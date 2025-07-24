الخارجية الروسية: الإفراج عن المعتقلين الروس في باكو خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الروسية-الإفراج-عن-المعتقلين-الروس-في-باكو-خطوة-هامة-نحو-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1102984887.html
الخارجية الروسية: الإفراج عن المعتقلين الروس في باكو خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين
الخارجية الروسية: الإفراج عن المعتقلين الروس في باكو خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأنّ إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين في باكو سيمثّل خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T10:46+0000
2025-07-24T10:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أذربيجان
باكو
العالم
مولدوفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "في الوقت الراهن، تمرّ العلاقات الثنائية مع أذربيجان، على أقل تقدير، بمرحلةٍ صعبة. روسيا عازمة على ضمان عدم إطالة أمدها، ونعتمد على تطبيعٍ سريع".وأضافت: "ومن الخطوات المهمة في هذا المسار إطلاق سراح المواطنين الروس الذين لا يزالون محتجزين لدى السلطات الأذربيجانية".وتابعت: "بالنسبة لـ250 ألف مولدوفي في إيطاليا، تعتزم السلطات فتح 73 مركز اقتراع للانتخابات، وبالنسبة لـ 350 ألفًا، أي 100 ألف شخص إضافي مولدوفي في روسيا، تعتزم فتح مركزي اقتراع فقط. هذه صفعة للمواطنين المولدوفيين".وأكدت زاخاروفا أن "ما يفعله نظام ساندو (رئيسة مولدوفا) هو فوضى عارمة. هذا يحوّل الانتخابات البرلمانية في الخارج إلى مسرحية سياسية. لا مجال للحديث عن أي عدالة في هذه القضية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.لاحقًا، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن قوات الأمن في باكو اعتقلت صحفيين روسيين بتهم واهية، وهما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف. وأوضحت الوكالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أن الموظفين وجهت إليهما اتهامات واهية بأنهما "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وضع حرية الصحافة في أذربيجان"روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو
https://sarabic.ae/20250707/الكرملين-دوائرنا-الدبلوماسية-على-تواصل-دائم-مع-باكو-وتدافع-عن-مصالح-المحتجزين-الروس-1102437295.html
https://sarabic.ae/20230417/الخارجية-الروسية-رفض-كيشيناو-دخول-مينيخانوف-خطوة-أخرى-غير-ودية-تجاه-روسيا-الاتحادية-1076024269.html
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, باكو, العالم, مولدوفا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أذربيجان, باكو, العالم, مولدوفا

الخارجية الروسية: الإفراج عن المعتقلين الروس في باكو خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين

10:46 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأنّ إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين في باكو سيمثّل خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات بين روسيا وأذربيجان.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "في الوقت الراهن، تمرّ العلاقات الثنائية مع أذربيجان، على أقل تقدير، بمرحلةٍ صعبة. روسيا عازمة على ضمان عدم إطالة أمدها، ونعتمد على تطبيعٍ سريع".
وأضافت: "ومن الخطوات المهمة في هذا المسار إطلاق سراح المواطنين الروس الذين لا يزالون محتجزين لدى السلطات الأذربيجانية".

وعلّقت زاخاروفا في حديثها على الأحداث في مولدوفا، مشيرة إلى أن خطط كيشينيوف لفتح مركزي اقتراع فقط في روسيا للتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تعدّ صفعةً للمواطنين المولدوفيين وتحوّل الانتخابات إلى مسرحية سياسية.

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
الكرملين: دوائرنا الدبلوماسية على تواصل دائم مع باكو وتدافع عن مصالح المحتجزين الروس
7 يوليو, 10:54 GMT
وتابعت: "بالنسبة لـ250 ألف مولدوفي في إيطاليا، تعتزم السلطات فتح 73 مركز اقتراع للانتخابات، وبالنسبة لـ 350 ألفًا، أي 100 ألف شخص إضافي مولدوفي في روسيا، تعتزم فتح مركزي اقتراع فقط. هذه صفعة للمواطنين المولدوفيين".

وكما أشارت زاخاروفا إلى أنه يوجد خمسة آلاف بطاقة اقتراع في كل مركز اقتراع، لذا لن يتمكن سوى 10 آلاف مواطن مولدوفي من التصويت في روسيا الاتحادية.

وأكدت زاخاروفا أن "ما يفعله نظام ساندو (رئيسة مولدوفا) هو فوضى عارمة. هذا يحوّل الانتخابات البرلمانية في الخارج إلى مسرحية سياسية. لا مجال للحديث عن أي عدالة في هذه القضية".
رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي رستم مينيخانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
الخارجية الروسية: رفض كيشيناو دخول مينيخانوف خطوة أخرى غير ودية تجاه روسيا الاتحادية
17 أبريل 2023, 19:42 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. وأفادت وكالة "سبوتنيك" في موسكو بأنه لم يكن هناك أي اتصال مع مكتب التحرير. وكانت هناك سيارات دورية تابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية وحافلات صغيرة سوداء ذات نوافذ مظللة متوقفة خارج المبنى.
لاحقًا، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن قوات الأمن في باكو اعتقلت صحفيين روسيين بتهم واهية، وهما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفغيني بيلوسوف. وأوضحت الوكالة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، أن الموظفين وجهت إليهما اتهامات واهية بأنهما "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وضع حرية الصحافة في أذربيجان
"روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала