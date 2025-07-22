https://sarabic.ae/20250722/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-على-علم-بخطط-عقد-جولة-محادثات-روسية-أوكرانية-ثالثة-في-إسطنبول--1102922218.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن على علم بخطط عقد جولة مفاوضات روسية أوكرانية ثالثة في إسطنبول

الخارجية الأمريكية: واشنطن على علم بخطط عقد جولة مفاوضات روسية أوكرانية ثالثة في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة على علم بخطط عقد جولة ثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية،... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "نحن على علم بشأن عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الطرفين، ونواصل التشجيع على عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تفضي إلى تسوية سلمية".وقالت: "القيادة الإيرانية لديها فرصة لاختيار طريق السلام والازدهار لشعبها، ونحن مستعدون أيضا للتعامل بشكل مباشر مع الإيرانيين".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن أنقرة تتوقع استمرار الحوار.بدوره كشف مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالين، من المرجح بدرجة كبيرة أن يشاركا في المفاوضات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع في إسطنبول.وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.مصدر يكشف لـ"سبوتينك" عن تركيبة وفد أنقرة المرتقب في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيافيدان: الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقد في إسطنبول هذا الأسبوع

https://sarabic.ae/20250722/مصدر-يكشف-موعد-إجراء-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1102918514.html

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