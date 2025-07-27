https://sarabic.ae/20250727/بوتين-يزور-الفرقاطة-الأميرال-غريغوروفيتش-ويشكر-قائدها-1103090110.html

بوتين يزور الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" ويشكر قائدها

بوتين يزور الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" ويشكر قائدها

سبوتنيك عربي

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش"، التي شاركت، اليوم الأحد، في صد هجمات طائرات من دون طيار على مقاطعة لينينغراد. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T15:37+0000

2025-07-27T15:37+0000

2025-07-27T15:37+0000

روسيا

العالم

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ثم زار بوتين كاتدرائية القديس نيكولاس البحرية في كرونشتادت، وكان في استقباله رئيس الكاتدرائية، الذي اصطحبه في جولة قصيرة.ومُنح الرئيس الروسي أيضًا وسام الكلية البحرية "للولاء للأسطول الروسي". وخلال الحفل، قدّم له مساعد الرئيس نيكولاي باتروشيف الوسام وشهادة تقدير. وأكد باتروشيف أن بوتين يبذل جهودا حثيثة لدعم الأسطول الروسي.بعد ذلك، تحدث بوتين مع سكان المدينة في ساحة القصر في سانت بطرسبورغ، واستقبل سكان المدينة الرئيس بحفاوة بالغة.وقال بوتين خلال حديثه مع بحارة الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" الذين شاركوا اليوم من ميناء كرونشتادت في صدّ هجوم بطائرات مسيّرة: "الجنود يؤدون عملهم بشكل ممتاز. مشاة البحرية تُظهر أفضل ما لديها، وتنفّذ المهام القتالية الموكلة إليها ببسالة. وهم يواصلون ذلك الآن، في هذه اللحظات".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن روسيا، في ظل الظروف الراهنة، تحتفل بيوم القوات البحرية في أجواء قتالية وميدانية عملية، مؤكدًا أن ذلك هو "الأمر الصائب".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أفراد البحرية الروسية بمناسبة عيد البحرية الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو كل عام، خلال زيارته لمقر القيادة الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ.ويعتزم بوتين الاستماع إلى التقارير، ويتحدث إلى القادة العسكريين، خلال تفقده التدريبات، كما سيتفقد جزءًا من تدريبات إطلاق النار، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.كما سيزور بوتين أيضا، جامعة سان بطرسبورغ التقنية البحرية الحكومية.بوتين: المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية

https://sarabic.ae/20250727/بوتين-قوات-مشاة-البحرية-الروسية-تنفذ-مهامها-القتالية-ببسالة-وأثبتت-كفاءتها-1103088938.html

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