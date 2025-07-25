https://sarabic.ae/20250725/انتهاء-مفاوضات-إيران-ودول-الترويكا-في-تركيا-وتحذيرات-من-عودة-العقوبات-1103025015.html

انتهاء مفاوضات إيران ودول الترويكا في تركيا وتحذيرات من عودة العقوبات

انتهاء مفاوضات إيران ودول الترويكا في تركيا وتحذيرات من عودة العقوبات

سبوتنيك عربي

اختتمت، اليوم الجمعة، جولة مشاورات دبلوماسية بين وفد أوروبي يضم دول الترويكا وآخر إيراني داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، حيث تناول الطرفان مستقبل المحادثات... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T11:44+0000

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وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.وأشار المصدر الأوروبي إلى أن العجز عن إحراز تقدم قد يدفع الدول الثلاث إلى إعادة تفعيل عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، مع قرب انتهاء العمل رسميا باتفاق فيينا النووي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وشددت الدول الأوروبية على مطالب أساسية، من بينها السماح مجددا لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المنشآت النووية، وتقديم توضيحات بشأن 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب اختفت آثارها بعد الضربة الأمريكية الأخيرة على المواقع النووية الإيرانية.ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.

https://sarabic.ae/20250724/إعلام-المفاوضات-بين-إيران-والـترويكا-الأوروبية-ستعقد-غدا-الجمعة-في-إسطنبول-1102995813.html

https://sarabic.ae/20250724/عراقجي-إيران-ستستمر-بتخصيب-اليورانيوم-ومفاوضات-الغد-تأتي-في-سياق-المفاوضات-السابقة-1103002729.html

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