بيان سوري فرنسي أمريكي: اتفاق على العمل لضمان إنجاح العملية الانتقالية في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/بيان-سوري-فرنسي-أمريكي-اتفاق-على-العمل-لضمان-إنجاح-العملية-الانتقالية-في-سوريا-1103026176.html
بيان سوري فرنسي أمريكي: اتفاق على العمل لضمان إنجاح العملية الانتقالية في سوريا
بيان سوري فرنسي أمريكي: اتفاق على العمل لضمان إنجاح العملية الانتقالية في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد بيان مشترك للاجتماع السوري الفرنسي الأمريكي، الذي استضافته باريس، اليوم الجمعة، على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T12:41+0000
2025-07-25T12:41+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099171256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a783e4988f24fc4ede31c97f2e461a.jpg
شارك في اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".أكد البيان على دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذي تم توقيعه في مارس/ أذار الماضي.كما شدد على ضرورة الانخراط الجاد في مسار الانتقال السياسي بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة السورية لمواجهة التهديدات الأمنية، ودعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية، خصوصا في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.كما لفت البيان إلى ضرورة التحضير لجولة مشاورات مرتقبة في باريس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف استكمال ترتيبات الانتقال السياسي.وتضمن البيان إدانة الهجمات على المقرات الأمنية والبنية التحتية الرسمية في الساحل السوري، ورفض التصعيد المتكرر.وشمل البيان أيضا التأكيد على مبدأ عدم التهديد المتبادل بين سوريا ودول الجوار، كخطوة ضرورية لضمان الاستقرار الإقليمي.ولفتت الوكالة إلى أن البيان يعكس توجها جديدا نحو التفاهم الثلاثي بين الدول الثلاث، ويأتي في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات متسارعة قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20250725/لقاء-غير-مسبوقالمبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-حققنا-الهدف-من-اللقاء-مع-السوريين-والإسرائيليين-في-باريس-1103012778.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099171256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_501ae00d441db390c826ea5789ae71c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية

بيان سوري فرنسي أمريكي: اتفاق على العمل لضمان إنجاح العملية الانتقالية في سوريا

12:41 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أكد بيان مشترك للاجتماع السوري الفرنسي الأمريكي، الذي استضافته باريس، اليوم الجمعة، على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.
شارك في اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
أكد البيان على دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذي تم توقيعه في مارس/ أذار الماضي.
كما شدد على ضرورة الانخراط الجاد في مسار الانتقال السياسي بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة السورية لمواجهة التهديدات الأمنية، ودعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية، خصوصا في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.
كما لفت البيان إلى ضرورة التحضير لجولة مشاورات مرتقبة في باريس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف استكمال ترتيبات الانتقال السياسي.
السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
لقاء غير مسبوق..المبعوث الأمريكي إلى سوريا: حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس
05:51 GMT
وتضمن البيان إدانة الهجمات على المقرات الأمنية والبنية التحتية الرسمية في الساحل السوري، ورفض التصعيد المتكرر.
وشمل البيان أيضا التأكيد على مبدأ عدم التهديد المتبادل بين سوريا ودول الجوار، كخطوة ضرورية لضمان الاستقرار الإقليمي.
ولفتت الوكالة إلى أن البيان يعكس توجها جديدا نحو التفاهم الثلاثي بين الدول الثلاث، ويأتي في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات متسارعة قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала