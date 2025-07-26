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https://sarabic.ae/20250726/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-كل-من-له-علاقة-بـحماس-لا-يهنأ-بالنوم-ليلا--1103070213.html
وزير الطاقة الإسرائيلي: كل من له علاقة بـ"حماس" لا يهنأ بالنوم ليلا
وزير الطاقة الإسرائيلي: كل من له علاقة بـ"حماس" لا يهنأ بالنوم ليلا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، بأن كل من له علاقة بحركة "حماس" لن ينام جيدا في الليل. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T19:55+0000
2025-07-26T19:55+0000
غزة
إسرائيل
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
دونالد ترامب
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تصريحات إيلي كوهين جاءت بشأن الحديث عن البدائل لتحرير الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بعد حديث وفد التفاوض الإسرائيلي عن انهيار المفاوضات مع "حماس".وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه "تمت بالفعل الموافقة على خيارات عمل ضد حماس في غزة وخارج غزة، كل من له علاقة بحماس لن ينام جيدا في الليل".وزعم إيلي كوهين أنه "فعلنا كل ما هو ممكن للوصول إلى صفقة لكن شيئا واحدا لا نتخلى عنه وهو أمن دولة إسرائيل".وفي سياق متصل، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن نحو 1200 مسن فلسطيني لقوا حتفهم خلال الشهرين الماضيين نتيجة لتداعيات سياسة التجويع الإسرائيلية.وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانا منهجيا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
https://sarabic.ae/20250726/مصادر-جهود-مصرية-قطرية-لزيادة-حجم-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-1103070037.html
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غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, دونالد ترامب
غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, دونالد ترامب

وزير الطاقة الإسرائيلي: كل من له علاقة بـ"حماس" لا يهنأ بالنوم ليلا

19:55 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
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صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، بأن كل من له علاقة بحركة "حماس" لن ينام جيدا في الليل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تصريحات إيلي كوهين جاءت بشأن الحديث عن البدائل لتحرير الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بعد حديث وفد التفاوض الإسرائيلي عن انهيار المفاوضات مع "حماس".
وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه "تمت بالفعل الموافقة على خيارات عمل ضد حماس في غزة وخارج غزة، كل من له علاقة بحماس لن ينام جيدا في الليل".
وزعم إيلي كوهين أنه "فعلنا كل ما هو ممكن للوصول إلى صفقة لكن شيئا واحدا لا نتخلى عنه وهو أمن دولة إسرائيل".
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مصادر: جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة
19:41 GMT
وفي سياق متصل، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن نحو 1200 مسن فلسطيني لقوا حتفهم خلال الشهرين الماضيين نتيجة لتداعيات سياسة التجويع الإسرائيلية.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانا منهجيا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".
وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.
ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
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