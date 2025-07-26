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شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية بسبب غزة
شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية بسبب غزة
سبوتنيك عربي
قرر شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، اليوم السبت، تعليق المكالمات الهاتفية التي اعتاد إجراؤها سنويا لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T10:24+0000
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كما ألغى الطيب المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج العام الحالي، مكتفيا باعتماد النتيجة ونشرها فقط، وذلك "تعبيرا عن التضامن مع أهل قطاع غزة في ظل المجاعة الخانقة، والعدوان الوحشي المتواصل الذي يتعرض له القطاع، والذي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا"، وفقا لبوابة الأزهر.وأكد الأزهر الشريف أن "هذا القرار يأتي انطلاقا من مشاعر الحزن العميق التي تسيطر على الأزهر وعموم الأمة الإسلامية والعربية، نتيجة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية ممنهجة".وجدد الأزهر في هذا السياق دعمه الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياته واهتماماته، كما دعا إلى "توحيد الصفوف وبذل كل الجهود الممكنة لوقف هذا العدوان الغاشم، وإنهاء المجاعة الكارثية، وتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وضمان تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة في الحرية، والكرامة، واستعادة أرضهم ومقدراتهم الوطنية".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250724/الأزهر-الشريف-يكشف-سبب-سحب-بيانه-عن-غزة-1102979822.html
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مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية بسبب غزة

10:24 GMT 26.07.2025
© AP Photo / STRشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / STR
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قرر شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، اليوم السبت، تعليق المكالمات الهاتفية التي اعتاد إجراؤها سنويا لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.
كما ألغى الطيب المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج العام الحالي، مكتفيا باعتماد النتيجة ونشرها فقط، وذلك "تعبيرا عن التضامن مع أهل قطاع غزة في ظل المجاعة الخانقة، والعدوان الوحشي المتواصل الذي يتعرض له القطاع، والذي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا"، وفقا لبوابة الأزهر.
وأكد الأزهر الشريف أن "هذا القرار يأتي انطلاقا من مشاعر الحزن العميق التي تسيطر على الأزهر وعموم الأمة الإسلامية والعربية، نتيجة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية ممنهجة".
وشدد البيان على أن "الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض في مثل هذه الأوقات إعلاء صوت التضامن والمواساة فوق مظاهر الفرح والاحتفال، حتى وإن كانت مستحقة".
وجدد الأزهر في هذا السياق دعمه الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياته واهتماماته، كما دعا إلى "توحيد الصفوف وبذل كل الجهود الممكنة لوقف هذا العدوان الغاشم، وإنهاء المجاعة الكارثية، وتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وضمان تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة في الحرية، والكرامة، واستعادة أرضهم ومقدراتهم الوطنية".
شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الأزهر الشريف يكشف سبب سحب بيانه عن غزة
24 يوليو, 08:50 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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