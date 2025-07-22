https://sarabic.ae/20250722/مسؤول-بـ-المرصد-المغربي-لمناهضة-التطبيع-المعركة-معقدة-وطويلة-الأمد-1102919899.html

مسؤول بـ" المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" المعركة معقدة وطويلة الأمد

مسؤول بـ" المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" المعركة معقدة وطويلة الأمد

سبوتنيك عربي

قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن سياسة التطبيع بين بلاده وإسرائيل نابعة عن منهجية لا ديمقراطية ولا شعبية. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T17:52+0000

2025-07-22T17:52+0000

2025-07-22T17:52+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحراك الشعبي الميداني، سواء ما قبل إعلان التطبيع في صبغته الأخيرة مع 2020، أو القديمة منذ منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، هو حراك يدخل في إطار الصوت الشعبي المدني، الذي يرفعه المغاربة إلى الدولة من أجل مراجعة السياسة التطبيعية، التي انطلقت من اتفاق "أمريكي مغربي إسرائيلي" من مدخل قضية الصحراء، لتنطلق إلى كل مناحي السياسات العمومية في كل المجالات.وتابع: "الحراك الشعبي في الحد الأدنى من الهدف منه هو محاصرة السياسة التطبيعية الرسمية وحماية النسيج المجتمعي من تداعيات الاختراق "الصهيوتطبيعي التخريبي"، والدفع باتجاه تعديل مقاربة الموقف الرسمي للعودة عن التطبيع، خاصة أمام حجم حرب الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة، واستهداف الحق الفلسطيني حتى في سقوفه الكلاسيكية فيما يسمى حل الدولتين الذي تم شطبه.واستطرد: "فيما يتعلق بالسفارة الإسرائيلية، فإن مستوى العلاقة الآن يقال عنه إنه متدني في مستوى مكتب الاتصال، لكن بالنظر إلى حجم وسرعة التطبيع فإن الأمر يتجاوز حكاية المسميات، بحيث بات الشعب المغربي يتابع حالة تسونامي تطبيعي تتجاوز سقف ما هو معلن كمكتب اتصال".وتابع: "السفارة الإسرائيلية هي قيد الإنشاء بشكل متسارع منذ سنتين، وهناك إرادة للقفز على كل الاعتبارات السياسية الشعبية المغربية الرافضة وفرض الوجود الدبلوماسي الصهيوني بدرجة سفارة وسفير".ولفت إلى أن المسارات التي يتم العمل عليها هي مواجهة السردية التطبيعية التي تريد عقيدة سياسية مطبعة عبر قرصنة شبكة مفاهيمية أساسية في النسيج المجتمعي الوطني، وتمرير القبول بالتطبيع مع التطبيع، وكذلك بناء جبهة شعبية مدنية لمواجهة كل مظاهر التطبيع ومحاصرتها وكشف مخاطرها على الأمن القومي المغربي، والحفاظ على مستوى الرفض الشعبي بشكل مستمر بشكل موازي مع الوضع المتردي في فلسطين، والمقبل على تطورات أكثر دراماتيكية في الضفة والقدس.وختم بقوله: "المعركة في مواجهة التطبيع، معقدة ومتشابكة وطويلة الأمد، وليست معركة آنية أو عامودية في الزمان والمكان، وهي تحتاج مقاربة فعل مدني منسجم مع طبيعة الظاهرة التطبيعية هي مقاربة الاستمرارية والأفقية في مختلف المناحي، مع التشبيك المدني التعددي لضمان موقف شعبي عام رافض".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250722/الاتحاد-الأوروبي-على-إسرائيل-التوقف-عن-قتل-المدنيين-في-غزة-1102910547.html

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