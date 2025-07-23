https://sarabic.ae/20250723/خبيرة-فنزويلية-روسيا-تعزز-دورها-كقوة-عظمى-في-مفاوضات-إسطنبول-وتحد-من-هيمنة-الغرب-1102969553.html

خبيرة فنزويلية: روسيا تعزز دورها كقوة عظمى في مفاوضات إسطنبول وتحد من هيمنة الغرب

خبيرة فنزويلية: روسيا تعزز دورها كقوة عظمى في مفاوضات إسطنبول وتحد من هيمنة الغرب

سبوتنيك عربي

علّقت إليزابيث بيريرا، الخبيرة الفنزويلية في العلاقات الدولية، على المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت اليوم الأربعاء في إسطنبول، مؤكدة أن "هذه المفاوضات... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T20:53+0000

2025-07-23T20:53+0000

2025-07-23T20:53+0000

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وقالت بيريرا لوكالة "سبوتنيك": "يمكن اعتبار المفاوضات التي جرت أيضا تمرينًا في نوع من الانضباط الدبلوماسي. من جانبه، أظهر الكرملين تحكما استراتيجيا وصبرا، بينما يحاول الغرب نشر الفوضى والحروب، ما يرسل رسالة واضحة إلى دول الجنوب العالمي، أن هناك طرق أخرى لإبراز القوة في العلاقات الدولية".وأكدت الخبيرة الفنزويلية أنه "إذا نجحت روسيا في استغلال تبادل الأسرى والاتفاقات التكتيكية المحدودة مع التزامها الثابت بأهدافها الرئيسية، فإنها ستتمكن كقوة عظمى من إعادة تشكيل التوازنات على الساحة الأوراسية". وأكدت أن "روسيا تركز حاليا على نزع السلاح من أوكرانيا وحماية سيادتها، وهي الخطوط الحمراء لها في هذه المفاوضات، وإن مقياس النجاح سيكون في الحلول الهيكلية المدروسة وليس في الخطابات الرنانة".وفي وقت سابق من اليوم، انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار صيغة موسّعة بقصر "سيراغان" في مدينة إسطنبول التركية، واستمرت قرابة الساعة، حسبما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك".وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/ مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع.انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركيةميدينسكي يعلق على نية الوفد الأوكراني ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي

https://sarabic.ae/20250723/ميدينسكي-تم-تنفيذ-جميع-الاتفاقيات-الإنسانية-للجولة-الثانية-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-عاجل-1102963206.html

https://sarabic.ae/20250723/فيدان-الهدف-النهائي-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-هو-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-عاجل-1102952983.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, رئاسة فنزويلا