https://sarabic.ae/20250724/كيم-جونغ-أون-يشرف-على-تدريبات-إطلاق-المدفعية-1102972499.html
كيم جونغ أون يشرف على تدريبات مدفعية
كيم جونغ أون يشرف على تدريبات مدفعية
سبوتنيك عربي
أشرف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يوم أمس الأربعاء، على مسابقة إطلاق مدفعية شاركت فيها وحدات فرعية من المدفعية تابعة للجيش الشعبي... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T04:27+0000
2025-07-24T04:27+0000
2025-07-24T04:50+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "التدريبات أجريت في المنطقة الساحلية في ظروف قريبة قدر الإمكان من القتال. كانت المهمة الرئيسية هي تقييم قدرة المدفعية على التحرك ليلا، والانتشار السريع وضرب هدف معادٍ غير متوقع".وأشارت الوكالة إلى أن قادة التشكيلات شخصيا أشرفو على أعمال وحداتهم، التي شنت هجمات نيران على أهداف بحرية في وقت محدد بدقة.وأوضحت أن "كيم جونغ أون أعرب عن رضاه عن مسار المسابقة التدريبية ونتائجها، التي تشبه معركة عملية".ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله "الشجاعة والقدرة والثقة بالنفس للرد بشكل استباقي على أي حروب وأزمات يتم تحسينها بشكل غير مسبوق ولا حدود له في التدريب القتالي، وأن القدرة القتالية الشاملة والمدهشة لهزيمة أي خصوم هي بطولة حقيقية ومثابرة ومآثر رائعة للمدافع".وأشاد كيم بقوة المدفعية ووصفها بأنها الذراع الأساسية للقوات المسلحة للبلاد، مشددا على ضرورة تطوير تكتيكات المدفعية وأساليب القتال على غرار النمط الذي تتبعه كوريا الديمقراطية بشكل مستمر وسريع، و مراعاة الظروف المتغيرة بسرعة للحرب الحديثة.كيم جونغ أون يعبر عن استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيازعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى التوسع بإنتاج قذائف جديدة للحرب الحديثة
https://sarabic.ae/20250427/كيم-جونغ-أون-يطلق-أول-مدمرة-لدى-البحرية-الكورية-الديمقراطية--1099931834.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم
كيم جونغ أون يشرف على تدريبات مدفعية
04:27 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 04:50 GMT 24.07.2025)
أشرف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يوم أمس الأربعاء، على مسابقة إطلاق مدفعية شاركت فيها وحدات فرعية من المدفعية تابعة للجيش الشعبي الكوري،عشية الاحتفال بالذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية (1950-1953).
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "التدريبات أجريت في المنطقة الساحلية في ظروف قريبة قدر الإمكان من القتال. كانت المهمة الرئيسية هي تقييم قدرة المدفعية على التحرك ليلا، والانتشار السريع وضرب هدف معادٍ غير متوقع".
وأشارت الوكالة إلى أن قادة التشكيلات شخصيا أشرفو على أعمال وحداتهم، التي شنت هجمات نيران على أهداف بحرية في وقت محدد بدقة.
وأوضحت أن "كيم جونغ أون أعرب عن رضاه عن مسار المسابقة التدريبية ونتائجها، التي تشبه معركة عملية".
ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله "الشجاعة والقدرة والثقة بالنفس للرد بشكل استباقي على أي حروب وأزمات يتم تحسينها بشكل غير مسبوق ولا حدود له في التدريب القتالي، وأن القدرة القتالية الشاملة والمدهشة لهزيمة أي خصوم هي بطولة حقيقية ومثابرة ومآثر رائعة للمدافع".
وأشاد كيم بقوة المدفعية ووصفها بأنها الذراع الأساسية للقوات المسلحة للبلاد، مشددا على ضرورة تطوير تكتيكات المدفعية وأساليب القتال على غرار النمط الذي تتبعه كوريا الديمقراطية بشكل مستمر وسريع، و مراعاة الظروف المتغيرة بسرعة للحرب الحديثة.