمية الملوثات الوافدة إليها".وأكد علوية أنه لايزال هناك معاناة من عدم تشغيل مؤسسة مياه البقاع لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، سواء تلك التي نفذت في جب جنين أو في زحلة أو في غيرها، لكنها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، بفعل سوء الإدارة أو، كما يقال، شح الموارد المالية بالنسبة لهم".
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لبنان, منسوب المياه, بحيرة, الجفاف, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, منسوب المياه, بحيرة, الجفاف, تقارير سبوتنيك, حصري

أرقام صادمة من بحيرة "القرعون" اللبنانية... أسوأ سنة مائية منذ تأسيس السد

11:00 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 11:43 GMT 21.07.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبحيرة القرعون في لبنان
بحيرة القرعون في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
تعد بحيرة القرعون، الواقعة في قلب البقاع الغربي، من أبرز المعالم المائية في لبنان، ليس فقط لجمالها الطبيعي، بل أيضا لدورها الحيوي في تأمين مياه الري وتوليد الطاقة. فقد شيّدت البحيرة في خمسينيات القرن الماضي على نهر الليطاني، لتكون خزّانا استراتيجيا في بلد يعاني من أزمات مائية متفاقمة.
ومع تغير المناخ وسوء الإدارة البيئية، يشهد لبنان خلال السنة المائية 2024/2025، واحدة من أشد موجات الجفاف التي عرفها منذ عقود، حيث سجلت مستويات المتساقطات تراجعا حادا تجاوز 50%، كما انخفضت كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون إلى أدنى معدلاتها التاريخية.
هذا الجفاف الاستثنائي لم يقتصر أثره على المشهد الطبيعي فقط، بل ضرب أيضا في عمق القطاعات الحيوية، كالمياه والطاقة والزراعة، مفاقما أزمة بلد يعاني أصلا من ضعف الإدارة وتردّي البنى التحتية.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمصلحة الليطاني، الدكتور سامي علوية، لـ"سبوتنيك": "كانت انعكاسات السنة المائية 2024/2025 الجافة، هائلة على مستوى قطاع المياه، والطاقة الكهرومائية، إذ إن العام الحالي كان من أكثر الأعوام المائية جفافا منذ تاريخ إنشاء سد القرعون"، مضيفا: "صحيح أنه مرَ في القرن الماضي، وفي الألفية الماضية أيضا، سنوات عدة من الجفاف، ولكن هذه السنة كانت السنة المائية الأقسى".
وتابع: "معدل المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون عادة هو 320 مليون متر مكعب، أما المياه الوافدة هذا العام بلغت فقط 40 مليون متر مكعب أو 45 مليون متر مكعب. وكان مخزون بحيرة القرعون في السنة الماضية 160 مليون متر مكعب، أما هذه السنة فلا يتعدى 60 مليون متر مكعب. كذلك، الطاقة المنتجة كانت 720 مليون كيلوواط ساعة، أما هذه السنة فلن تتعدى 270 مليون كيلوواط ساعة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبحيرة القرعون في لبنان
بحيرة القرعون في لبنان - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بحيرة القرعون في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبحيرة القرعون في لبنان
بحيرة القرعون في لبنان - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بحيرة القرعون في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبحيرة القرعون في لبنان
بحيرة القرعون في لبنان - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بحيرة القرعون في لبنان
1/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بحيرة القرعون في لبنان
2/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بحيرة القرعون في لبنان
3/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بحيرة القرعون في لبنان
وأردف علوية: "بالتالي، نحن أمام أزمة شح مياه نتيجة انخفاض منسوب الهطولات المطرية، ولكن أيضا تفاقمت الأزمة لأنها تترافق في لبنان مع سوء إدارة قطاع الموارد المائية، نتيجة الحفر الجائر للآبار، ونتيجة ارتفاع معدلات التلوث، حيث أن المياه الصالحة للاستخدام لا تتعدى 20% من المياه المتاحة".
وأشار إلى أن "هذا المشهد انعكس أيضا على القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث أصبح هناك تنازع ما بين السكان والمزارعين على استخدامات المياه، بين الاستخدامات الشفهية والري، وبين مستخدمي مياه الري على مصادر المياه. وأدى هذا الأمر إلى انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي، حيث انخفض الإنتاج الزراعي بنسب تتجاوز 15%، وتأثرت المحاصيل الزراعية، وهناك خطر على الموسم الزراعي الصيفي الذي يبدأ زراعته في شهر آب/أغسطس".
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وأكد علوية أن "لبنان أمام سنة مائية صعبة، لا يمكن مواجهتها فقط بطلب الاستسقاء، وإنما يجب مواجهتها باتخاذ تدابير منصوص عليها في قانون المياه، الذي ينص على تلبية الاستخدامات الأولية والسكانية، وعلى تحديد الأولويات، وعلى إمكانية نقل المياه ما بين الأحواض، كما ينص على عدالة التوزيع، وحماية الموارد المائية من التعديات، وتقييد بعض الاستخدامات".
وأضاف: "نحن أمام سنة مائية يجب التعامل معها بصورة فنية، وبانتظار السنة المائية المقبلة، التي من المتوقع أن تبدأ ملامحها في بداية السنة المائية في أيلول 2025، للنظر في المعطيات المتوفرة للسنة المقبلة، حيث يخشى أن تتفاقم الأزمة في حال استمر هذا الواقع".
وأشار إلى "معامل الطاقة الكهرومائية تعمل اليوم فقط كاحتياط لكهرباء لبنان، من أجل تشغيل المرافق الأساسية في حال توقفت المعامل الحرارية، أو في حال انقطاع الشبكة العامة، أو في حال حدوث ظروف استثنائية، ولساعات محددة في النهار، في حين أنها كانت سابقًا تعمل على مدار الساعة".
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وأكد علوية أنه "لا تزال مشكلة التلوث ماثلة، بل إنها أكثر وضوحا مع انخفاض الهطولات التي تراجعت بنسبة 50%، والمياه الوافدة انخفضت إلى 40 مليون متر مكعب. ومع ذلك، لا تزال مياه الصرف الصحي تتدفق من 69 بلدة، نتيجة الهدر المالي في قطاع الصرف الصحي، ولا تزال تدفقات الملوثات من مياه الصرف الصحي من قرى البقاع الشمالي والأوسط والغربي تتدفق نحو بحيرة القرعون، بل إن تركيز الملوثات ومياه الصرف الصحي أصبح أكبر مع انخفاض كمية المياه الوافدة إلى البحيرة، واستمرار كمية الملوثات الوافدة إليها".
وأوضح علوية أن "معالجة مشكلة تلوث بحيرة القرعون تعني رفع التلوث، بما معناه توقيف مصادر التلوث، حيث تم مواجهة التلوث الصناعي، والتلوث الناتج عن المستشفيات، وعن النازحين، ولكن لا يزال التلوث الناتج عن الإدارات والجهات الرسمية والبلديات التي قامت بتحويل شبكات مياه الصرف الصحي".
وأكد علوية أنه لايزال هناك معاناة من عدم تشغيل مؤسسة مياه البقاع لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، سواء تلك التي نفذت في جب جنين أو في زحلة أو في غيرها، لكنها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، بفعل سوء الإدارة أو، كما يقال، شح الموارد المالية بالنسبة لهم".
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