خبيرة فنزويلية: روسيا تعزز دورها كقوة عظمى في مفاوضات إسطنبول وتحد من هيمنة الغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250723/خبيرة-فنزويلية-روسيا-تعزز-دورها-كقوة-عظمى-في-مفاوضات-إسطنبول-وتحد-من-هيمنة-الغرب-1102969553.html
خبيرة فنزويلية: روسيا تعزز دورها كقوة عظمى في مفاوضات إسطنبول وتحد من هيمنة الغرب
خبيرة فنزويلية: روسيا تعزز دورها كقوة عظمى في مفاوضات إسطنبول وتحد من هيمنة الغرب
سبوتنيك عربي
علّقت إليزابيث بيريرا، الخبيرة الفنزويلية في العلاقات الدولية، على المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت اليوم الأربعاء في إسطنبول، مؤكدة أن "هذه المفاوضات... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T20:53+0000
2025-07-23T20:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102960129_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_091ca5a4f522d5b238c0102118c79181.jpg
وقالت بيريرا لوكالة "سبوتنيك": "يمكن اعتبار المفاوضات التي جرت أيضا تمرينًا في نوع من الانضباط الدبلوماسي. من جانبه، أظهر الكرملين تحكما استراتيجيا وصبرا، بينما يحاول الغرب نشر الفوضى والحروب، ما يرسل رسالة واضحة إلى دول الجنوب العالمي، أن هناك طرق أخرى لإبراز القوة في العلاقات الدولية".وأكدت الخبيرة الفنزويلية أنه "إذا نجحت روسيا في استغلال تبادل الأسرى والاتفاقات التكتيكية المحدودة مع التزامها الثابت بأهدافها الرئيسية، فإنها ستتمكن كقوة عظمى من إعادة تشكيل التوازنات على الساحة الأوراسية". وأكدت أن "روسيا تركز حاليا على نزع السلاح من أوكرانيا وحماية سيادتها، وهي الخطوط الحمراء لها في هذه المفاوضات، وإن مقياس النجاح سيكون في الحلول الهيكلية المدروسة وليس في الخطابات الرنانة".وفي وقت سابق من اليوم، انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسّعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/ مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركيةميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250723/ميدينسكي-تم-تنفيذ-جميع-الاتفاقيات-الإنسانية-للجولة-الثانية-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-عاجل-1102963206.html
https://sarabic.ae/20250723/فيدان-الهدف-النهائي-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-هو-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-عاجل-1102952983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102960129_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3d7e12a4acf49e78fb42d2e0fa2c419f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, رئاسة فنزويلا
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, رئاسة فنزويلا

خبيرة فنزويلية: روسيا تعزز دورها كقوة عظمى في مفاوضات إسطنبول وتحد من هيمنة الغرب

20:53 GMT 23.07.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علّقت إليزابيث بيريرا، الخبيرة الفنزويلية في العلاقات الدولية، على المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت اليوم الأربعاء في إسطنبول، مؤكدة أن "هذه المفاوضات نجحت في تحييد طموحات أمريكا ودول أوروبا لقيادة حوار مباشر مع روسيا، وجعلتهم مراقبين هامشيين يتابعون كيف تواجه روسيا النظام العالمي، الذي يهيمن عليه الغرب، وكيف تعيق توسعه العسكري في أوروبا".
وقالت بيريرا لوكالة "سبوتنيك": "يمكن اعتبار المفاوضات التي جرت أيضا تمرينًا في نوع من الانضباط الدبلوماسي. من جانبه، أظهر الكرملين تحكما استراتيجيا وصبرا، بينما يحاول الغرب نشر الفوضى والحروب، ما يرسل رسالة واضحة إلى دول الجنوب العالمي، أن هناك طرق أخرى لإبراز القوة في العلاقات الدولية".

وأوضحت أن "روسيا لم تحضر إلى المفاوضات لطلب وقف إطلاق نار غير مشروط، بل لتغيير موازين القوى في المنطقة، مستفيدة من أزمة الغرب ومتابعة دول الجنوب للوضع".

فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
18:56 GMT
وأكدت الخبيرة الفنزويلية أنه "إذا نجحت روسيا في استغلال تبادل الأسرى والاتفاقات التكتيكية المحدودة مع التزامها الثابت بأهدافها الرئيسية، فإنها ستتمكن كقوة عظمى من إعادة تشكيل التوازنات على الساحة الأوراسية".

وحذّرت بيريرا من أن "استمرار الضغط الغربي قد يؤدي إلى انقسامات داخلية في أوكرانيا، ويضعف وحدة الحلف الأطلسي، ما يعزز موقف روسيا دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا".

وأكدت أن "روسيا تركز حاليا على نزع السلاح من أوكرانيا وحماية سيادتها، وهي الخطوط الحمراء لها في هذه المفاوضات، وإن مقياس النجاح سيكون في الحلول الهيكلية المدروسة وليس في الخطابات الرنانة".
الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيدان: الهدف النهائي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار
17:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسّعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/ مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية
ميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала