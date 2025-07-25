https://sarabic.ae/20250725/بيان-سوري-فرنسي-أمريكي-اتفاق-على-العمل-لضمان-إنجاح-العملية-الانتقالية-في-سوريا-1103026176.html
بيان سوري فرنسي أمريكي: اتفاق على العمل لضمان إنجاح العملية الانتقالية في سوريا
بيان سوري فرنسي أمريكي: اتفاق على العمل لضمان إنجاح العملية الانتقالية في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد بيان مشترك للاجتماع السوري الفرنسي الأمريكي، الذي استضافته باريس، اليوم الجمعة، على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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شارك في اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".أكد البيان على دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذي تم توقيعه في مارس/ أذار الماضي.كما شدد على ضرورة الانخراط الجاد في مسار الانتقال السياسي بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة السورية لمواجهة التهديدات الأمنية، ودعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية، خصوصا في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.كما لفت البيان إلى ضرورة التحضير لجولة مشاورات مرتقبة في باريس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف استكمال ترتيبات الانتقال السياسي.وتضمن البيان إدانة الهجمات على المقرات الأمنية والبنية التحتية الرسمية في الساحل السوري، ورفض التصعيد المتكرر.وشمل البيان أيضا التأكيد على مبدأ عدم التهديد المتبادل بين سوريا ودول الجوار، كخطوة ضرورية لضمان الاستقرار الإقليمي.ولفتت الوكالة إلى أن البيان يعكس توجها جديدا نحو التفاهم الثلاثي بين الدول الثلاث، ويأتي في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات متسارعة قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20250725/لقاء-غير-مسبوقالمبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-حققنا-الهدف-من-اللقاء-مع-السوريين-والإسرائيليين-في-باريس-1103012778.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
بيان سوري فرنسي أمريكي: اتفاق على العمل لضمان إنجاح العملية الانتقالية في سوريا
أكد بيان مشترك للاجتماع السوري الفرنسي الأمريكي، الذي استضافته باريس، اليوم الجمعة، على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.
شارك في اللقاء وزير الخارجية
السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
أكد البيان على دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذي تم توقيعه في مارس/ أذار الماضي.
كما شدد على ضرورة الانخراط الجاد في مسار الانتقال السياسي بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة السورية
لمواجهة التهديدات الأمنية، ودعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية، خصوصا في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.
كما لفت البيان إلى ضرورة التحضير لجولة مشاورات مرتقبة في باريس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف استكمال ترتيبات الانتقال السياسي.
وتضمن البيان إدانة الهجمات على المقرات الأمنية والبنية التحتية الرسمية في الساحل السوري، ورفض التصعيد المتكرر.
وشمل البيان أيضا التأكيد على مبدأ عدم التهديد المتبادل بين سوريا ودول الجوار
، كخطوة ضرورية لضمان الاستقرار الإقليمي.
ولفتت الوكالة إلى أن البيان يعكس توجها جديدا نحو التفاهم الثلاثي بين الدول الثلاث، ويأتي في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات متسارعة قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة.