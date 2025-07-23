https://sarabic.ae/20250723/إعلام-اعتقال-إمراة-خططت-لاستهداف-نتنياهو-بعبوة-ناسفة-1102935562.html
إعلام: اعتقال إمراة خططت لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة
إعلام: اعتقال إمراة خططت لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلت امرأة من سكان وسط إسرائيل خططت لاستهداف رئيس... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T11:25+0000
2025-07-23T11:25+0000
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وذكرت تلك الوسائل أن "جهاز الشاباك يواصل التحقيق مع المرأة، ومن المتوقع أن توجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي".وأضاف: "ستوجه إليها غدا (الخميس) تهمتي التآمر لارتكاب جريمة والتآمر لارتكاب عمل إرهابي".وفي وقت سابق، أرجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سبب الانتقادات والكراهية التي يواجهها عالميا إلى "الدعاية الإعلامية"، مشيرا إلى أن "الحرب في غزة ستنتهي إذا استسلمت حماس"."يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سورياإصابة نتنياهو بتسمم غذائي... ومكتبه يوضح ملابسات الحالة الصحية
https://sarabic.ae/20250722/نتنياهو-الدعاية-الإعلامية-وراء-موجة-الكراهية-العالمية-ضدي-1102913609.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: اعتقال إمراة خططت لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلت امرأة من سكان وسط إسرائيل خططت لاستهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعبوة ناسفة.
وذكرت تلك الوسائل أن "جهاز الشاباك يواصل التحقيق مع المرأة، ومن المتوقع أن توجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي".
وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "سيدة من المنطقة الوسطى تآمرت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء نتنياهو بعبوة ناسفة وتم القبض عليها بواسطة جهاز الأمن العام "الشاباك" قبل أسبوعين، وأفرج عنها بشرط إبعادها عن المؤسسات الحكومية ورئيس الوزراء".
وأضاف: "ستوجه إليها غدا (الخميس) تهمتي التآمر لارتكاب جريمة والتآمر لارتكاب عمل إرهابي".
ويأتي هذا الحادث في ظل توترات سياسية وأمنية مرتفعة في إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو انتقادات داخلية حادة بسبب سياساته، بما في ذلك إدارته للحرب في غزة والتوترات المستمرة في الضفة الغربية ومع "حزب الله" في لبنان.
وفي وقت سابق، أرجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سبب الانتقادات والكراهية التي يواجهها عالميا
إلى "الدعاية الإعلامية"، مشيرا إلى أن "الحرب في غزة ستنتهي إذا استسلمت حماس".