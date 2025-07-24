https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الروسية-الإفراج-عن-المعتقلين-الروس-في-باكو-خطوة-هامة-نحو-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1102984887.html

الخارجية الروسية: الإفراج عن المعتقلين الروس في باكو خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين

الخارجية الروسية: الإفراج عن المعتقلين الروس في باكو خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأنّ إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين في باكو سيمثّل خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T10:46+0000

2025-07-24T10:46+0000

2025-07-24T10:46+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "في الوقت الراهن، تمرّ العلاقات الثنائية مع أذربيجان، على أقل تقدير، بمرحلةٍ صعبة. روسيا عازمة على ضمان عدم إطالة أمدها، ونعتمد على تطبيعٍ سريع".وأضافت: "ومن الخطوات المهمة في هذا المسار إطلاق سراح المواطنين الروس الذين لا يزالون محتجزين لدى السلطات الأذربيجانية".وتابعت: "بالنسبة لـ250 ألف مولدوفي في إيطاليا، تعتزم السلطات فتح 73 مركز اقتراع للانتخابات، وبالنسبة لـ 350 ألفًا، أي 100 ألف شخص إضافي مولدوفي في روسيا، تعتزم فتح مركزي اقتراع فقط. هذه صفعة للمواطنين المولدوفيين".وأكدت زاخاروفا أن "ما يفعله نظام ساندو (رئيسة مولدوفا) هو فوضى عارمة. هذا يحوّل الانتخابات البرلمانية في الخارج إلى مسرحية سياسية. لا مجال للحديث عن أي عدالة في هذه القضية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.لاحقًا، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن قوات الأمن في باكو اعتقلت صحفيين روسيين بتهم واهية، وهما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف. وأوضحت الوكالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أن الموظفين وجهت إليهما اتهامات واهية بأنهما "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وضع حرية الصحافة في أذربيجان"روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو

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