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انتهاء مفاوضات إيران ودول الترويكا في تركيا وتحذيرات من عودة العقوبات
انتهاء مفاوضات إيران ودول الترويكا في تركيا وتحذيرات من عودة العقوبات
سبوتنيك عربي
اختتمت، اليوم الجمعة، جولة مشاورات دبلوماسية بين وفد أوروبي يضم دول الترويكا وآخر إيراني داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، حيث تناول الطرفان مستقبل المحادثات... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T11:44+0000
2025-07-25T11:44+0000
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وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.وأشار المصدر الأوروبي إلى أن العجز عن إحراز تقدم قد يدفع الدول الثلاث إلى إعادة تفعيل عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، مع قرب انتهاء العمل رسميا باتفاق فيينا النووي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وشددت الدول الأوروبية على مطالب أساسية، من بينها السماح مجددا لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المنشآت النووية، وتقديم توضيحات بشأن 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب اختفت آثارها بعد الضربة الأمريكية الأخيرة على المواقع النووية الإيرانية.ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.
https://sarabic.ae/20250724/إعلام-المفاوضات-بين-إيران-والـترويكا-الأوروبية-ستعقد-غدا-الجمعة-في-إسطنبول-1102995813.html
https://sarabic.ae/20250724/عراقجي-إيران-ستستمر-بتخصيب-اليورانيوم-ومفاوضات-الغد-تأتي-في-سياق-المفاوضات-السابقة-1103002729.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا

انتهاء مفاوضات إيران ودول الترويكا في تركيا وتحذيرات من عودة العقوبات

11:44 GMT 25.07.2025
© AP Photoمفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اختتمت، اليوم الجمعة، جولة مشاورات دبلوماسية بين وفد أوروبي يضم دول الترويكا وآخر إيراني داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، حيث تناول الطرفان مستقبل المحادثات النووية المتوقفة منذ أشهر.
وتسعى دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) للضغط على طهران من أجل العودة إلى مفاوضات جدية، محذرة من أن الوقت بدأ ينفد، حسبما ذكر أحد الدبلوماسيين، لوسائل إعلام غربية.
إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
‌‏إعلام: المفاوضات بين إيران والـ"ترويكا" الأوروبية ستعقد غدا الجمعة في إسطنبول
أمس, 13:42 GMT
وأشار المصدر الأوروبي إلى أن العجز عن إحراز تقدم قد يدفع الدول الثلاث إلى إعادة تفعيل عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، مع قرب انتهاء العمل رسميا باتفاق فيينا النووي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وشددت الدول الأوروبية على مطالب أساسية، من بينها السماح مجددا لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المنشآت النووية، وتقديم توضيحات بشأن 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب اختفت آثارها بعد الضربة الأمريكية الأخيرة على المواقع النووية الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
عراقجي: إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم ومفاوضات الغد تأتي في سياق المفاوضات السابقة
أمس, 17:13 GMT
ويأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل سببته الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي أدت إلى تجميد المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن بلاده متمسكة بحقوقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تتنازل عن حقها في التخصيب.
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