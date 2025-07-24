https://sarabic.ae/20250724/هل-تمهد-زيارة-وفد-الوكالة-الذرية-لطهران-استئناف-التعاون-حول-النووي-الإيراني--1102991566.html

هل تمهد زيارة وفد "الوكالة الذرية" لطهران استئناف التعاون حول النووي الإيراني

هل تمهد زيارة وفد "الوكالة الذرية" لطهران استئناف التعاون حول النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

صرح كاظم غريب آبادي، نائب وزيرالخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، بأن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها، خلال الأسابيع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T12:46+0000

2025-07-24T12:46+0000

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هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني سبوتنيك عربي هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لنيويورك أن "وفد الوكالة سيأتي إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)".يأتي ذلك، بعيد بإعلان طهران مطلع يوليو/ تموز الجاري، وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية اتهامها لطهران بأنها تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي استُخدم ذريعة لهجوم إسرائيل على إيران، بحسب المسؤولين في طهران.ولم يقدم غريب ‌آبادي مزيدا من التفاصيل حول مضمون المحادثات، لكنه أوضح أن هذه المشاورات تأتي في سياق الجهود المستمرة لحل القضايا العالقة بين طهران والوكالة.وقال غريب آبادي إنه سيتوجه إلى إسطنبول للاجتماع مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الـ"ترويكا" الأوروبية، يوم غد الجمعة. وهذه الدول، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018. وحظيت إيران بموجب الاتفاق بتخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.وأضاف أن "جناحا كبيرا في الإدارة السياسية في طهران يحتجون على موافقة طهران على عودة الوكالة لإيران، لأن فيه تراجعا عن قرار البرلمان الإيراني تعليق العمل مع الوكالة".وأشار شاوردي إلى أن "هذه الزيارة لا تشمل زيارة للمواقع وإنما لمناقشة الآلية الجديدة للتعاون، وهو ما سيتم استكمال مناقشته نائب وزير الخارجية الإيراني في إسطنبول، الجمعة (غدا) مع الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا".وأشار خوليف إلى أن "العمل على حل الخلاف حول الملف النووي الإيراني ستلعب فيه تركيا دورا مهما في المرحلة المقبلة، خاصة على صعيد طبيعة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، في المرحلة المقبلة، وهو ما ستتم مناقشته في إسطنبول، الجمعة (غدا)، على خلفية تعليق طهران تعاونها مع الوكالة".

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