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اجتماع ثلاثي إيراني روسي صيني بشأن القضايا النووية

اجتماع ثلاثي إيراني روسي صيني بشأن القضايا النووية

سبوتنيك عربي

سيعقد ممثلو إيران وروسيا والصين اجتماعًا ثلاثيًا في طهران، اليوم الثلاثاء، بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك على خلفية تقارير حول إمكانية استئناف المفاوضات بين... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T04:58+0000

2025-07-22T04:58+0000

2025-07-22T05:21+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي: "مشاورات ثلاثية مع روسيا والصين ستُعقد في العاصمة الإيرانية، لمناقشة الملف النووي، واحتمال إعادة فرض العقوبات".سيُعقد الاجتماع لمناقشة الملف النووي الإيراني بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران لمدة 12 يومًا.أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاجتماع سيعقد، لكنها لم تكشف معلومات حول من سيمثل الأطراف بالضبط في المحادثات. اتهمت إسرائيل، ثم الولايات المتحدة لاحقًا، إيران بتطوير برنامج نووي عسكري سري. ولذلك، أصبحت المنشآت النووية الإيرانية الهدف الرئيسي في الصراع، حيث تعرضت لغارات جوية من كلا البلدين.ويرفض المسؤولون الإيرانيون اتهاماتهم ، مؤكدين أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، ولكن دون شروط مسبقة من جانبها. على وجه الخصوص، تعارض إيران مطلب الولايات المتحدة بـ "إعادة ضبط" تخصيب اليورانيوم.وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، فإن طهران ليس لديها خطط لإجراء محادثات مع واشنطن حتى الآن، بينما يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مصلحة إيران اليائسة" في استئناف الحوار مع الولايات المتحدة.رغم ذلك، نجحت إيران في الموافقة على إجراء مشاورات بشأن برنامجها النووي مع دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).في الوقت نفسه، ترسل "الترويكا الأوروبية" تهديدات إلى طهران بشأن إمكانية استخدام "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيرانإيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل

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https://sarabic.ae/20250721/إيران-تعلن-انفتاحها-على-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشكل-غير-مباشر-1102894466.html

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